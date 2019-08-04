澳大利亚称不会成为美国中程导弹基地

（德国之声中文网）美国防长埃斯帕（Mark Esper）上周末称，美国将考虑数月之内在亚洲部署中程导弹。但澳大利亚国防部长琳达·雷诺兹（Linda Reynolds）周一（8月5日）回应表示，美国导弹基地的选址尚不清楚，但是澳大利亚不会名列其中。她说埃斯帕没有说，澳大利亚也不想。

"我直接问他，'是要提什么要求吗'，他说'没有'。" 雷诺兹在接受澳大利亚广播公司全国广播网采访时说。

澳大利亚总理莫里森随后也确认了雷诺兹的信息，称澳大利亚不会成为美国导弹基地。

"我们没有被问过，没有被考虑过，不会作为导弹基地，我可以确定这条底线。"莫里森周一在布里斯班接受采访时说。

在参加周末举行的会谈之前，埃斯帕表示他有意在亚洲各地部署可飞行约1000公里的导弹。美俄《中导条约》控制中程弹道导弹的扩散，它已经在上周五到期。

澳大利亚总理莫里森: 澳不会成为美国的导弹基地

"现在我们可以自由发展500公里到5500公里射程范围的武器，这是我们之前所不具备的地面威慑力。" 埃斯珀对记者说。

美国发展中程导弹的野心增加了美中之间展开军备竞赛的可能性，令澳大利亚在其最重要的安全盟友和最大的贸易伙伴之间处于极其艰难的位置。

在周末举行的会议上，埃斯帕指责中国在该地区采取"具有侵略性"和"扰乱稳定的行为"。

作为回应，中国驻澳大利亚大使馆在一份声明中称，这是"无端攻击和污蔑"。

与此同时，莫里森表示澳大利亚可能加入美国所领导的波斯湾海军巡逻队，强调保护贸易航线安全的重要性。

"确保霍尔木兹海峡更加安全具有重要意义。"莫里森对记者说，"其目的是缓和紧张局势，而不是令其升级，这是我们和美国伙伴会谈的焦点。"

张平/ 李鱼 （美联社）