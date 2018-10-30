 澳大利亚总理主张在美中之间寻找平衡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2018

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时政风云

澳大利亚总理主张在美中之间寻找平衡

今年八月出任澳大利亚总理的莫里森周四发表外交政策演说，强调在保障同美国盟友关系的同时，也应注重澳中关系的稳定。

Scott Morrison (picture-alliance/dpa/L. Coch)

莫里森主张在美中之间寻求平衡

（德国之声中文网）澳大利亚总理斯科特·莫里森周四发出警告说，中国的崛起及其"前所未有的影响力"对美国在印度太平洋地区的利益构成了挑战，但两国也不应因此使对抗成为主流。

在其首次就外交政策发表的演说中，莫里森试图在美国盟友和发展迅猛又充满自信的中国之间，找到一条谨慎平衡的路线。莫里森在悉尼澳大利亚亚洲协会发表演说时表示："毫无疑问，今后一段时间内，我们将面临中美之间激烈的战略竞争。"面对当前中美之间贸易争端愈演愈烈、双方不断出台制裁与反制裁措施的大背景，莫里森表示："重要的是，对抗不应成为中美关系的主线。"

 作为西方"五眼"情报联盟的一员，以及美国持久而紧密的军事盟友，澳大利亚也进入到21世纪地缘政治焦点之中。

Huawei Australien (Imago/ZumaPress//Imago/M. Schwarz)

华为被禁参与澳大利亚5G网建设后，澳中关系一度紧张。

在南太平洋海域，一场争夺势力范围的战争正在悄然无声地进行着。这里众多的岛国不仅对国际海运具有重大意义，也是中美两国各自拓展军事及经济影响力的跳板。

莫里森表示："当一个国家的经济实力发生变化时，它自然期望在我们这里扮演更为重要的战略角色，这一点不足为怪。""尤其是中国，正在印度太平洋地区发挥着前所未有的影响力。""中国正在最大程度地改变着这里的势力均衡，有时也对美国的核心利益构成了挑战。"

莫里森说，虽然强调同美国的盟友关系对澳大利亚的安全至关重要，但同时也要保持澳中双边关系的平稳。澳大利亚出于安全考虑，决定禁止具有中国官方背景的公司参与该国5G网建设后，澳中双边关系一度趋于紧张。莫里森表示，对澳大利亚而言，对华关系"极其重要"。他指出，双边在贸易、旅游以及教育领域的互动均处于历史最佳水平。

Karte China Australien Vanuatu ENG

有报道称，中国正在和瓦努阿图探讨在该国设立军事基地的可能性。

过去一段时间以来，北京向太平洋地区的一些岛国提供了数十亿美元的贷款，帮助这些国家发展基础设施建设。有报道称，中国正在和瓦努阿图探讨在该国设立军事基地的可能性。

今年八月出任总理的莫里森表示，澳大利亚也将努力扩大在太平洋地区的影响力。此前，他公布了一项旨在发展扩充巴布亚新几内亚马努斯岛兰布卢姆（Lombrum)军事基地的倡议。

 

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