澳大利亚施行新法 “一带一路”协议或被取消

（德国之声中文网）澳大利亚议会周二（12月8日）赋权联邦政府取消地方政府与外国达成的与国家利益相冲突的协议，尽管此前中国警告不要破坏两国间的合作。

澳大利亚第二大人口州维多利亚州与中国签署了共同推进"一带一路"建设框架协议，成为"一带一路"项目与全球30个国家达成的135项协议之一。联邦政府认为需要对其进行审核。

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针对这项协议，澳大利亚财长富来顿伯格（Josh Frydenberg）告诉记者，"我们一开始就不同意，现在仍然不同意。毫无疑问，我们将在适当的时候对此做出决定。"

议会最新通过的法律允许联邦政府审查和取消各州、领地、地方议会和公立大学与外国达成的交易。外长佩恩（Marise Payne）有权评估各级政府或公立大学与外国政府之间的协议，审核它们是否符合外交政策宗旨。

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当这项赋权在8月开始提议之后，中国外交部警告不要破坏与维多利亚州的 "成功的务实合作"。外交部发言人赵立坚说："澳方应当客观、理性看待中澳合作和'一带一路'倡议，不要给中澳之间正常的交流合作人为设置障碍。"

随后中澳关系进一步恶化。中国海关总署周一宣布暂停从昆士兰州屠宰场Meramist的牛肉进口，这成为被中国禁限的第六家供应商。

澳大利亚支持对发端于中国武汉的新冠疫情进行源头调查，引发了两国的外交纠纷和贸易战。上个月，中国商务部宣布采用保证金形式对澳洲相关葡萄酒实施临时反倾销措施。在此之前，来自澳大利亚的煤炭、大麦、海鲜、糖和木材等产品已经被中国列入禁止或者限制名单。

最近，澳中两国因为中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张合成图片而再起争端。图片中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子，以此来讽刺澳大利亚特种部队涉嫌在阿富汗滥杀和虐待平民。澳大利亚总理莫里森对此表示愤怒，并要求中国政府道歉。

中国外交部发言人赵立坚的这则推特引发澳方强烈反应

由于立法者越来越担心中国在政治和经济上的影响力，澳大利亚政府提出了否决与外国交易的这项新权力。

8月，澳大利亚监管机构以 "违反国家利益 "为由，阻止了一家中国公司收购日本啤酒企业麒麟公司的澳大利亚饮料业务。

2018年，澳大利亚通过一项国家安全法规，禁止外国政府暗中干预国内政治。中国政府抗议说，这些法律带对中国有偏见，伤害了中澳关系。

澳大利亚外长佩恩表示，将在她领导的部门成立一个特别工作组，根据新法审核国际间协议。她在一份声明中说："为了适当管理和保护澳大利亚的外交关系和我国外交政策的一致性，这项立法是必要的。"

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张平/石涛 （美联社）

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