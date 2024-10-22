澳大利亚欲向美国采购远程飞弹 强化吓阻力

澳大利亚欲向美国采购远程飞弹 强化吓阻力2024年10月22日
（德国之声中文网）澳大利亚国防部週二（10月22日）表示，与美国达成了一项价值70亿澳币的军售协议，将为澳大利亚海军采购由美国雷神公司生产的SM-2 IIIC和SM-6远程飞弹，强化防空能力。
据路透社报道，SM-6是美国军火库中最先进的海军防空飞弹，可对抗弹道飞弹，也曾测试过用来攻击舰艇、打击地面目标、运用于空对空情境。今年8月的“太平洋之龙”（Pacific Dragon 2024）军演期间，澳大利亚海军就首度在海军舰上试射了一枚SM-6飞弹。
澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）透露，SM-6远程飞弹未来将部署在3艘海军的荷巴特级驱逐舰和正在筹备中的亨特级反潜巡防舰。
马尔斯在一份声明中称：“有了SM-6和SM-2 IIIC，我们的海军将能够远程打击海上、陆地和空中目标，并具备终端弹道飞弹的防御能力，提高澳大利亚国防军保护澳大利亚人民及其利益的能力。”
正出访美国的澳大利亚国防工业部长康罗伊（Pat Conroy）则指出，澳大利亚面对“二战以来最复杂的地缘战略环境”，正处于1945年以来最大规模的军备竞赛之中，战略存在高度不确定性。
“你只需要看看乌克兰冲突的教训，就可以了解到防空的重要性和防御飞弹威胁的能力。”
去年5月，澳大利亚《国防战略评估》报告曾指出，美国已不再是印太地区的单极领导者，美国和中国之间的激烈竞争成为印太区域的重心，主要大国之间的竞争有演变为冲突的潜在可能性，且现代战争“极大地削弱”澳大利亚的地理优势，澳大利亚也迈向了“飞弹时代”。
军事与美结盟、经济对中不脱钩
随著国际地缘政治不确定性升高，澳大利亚在2021年正式与英国及美国建立新的印太安全联盟“AUKUS”。澳大利亚政府除了打算购买5艘美国的核动力潜艇，另外一大重点便是英、美将提供技术，协助澳大利亚打造核动力潜艇。
AUKUS普遍被视为西方欲对抗中国不断增强的军事实力、制衡北京对台湾施压的工具之一。中方则批评美英澳安全联盟是“典型的冷战思维，只会刺激军备竞赛、损害地区和平稳定”。
值得注意的是，盡管澳大利亚在国防方面继续与以美国为首的西方阵营合作，但在外交及经济上，积极寻求与中国弭平分歧。
2020年，澳大利亚时任总理莫里森（Scott Morrison）要求对中国展开新冠疫情起源调查，引发北京强烈不满，随后对澳大利亚龙虾、煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉和木材等商品施加一系列贸易限制，直到2023年初才逐步取消贸易壁垒。
本月10日，澳大利亚现任总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与中国总理李强在老挝举行的东盟峰会会晤后，向媒体表示：“我很高兴地宣布，李总理和我已经就在今年底前全面恢复龙虾贸易的时间表达成一致。”此举意味过去4年的中澳贸易限制几乎已全部解除。
澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）强调，澳大利亚政府将继续对中国采取冷静和一致的态度，“在可合作的领域合作，在必要时表达分歧，并以国家利益为重展开互动”。
中国外交部发言人毛宁10日在例行记者会上表示，将与澳方继续透过对话协商，“妥善解决彼此关切问题，使中澳关系更加成熟稳定，更好造福两国人民”。
（路透社、法新社）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。