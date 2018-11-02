澳大利亚承认西耶路撒冷是以色列首都

（德国之声中文网）澳大利亚总理莫里森周六（12月15日）宣布，澳大利亚政府承认西耶路撒冷为以色列首都，颠覆了该国长达数十年的中东政策。

"澳大利亚现在承认，以色列议会及众多政府机构所在地西耶路撒冷，是以色列的首都。" 莫里森在悉尼一家私营智库告诉观众说。

莫里森说，尽管澳大利亚承认西耶路撒冷是以色列的首都，但是只有在切实可行、有助于而且达成了最终其归属方案的情况下，他领导的政府才会把大使馆迁移到那里。他的讲话为解决巴以冲突提供了一种政治策略。

今年10月，莫里森就说到这个想法。他说他将会考虑要不要跟随美国总统特朗普的决定。

耶路撒冷的今与昔 油山今日 登临油山（也称“橄榄山”），令人叹为观止的耶路撒冷老城便尽收眼底。该高地其实是圣殿山和老城东北、东南山丘带的一部分。本图上可清晰看到：城墙和伊斯兰最古老的宗教建筑— 金顶岩石寺（也称“圆顶清真寺”）。因曾经生长橄榄树，该山在其它语言中亦常被称作“橄榄山”。

耶路撒冷的今与昔 油山昔日 就在近50年前，还全然是另一幅图景：城墙和岩石寺清晰可见，让人猜想到，慑于1967年6月7日的这张图也是从油山上拍摄的。一群士兵在“六日战争”中将油山当作了指挥部。

耶路撒冷的今与昔 阿尔—阿克萨清真寺今日 位于耶路撒冷老城圣殿山的阿尔—阿克萨清真寺被视为仅次于麦加（Mekka）和麦地那（Medina）的犹太教第三大朝圣地。之于犹太人，圣殿山至为神圣，依圣经所传，那里曾建有第一神殿和第二神殿。由之，一再出现紧张和冲突。从1967年起，以色列负责安全事务；一个穆斯林基金会则负责民事及宗教事务。

耶路撒冷的今与昔 阿尔—阿克萨清真寺昔日 阿克萨是该市最大的清真寺，其名意为“遥远的圣地”，建成于8世纪初。清真寺四周，较小的宗教建筑、花园和水井星罗棋布，在伊斯兰里有“高贵的圣物”之誉。寺中大祈祷厅由7排高大的廊柱支撑，可容纳约4000名信徒。

耶路撒冷的今与昔 大马士革门今日 这个令人印象深刻的耶路撒冷城门矗立在基督徒区和阿拉伯人区的分界线上。进入该城门后，人们便置身于色彩斑斓、熙熙攘攘的阿拉伯市场里的那些小陌深巷。不过，这个通往耶路撒冷老城的北入口有着令人沮丧的名声：数年来，大马士革门成为巴勒斯坦人行刺的血腥地点。

耶路撒冷的今与昔 大马士革门昔日 因朝向叙利亚的大马士革遂得此名的大马士革门建于16世纪，是奥斯曼帝国历史最悠久的最大城门之一。本图摄于1967年。从那以来，除了汽车和墙外人头攒动外，几乎没有什么变化。

耶路撒冷的今与昔 老城今日 耶路撒冷老城里密布小巷，分为犹太区、阿拉伯区、基督徒区和亚美尼亚区；老城被一道城墙所围，城墙建于1535年至1538年，由苏莱曼大帝下令建造。1981年，面积约1平方公里的耶路撒冷老城正式列入联合国世界文化遗产名录。

耶路撒冷的今与昔 老城昔日 某些东西永不改变：摄于1967年的这幅照片问世50年后的今天，少年们依然穿行于巷陌间，叫卖刚出炉的、当地人称为“百吉”（Bagel）的芝麻面包圈，售价相当于1欧元。

耶路撒冷的今与昔 哭墙今日 世界闻名的哭墙是犹太人的最大圣物。经过严格安全检查后，人们按性别，在哭墙前分开祈祷。信徒们，—有时也有其它宗教的教徒们— 将写有祝辞或祈福愿望的纸条塞进墙缝。方便的做法：人们也可以通过互联网表达愿望，在耶路撒冷打印，塞入哭墙。

耶路撒冷的今与昔 哭墙昔日 此图摄于1967年9月1日，表现哭墙边（亦有“西墙”之称）的以色列人。当时，哭墙在约旦控制了19年后重又对外开放。 作者: Dagmar Breitenbach



充分争议的承认

特朗普去年单方面承认耶路撒冷是以色列首都，并于今年5月将美国驻以色列大使馆搬了过去。这一决定在巴勒斯坦以及其他中东地区引发了更多暴力冲突。

他的决定也激起了国际社会的批评浪潮，被认为破坏了巴以冲突政治解决方案的和平进程。国际社会主流意见认为，耶路撒冷的归属应该通过巴以双边和平谈判来解决。

耶路撒冷的归属问题是巴以双方和平谈判的主要障碍，尤其是关于如何划分领土以及圣地。巴勒斯坦把东耶路撒冷视作未来国家的首都。

张平/任琛（路透社、德新社）