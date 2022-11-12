澳大利亚将阻止退役军人培训中国空军

（德国之声中文网）澳大利亚国防部长马尔斯(Richard Marles)11月9日表示，他已经要求军方审查保密措施，以阻止中国招募澳大利亚退役军人培训中国空军。

上个月，马尔斯要求国防部调查有关中国招募澳大利亚退役军人作为培训人员的报道，随后下达了上述命令。

马尔斯告诉记者："国防部现在提供给我的信息，已经足够让我担忧。我已经要求国防部对适用于前国防人员的政策和程序进行详细审查，特别是针对掌握国家机密的退役人员。"

马尔斯拒绝透露是否已经有澳大利亚人向中国提供过军事训练。

他说，一个警察和情报部门联合工作组正在调查退役军人中的"一些案件"。

"我们现在的重点是确保对目前针对前国防人员的政策和程序予以审查，以确保它们是充分的。"马尔斯说："如果它们不充分，如果该系统存在弱点，那么我们绝对要保证完善。"

英、加也担心

澳大利亚的盟国英国和加拿大也同样担心中国正试图挖走其军事专家。

英国国防部上个月发布了一份警报，警告退役及现役军方飞行员不要参加招募他们的中国猎头计划。

英国国防部武装部队部长希佩（James Heappey）说，当局将会把飞行员继续从事这种训练活动定为违法行为。

英国天空新闻网和BBC报道说，目前大约有30名英国退役飞行员正在中国培训解放军飞行员。报道说，这些担任培训师的退役飞行员从中国得到的年薪为24万英镑（27.2万美元）。

加拿大国防部也在调查本国的退役军人，并指出他们在退役之后仍然受到保密承诺的约束。

澳大利亚国防部将在12月14日前就相关情况向马尔斯部长报告。

澳大利亚智库国防协会首席执行官詹姆斯（Neil James）说，澳大利亚关于叛国、背叛和保密保护的法律是错综复杂的，取决于具体情况。

詹姆斯告诉澳大利亚广播公司："例如，在非战争时期，很难指控任何人犯有叛国罪。"

詹姆斯说，在任何情况下，前澳大利亚军事人员都不应该与中国合作。

"如果真的有人这样做，大多数军人都会感到厌恶，因为你有可能正在训练敌人在未来如何杀死澳大利亚人。"詹姆斯说，"那是不应该的。这是一种道德义务，也是一种职业操守，如同法律义务。"

（法新社）

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