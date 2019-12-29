 澳大利亚山林野火：运水火机坠毁  3人丧生 | 科技环境 | DW | 23.01.2020

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科技环境

澳大利亚山林野火：运水火机坠毁  3人丧生

参与澳大利亚林火战的一架运水机在南威尔士州坠毁，3名机组人员丧生，空难原因暂不清楚。

Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/L. Changchang)

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澳洲爆发了近年来最严重的森林大火之后，澳洲首相饱受批评，不但危机管理的能力受到质疑，也因拒绝修正气候政策受到挞伐。 (03.01.2020)

澳洲森林大火灾情不断加剧，该国总理宣布动员数千预备军人协助救灾，同时派遣三艘战舰协助灾民疏散。若澳洲气温居高不下，预计情况将再次加剧。 (04.01.2020)

（德国之声中文网）澳大利亚南威尔士州乡村消防局周四（1月23日）通报说，一架运输机在距首都堪培拉以南约110公里的斯诺伊莫纳罗（Snowy Monaro）地区坠落，机上3人恐均罹难。

消防局负责人菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）称，作为在斯诺伊莫纳罗坠毁的后果，机上3人似乎均无生还。根据他的说法，该机重重坠落地面后形成一团火焰。

型号为C130大力神的该运水机为加拿大所有，对附近一国家公园的灭火行动提供帮助。菲茨西蒙斯说："很不幸，我们所能做的只是确定了飞机残骸、坠落地点，未能找到任何生还者。"他补充道，遇难者均为美国人。他承认，尚不清楚飞机何以会坠落。

整个机队不得升空

澳大利亚民用航空安全局一名发言人表示，运送灭火剂的这架飞机飞入一山谷后便未再出现。

菲茨西蒙斯说，该机是从加拿大飞机灭火公司租赁的，该公司的另一架大力神C130运输机也参与了灭火工作。他透露，周四空难发生后，该公司已指令全部运输机不得升空，以期查明是否因例如燃油问题导致失事。

澳大利亚运输安全局通告说，已派出调查队前往出事地点，搜集证据并分析所能得到的数据。调查组也将评估各种信息，并采访任何目击者。该机构称，计划在大约30天内提交初步调查报告。

暂停商用飞行

坠机事件发生正值山林野火亦波及首都堪培拉。为优先保障灭火机起降，堪培拉机场已暂停商用飞行。

Australien Buschbrände - Löschflugzeug (Reuters/AAP Image/D. Himbrechts)

为消防，堪培拉机场曾关闭商用飞行

 

堪培拉应急管理局警告市民不要去东部三郊区"寻求避难"，并警告说，此时骑摩托车"极其危险，有可能导致死亡"。

在南威尔士州，灭火人员们正与101处野火作战；而周四，在南部邻州维多利亚又新出现17处大火。

"破坏性大风"预报

总部位于墨尔本的澳大利亚国家气象局发警报称，虽然从圣诞节期间以来降雨缓和了某些地区的火情，但"破坏性的大风"又加重了某些地区的火势。

根据气象局的预报，悉尼的雾霾将再度严重、空气质量再度下降。由于降雨，正举行澳网大赛的墨尔本空气质量有所改善。上周，一名男子运动员在四分之一决赛中因遽咳而致昏厥。

大灾难

自去年9月以来，山林野火已致29人、估计数为10亿的动物丧生，吞噬了2500座住宅、毁掉了面积相当于联邦德国三分之一的土地。

澳大利亚旅游业面临收入惨跌；经济学家们估计，野火造成的经济损失将达50亿澳元（相当于30亿美元）。

维多利亚州政府周四表示，将立即拨款1750万澳元，用于保护受到最大危险的野生动物，其中包括澳大利亚独有的长脚长鼻袋鼠和褐色大树蛙。

  • Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/D. Himbrechts)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    主人逃生去

    澳大利亚东南部的山林火灾从去年9月持续到现在，造成至少20人丧生，数十人失踪，1300座房屋化为灰烬。图为Gospers Mountain一处养马场。

  • Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/AAP/D. Himbrechts)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    家园无归

    为了让居民撤离火海，澳大利亚政府实施了该国和平时期以来最大规模的疏散行动。夏季高温和干旱使得灭火和救援工作极为艰难。

  • Australien Buschbrände (picture-alliance/dpa)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    一片焦土

    但一些农民的牲畜无法迅速转移，被大火吞噬。图为新南威尔士州Bookham附近一处农场被烧焦的羊群。

  • Buschfeuer in Australien Buschbrände Katastrophe (picture-alliance/dpa/J. Ross)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    飞鸟也难逃

    根据悉尼大学的一项研究，去年9月以来，在火灾最严重的新南威尔士一个州，估计有4亿8千万只动物葬身火海，包括哺乳动物，鸟类和爬行动物，但不包括昆虫，蝙蝠和青蛙。

  • Buschfeuer in Australien Buschbrände Katastrophe (picture-alliance/dpa/R. Rycroft)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    死亡动物以十亿计

    悉尼附近的麦考瑞大学教授安德鲁-比蒂（Andrew Beattie）告诉法新社，“如果从全国范围来算，算上哺乳动物，鸟类和爬行动物以及两栖动物，和像蝴蝶那样的大昆虫，死亡的动物可能达到数十亿。”

  • Buschbrände in Australien: IFAW pflegt verletzte Tiere (picture-alliance/dpa/ IFAW/M. Filinger )

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    萌物之灾

    澳大利亚特有的物种考拉尤其受到影响。它们生活在树木中，仅以某些类型的桉树为食，无法迅速逃离火焰。

  • Buschbrände in Australien: IFAW pflegt verletzte Tiere (Getty Images/AFP/S. Khan)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    劫后余生

    新南威尔士州中北部海岸地区是数万只考拉的栖息地。这里的人们展开了各种营救考拉的行动，帮助这些行动迟缓的有袋类动物逃生。

  • Waldbrände in Australien (Reuters/Adam Stevenson)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    恢复生机路漫长

    科学家估计，以树袋熊和袋鼠闻名的澳大利亚野生动植物种群，将需数十年才能从目前毁灭森林的大火中恢复过来。

  • Buschfeuer in Australien Buschbrände Katastrophe (picture-alliance/dpa/J. Smith)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    一起逃难

    与自生自灭的野生动物比起来，宠物们就幸运得多了。这只狗狗跟随主人转移到安全地带后，终于可以喘一口气，歇一歇脚了。


凝炼/苗子（德新社、路透社）

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林火烧不停 澳洲动物遭劫难

澳大利亚持续了数月的山林大火，不仅给居民造成巨大的生命财产损失，当地的动物更是难逃灭顶之灾。有科学家估计，葬身火海的野生动物数量已高达数亿。 (06.01.2020)  

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