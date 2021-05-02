澳大利亚撤侨启动 首批从印度接回80人

（德国之声中文网）在上个月禁止包括澳公民在内的所有人从印度飞往澳大利亚之后，首架从印度撤侨的澳航飞机已经于周六抵达达尔文。
首批从印度接回的澳大利亚公民有80人，在登机之前他们必须出具两次新冠病毒检测呈阴性的结果证明。澳政府将北领地的霍华德温泉（Howard Springs）的一处采矿营地改造成了检疫隔离设施，这些从印度接回的澳大利亚人将在那里隔离两个星期。
上个月，在印度变种新冠病毒肆虐的情况下，澳大利亚政府出台入境禁令，所有过去14天在印度逗留过的人员一律不得入境澳大利亚，澳公民也不例外。违者将被罚款数万澳元，还可能面临最多5年的监禁。这一严苛规定使得澳政府收到了法律人士、人权组织和滞留印度澳大利亚人的批评。
澳大利亚财政部长弗莱登伯格
周五，在首架撤侨航班起飞前夕，原本计划登机者中有40人因新冠病毒检测呈阳性而不能登机，另外30人因为是密切接触者，也被拒绝登机。
澳大利亚财政部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）在电视播放的简报中表示："我们在听从医学专家的建议，保证在国内的澳大利亚人安全；同时我也非常欣喜地看到，首架撤侨的飞机已经抵达，当然接下来还会有更多的班机。"
"让人们在飞往澳大利亚之前接受检测的方法非常重要，这一程序是我们目前所遵循的，接下来也将是如此进行。"
根据目前澳政府统计的数据，有大约9000名澳大利亚人滞留印度。本月内应该还会有两个班次的撤侨行动，预计在6月底之前，会有总计大约1000人从印度返回。
与此同时，澳政府还计划将靠近达尔文市东南郊的霍华德温泉隔离设施的容纳能力翻倍，以达到从6月份开始，每两周接纳2000人隔离检疫的能力。
在过去三周里，印度几乎每天报告的新增新冠肺炎感染人数都超过30万，该国肆虐的变种病毒比其它变种更具传染力。激增的感染病例使得该国医疗系统不堪重负，住院床位、治疗新冠肺炎的药品和急救所需的氧气设备都严重紧缺。
相比之下，澳大利亚在抗疫方面可以算是全球最成功的几个国家之一，该国政府在疫情爆发后采取了严格的封锁措施，对外国人关闭边界，并且对感染链实施快速跟踪筛查。到目前为止，该国累计报告的新冠病毒感染人数为29950人，死亡病例有910例。
（路透社）
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印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃
不能承受之痛
这里是印度艾哈迈达巴德市一家医院前。图中悲痛的两人刚刚在疫情中失去了亲人。在印度，新冠疫情已然失控，在过去数日里，印度每日新增病例超过33万。仅仅4月23日一天，新增就超过34.6万，又一次打破前一日的记录。
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医院人满为患
很多新冠患者正在新德里一家医院里等待治疗。在印度，很多医院人满为患。印度医生、连锁医院负责人巴贾杰（Duchin Bajaj）告诉德国之声：“我们急需病床，急需氧气和基本药物。我们不得不把病人们拒之门外。这让我们心碎。”
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绝望的等待
很多人根本进不去医院，需要在医院门前等待数小时。例如，艾哈迈达巴德的人力车里的这位先生。他至少还得到了一个氧气瓶。在印度，氧气瓶日益紧缺。根据官方数据，仅德里地区就缺少大约5000张重症监护病床，一些医院的氧气也用完了。
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排队等氧气
在印度许多地方，例如图中的阿拉哈巴德，氧气瓶加气站挤满了人。在黑市上，氧气正以高昂的价格交易。印度政府正在考虑暂停炼油厂等耗氧工业的运营，以节省出氧气提供给医院。
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日夜不停的火化
自疫情开始以来，已经有近19万名印度人因感染新冠病毒而死亡。目前，印度记录的每日死亡人数超过2000。在很多地方，例如在首都新德里，火葬场和墓地几乎不够用了。
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“双重变种”病毒的快速传播
一些专家认为，印度疫情恶化的原因是传染性特别强的“双重变种”病毒B.1.617的快速传播。这让许多国家对来自印度的旅行者实施入境禁令，并对印度发出旅行警告。美国甚至对已接种新冠疫苗的公民也发出前往印度的旅行警告。德国也在周六（4月24日）发布了针对印度的入境禁令。
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缺乏疫苗
印度人口超过13亿。尽管印度是世界上最大的疫苗生产国之一，但到目前为止，只有不到2%的成年人口接种了新冠疫苗。印度制药公司已经接到命令，首先要满足国内需求。从5月1日起，所有18岁以上的印度人都可以接种新冠疫苗。
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群体聚会推波助澜
专家认为，印度疫情恶化的原因不仅是因为苗接种率低。全国各地的宗教、政治和体育活动也推波助澜。大壶节（Kumbh Mela）是最大的印度教朝圣节，聚集者众多。在恒河的沐浴仪式中，几乎没有人戴口罩和保持社交距离。
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危险的政治活动
迄今为止，印度政治界也未能做出好榜样。本月初，西孟加拉邦举行了地区选举。竞选期间，在加尔各答这座大城市里，执政的印度人民党的主要政客都举行大规模集会。总理莫迪也出席了集会，现场数千名支持者都没有戴口罩。
作者: Thomas Latschan