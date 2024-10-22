澳大利亚欲向美国采购远程飞弹 强化吓阻力

随著美中两大势力之间的竞争持续，澳大利亚正进行自二战以来最大规模的国防改革。继美英澳AUKUS核动力潜舰计划后，澳大利亚决定再向美国购买价值70亿澳币的远程飞弹。

（德国之声中文网）澳大利亚国防部週二（10月22日）表示，与美国达成了一项价值70亿澳币的军售协议，将为澳大利亚海军采购由美国雷神公司生产的SM-2 IIIC和SM-6远程飞弹，强化防空能力。

据路透社报道，SM-6是美国军火库中最先进的海军防空飞弹，可对抗弹道飞弹，也曾测试过用来攻击舰艇、打击地面目标、运用于空对空情境。今年8月的“太平洋之龙”（Pacific Dragon 2024）军演期间，澳大利亚海军就首度在海军舰上试射了一枚SM-6飞弹。

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）透露，SM-6远程飞弹未来将部署在3艘海军的荷巴特级驱逐舰和正在筹备中的亨特级反潜巡防舰。

马尔斯在一份声明中称：“有了SM-6和SM-2 IIIC，我们的海军将能够远程打击海上、陆地和空中目标，并具备终端弹道飞弹的防御能力，提高澳大利亚国防军保护澳大利亚人民及其利益的能力。”

澳大利亚国防部长马尔斯表示，向美方采购的两款飞弹能提高澳大利亚军方保护人民及国家利益的能力。 图像来源: James Ross/AAP/IMAGO

正出访美国的澳大利亚国防工业部长康罗伊（Pat Conroy）则指出，澳大利亚面对“二战以来最复杂的地缘战略环境”，正处于1945年以来最大规模的军备竞赛之中，战略存在高度不确定性。

“你只需要看看乌克兰冲突的教训，就可以了解到防空的重要性和防御飞弹威胁的能力。”

去年5月，澳大利亚《国防战略评估》报告曾指出，美国已不再是印太地区的单极领导者，美国和中国之间的激烈竞争成为印太区域的重心，主要大国之间的竞争有演变为冲突的潜在可能性，且现代战争“极大地削弱”澳大利亚的地理优势，澳大利亚也迈向了“飞弹时代”。

军事与美结盟、经济对中不脱钩

随著国际地缘政治不确定性升高，澳大利亚在2021年正式与英国及美国建立新的印太安全联盟“AUKUS”。澳大利亚政府除了打算购买5艘美国的核动力潜艇，另外一大重点便是英、美将提供技术，协助澳大利亚打造核动力潜艇。

AUKUS普遍被视为西方欲对抗中国不断增强的军事实力、制衡北京对台湾施压的工具之一。中方则批评美英澳安全联盟是“典型的冷战思维，只会刺激军备竞赛、损害地区和平稳定”。

值得注意的是，盡管澳大利亚在国防方面继续与以美国为首的西方阵营合作，但在外交及经济上，积极寻求与中国弭平分歧。

2020年，澳大利亚时任总理莫里森（Scott Morrison）要求对中国展开新冠疫情起源调查，引发北京强烈不满，随后对澳大利亚龙虾、煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉和木材等商品施加一系列贸易限制，直到2023年初才逐步取消贸易壁垒。

本月10日，澳大利亚现任总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与中国总理李强在老挝举行的东盟峰会会晤后，向媒体表示：“我很高兴地宣布，李总理和我已经就在今年底前全面恢复龙虾贸易的时间表达成一致。”此举意味过去4年的中澳贸易限制几乎已全部解除。

澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）强调，澳大利亚政府将继续对中国采取冷静和一致的态度，“在可合作的领域合作，在必要时表达分歧，并以国家利益为重展开互动”。

中国外交部发言人毛宁10日在例行记者会上表示，将与澳方继续透过对话协商，“妥善解决彼此关切问题，使中澳关系更加成熟稳定，更好造福两国人民”。

（路透社、法新社）

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