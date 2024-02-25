澳大利亚新计划：建立二战以来最大水面舰队

（德国之声中文网）澳大利亚本周宣布，将在未来十年内斥资111亿澳元（约72.5亿美元，67亿欧元）将澳大利亚皇家海军水面作战舰队的规模扩大一倍以上。

根据该计划，澳大利亚将把其现有的战备舰队从11艘增加到26艘，同时增加25艘小型战舰，保护海上民事安全。澳大利亚国防部长理马尔斯（Richard Marles）表示："这是自第二次世界大战结束以来我们拥有的最大舰队。"

对中国和俄罗斯的担忧

多年来，堪培拉一直寻求加强其海军防御能力，以应对中国和俄罗斯的大规模军力提升。

澳大利亚2023年战略审查报告称，美国和中国之间的竞争决定了太平洋地区的局势存在"潜在冲突"。

马尔斯说："至关重要的是，我们要明白，展望未来，在一个不确定的大国竞争的世界中，我们在2030年代中期将拥有与现在截然不同的能力。" 他还表示，"这就是我们正在规划的，也是我们正在建设的未来。"

2021年，澳大利亚宣布计划购买至少三艘美国设计的核动力潜艇，作为本国与英美签署的AUKUS安全条约的一部分。

大幅提高国防开支

根据这项海军计划，澳大利亚水面舰队将扩展为拥有6艘猎人级护卫舰、11艘通用护卫舰、3艘空战驱逐舰和6艘无需船员的先进水面舰队。根据该计划，到2030年代中期，澳大利亚将把国防开支占国内生产总值的比例从目前预期的2.1%提高到2.4%。

马尔斯说："我们现在做出的这项决定将大幅增加国防开支……鉴于我国面临的战略形势的复杂性，这是必要的。"

部分舰艇将在南部城市阿德莱德建造，确保提供3000多个就业岗位。但其他舰艇将采用美国的设计，还有一种尚未确定的设计将来自西班牙、德国、韩国或日本。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年9月时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府2020年4月发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 2020年11月，中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚时任总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲煤炭、大麦、红酒和龙虾等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 工党胜选后澳中关系改善 2022年5月，澳大利亚工党在大选中获胜，结束了自由党—国家党联盟连续九年的执政。工党党魁阿尔巴尼斯就任总理。同年11月15日，阿尔巴尼斯（前排右）在印尼举行的G20峰会上与中国国家主席习近平举行场边会晤。这是2016年以来，中澳领导人的首次会晤，标志着两国在经历多年的不信任后，在稳定经济和外交关系方面迈出了步伐。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 恢复煤炭进口 取消部分关税 2023年1月，中国政府允许四家国资企业恢复从澳大利亚进口煤炭，标志着2020年北京对澳州煤炭实施的非正式禁运出现松动。2023年，中国从澳进口煤炭5247万吨，远高于2022年的286万吨。2023年8月，中国取消对澳大利亚大麦征收80.5%的反倾销税和反补贴税。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 中国释放澳籍华裔女记者成蕾 在澳大利亚总理阿尔巴尼斯访华前夕，2023年10月11日，被指犯有“为境外非法提供国家秘密罪”而遭中国当局关押三年的澳大利亚籍华裔记者成蕾获释。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong，右）在机场迎接她返回澳洲。尽管中方称成蕾是在服刑期满后被执行驱逐出境，但成蕾获释的消息仍普遍被视为中澳关系升温的重要标志。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 中国复审对澳葡萄酒惩罚性关税 2023年10月22日，中国同意复审从2021年3月开始执行的对澳大利亚葡萄酒征收218%反倾销关税的措施。澳大利亚暂停向世贸组织提出的相关申诉。在实施关税之前，中国是澳大利亚最大的葡萄酒出口市场。征收关税之后，2021年澳大利亚出口中国的葡萄酒销售额暴跌了97%。澳大利亚政府2023年12月表示，相信2024年初中国会取消对澳洲葡萄酒的反倾销关税。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 阿尔巴尼斯破冰访华 2023年11月6日-7日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在前工党籍澳大利亚总理惠特拉姆访华50周年之际展开破冰之旅，对中国进行了正式访问。中国国家主席习近平在会见阿尔巴尼斯时表示，中澳两国恢复各领域交流，走上了改善发展关系的正确道路。阿尔巴尼斯也称澳中两国拥有广泛共同利益，对话合作才是正确选择。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳潜水员被声纳攻击受伤 2023年11月，澳大利亚国防部长称，在日本附近海域的一次相遇中，一艘中国战舰对一艘澳大利亚护卫舰采取了使用声呐脉冲的“不安全而不专业”的行动，导致一名澳方潜水员受伤。阿尔巴尼斯总理称该事件损害了两国关系。2024年1月，中国驻澳大利亚大使肖千称解放军海军对此事故“没有责任”并试图将该事件归咎于日本。对此，澳方予以了反驳。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳籍华裔作家杨恒均被判死缓 在中国被关押5年后，澳籍华裔作家杨恒均2024年2月5日因“间谍罪”被判处死刑缓期两年执行。澳方对此判决感到震惊并表达抗议。 杨恒均否认自己为澳大利亚或美国充当间谍。他撰写过许多倡导普世价值的文章，并透露自己在20世纪90年代曾为中国国家安全部效力近10年。2021年5月，杨恒均发声表示自己受到酷刑虐待。杨恒均被重判被视为对澳中关系的又一次打击。



（法新社、路透社）

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