 澳大利亚洪水今年又来犯 | 所有节目 | DW | 04.07.2022

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科技环境

澳大利亚洪水今年又来犯

持续豪雨又一次给新南威尔士州（NSW）带来大洪灾，数以万计的人被迫离开家园。

  • Überschwemmte Straßen nahe Sydney, Windsor.

    大道变河道

    豪雨再次肆虐新南威尔士州，约3万人不得不连夜撤离悉尼和周边城镇。就在几个月前，新南威尔士州某些地方尚是泽国一片。大水带来数十亿美元损失。

  • Ein Karussell steht in den Fluten in Camden, Sydney.

    来不及卸走

    悉尼附近的卡姆登（ Camden ），整个公园，包括旋转木马在内，通通遭淹，根本来不及拆卸。拉尼娜（ La Nina ）天气现象给澳洲带来这一创纪录的降雨。气象学家们指出，通常，雨季6月结束，但有50：50的机会再次发生。然后，还有气候变化和海洋升温的影响。

  • Ein Mann wird in Windsor aus seinem Auto gerettet, welches in den Fluten treibt.

    救援来了

    此图显示在温莎（ Windsor ）的一次救援行动，一男子被救出入水的汽车。国家应急服务部门任务极重。数据显示，7月份以来，雨量已为正常时期的4倍。此前已遭世纪洪水破坏的不少地区，现在再度面临大水。

  • BG Überschwemmung in Australien

    纪念照

    学校正放假。拍下照片，纪念这一大水事件。尽管是假期，政府应急服务部门仍敦促人们慎重考虑原定旅行计划，若可能，尽量留在家里。应急管理部长瓦特（ Murray Watt）表示，新上任的工党政府会更积极与灾害风险做斗争。

  • Ponys auf einem Rettungsboot in Milperra, Australien.

    救出矮种马

    在米尔佩拉（Milperra）地区，救援人员出动，拯救这些矮种马。安全部长库克（Steph Cooke）称，24小时内，消防部门收到1400多个紧急呼叫。近几十年来，在大量洪泛区，出于廉价开发考虑，很多湿地被用来盖房，增加了洪水危险。

  • Luftaufnahme von Windsor aus dem Jahre 2021

    灾难规模——回眸

    这张摄于2021年的温莎地区鸟瞰图显示了上次洪水的范围。在受洪水影响的那些地区居住的家庭通常收入不高，许多人无钱支付洪灾保险费。其中很多人还因上一次洪灾的损失而喘不过气来。


  • Überschwemmte Straßen nahe Sydney, Windsor.

    大道变河道

    豪雨再次肆虐新南威尔士州，约3万人不得不连夜撤离悉尼和周边城镇。就在几个月前，新南威尔士州某些地方尚是泽国一片。大水带来数十亿美元损失。

  • Ein Karussell steht in den Fluten in Camden, Sydney.

    来不及卸走

    悉尼附近的卡姆登（ Camden ），整个公园，包括旋转木马在内，通通遭淹，根本来不及拆卸。拉尼娜（ La Nina ）天气现象给澳洲带来这一创纪录的降雨。气象学家们指出，通常，雨季6月结束，但有50：50的机会再次发生。然后，还有气候变化和海洋升温的影响。

  • Ein Mann wird in Windsor aus seinem Auto gerettet, welches in den Fluten treibt.

    救援来了

    此图显示在温莎（ Windsor ）的一次救援行动，一男子被救出入水的汽车。国家应急服务部门任务极重。数据显示，7月份以来，雨量已为正常时期的4倍。此前已遭世纪洪水破坏的不少地区，现在再度面临大水。

  • BG Überschwemmung in Australien

    纪念照

    学校正放假。拍下照片，纪念这一大水事件。尽管是假期，政府应急服务部门仍敦促人们慎重考虑原定旅行计划，若可能，尽量留在家里。应急管理部长瓦特（ Murray Watt）表示，新上任的工党政府会更积极与灾害风险做斗争。

  • Ponys auf einem Rettungsboot in Milperra, Australien.

    救出矮种马

    在米尔佩拉（Milperra）地区，救援人员出动，拯救这些矮种马。安全部长库克（Steph Cooke）称，24小时内，消防部门收到1400多个紧急呼叫。近几十年来，在大量洪泛区，出于廉价开发考虑，很多湿地被用来盖房，增加了洪水危险。

  • Luftaufnahme von Windsor aus dem Jahre 2021

    灾难规模——回眸

    这张摄于2021年的温莎地区鸟瞰图显示了上次洪水的范围。在受洪水影响的那些地区居住的家庭通常收入不高，许多人无钱支付洪灾保险费。其中很多人还因上一次洪灾的损失而喘不过气来。


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