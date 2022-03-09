澳大利亚洪水今年又来犯

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持续豪雨又一次给新南威尔士州（NSW）带来大洪灾，数以万计的人被迫离开家园。
豪雨再次肆虐新南威尔士州，约3万人不得不连夜撤离悉尼和周边城镇。就在几个月前，新南威尔士州某些地方尚是泽国一片。大水带来数十亿美元损失。
悉尼附近的卡姆登（ Camden ），整个公园，包括旋转木马在内，通通遭淹，根本来不及拆卸。拉尼娜（ La Nina ）天气现象给澳洲带来这一创纪录的降雨。气象学家们指出，通常，雨季6月结束，但有50：50的机会再次发生。然后，还有气候变化和海洋升温的影响。
此图显示在温莎（ Windsor ）的一次救援行动，一男子被救出入水的汽车。国家应急服务部门任务极重。数据显示，7月份以来，雨量已为正常时期的4倍。此前已遭世纪洪水破坏的不少地区，现在再度面临大水。
学校正放假。拍下照片，纪念这一大水事件。尽管是假期，政府应急服务部门仍敦促人们慎重考虑原定旅行计划，若可能，尽量留在家里。应急管理部长瓦特（ Murray Watt）表示，新上任的工党政府会更积极与灾害风险做斗争。
在米尔佩拉（Milperra）地区，救援人员出动，拯救这些矮种马。安全部长库克（Steph Cooke）称，24小时内，消防部门收到1400多个紧急呼叫。近几十年来，在大量洪泛区，出于廉价开发考虑，很多湿地被用来盖房，增加了洪水危险。
这张摄于2021年的温莎地区鸟瞰图显示了上次洪水的范围。在受洪水影响的那些地区居住的家庭通常收入不高，许多人无钱支付洪灾保险费。其中很多人还因上一次洪灾的损失而喘不过气来。
澳大利亚东岸近日遭遇严重洪灾并造成22人丧生，总理莫里森周三宣布进入全国紧急状态。
对于联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）8月9日公布的迄今最令人震惊的报告，堪培拉政府总理莫里森 (Scott Morrison) 回应称，应对气候变化，澳大利亚已做得“足够”多。
《商报》一篇文章关注到欧洲的能源转型，这篇评论指出，在能源转型的关键原材料上面，欧洲或会更加依赖中国，程度可能更甚于对俄罗斯进口能源的依赖。《柏林报》则注意到俄罗斯入侵乌克兰打乱全球粮食供应，该媒体表示，全球供应紧张的情况下，中国政府和其他国家的屯粮计划将进一步推动粮食价格。
欧洲的不利天气导致全球葡萄酒产量大减，2021年恐成为产量连续低于平均水平的第三年。法国、意大利、西班牙这世界三大葡萄酒生产国都面临产量的明显下降；德国的情况则有所不同。
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