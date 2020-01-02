澳大利亚射杀上万野生骆驼 只因喝水太多

由于持续的极端干旱，澳大利亚已开始为保护人类和动物而被迫杀死上万头骆驼。现在，就连南美也可以感受到大火的影响。由于干旱，澳大利亚已开始为保护人和牲畜而被迫杀死骆驼。
（德国之声中文网）据澳大利亚当局公布的消息称，野生骆驼威胁着偏远地区的原住民村庄。据南澳大利亚州环境部称，现在，已经有大批成群的骆驼闯入原住民居住的地区寻找水和食物。这些骆驼污染饮用水，抢走库存不多的粮食。
这是澳大利亚皮詹加加拉和阳昆加加拉（Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara）地区首次采取的此类物种淘汰措施。在澳大利亚这一人口稀少的偏远地区生活着约2300名原住民。
澳大利亚农业部称，射杀野生骆驼不仅是为了保障人的生存，也是为了保护牲畜。已经有牲畜和动物因干旱缺水致死或因抢食抢水被践踏致死。骆驼将由乘坐直升机的狙击手射杀，并按照动物屠宰最高标准尽可能减少动物的痛苦。
19世纪中期，澳大利亚首次从印度引入骆驼。如今，澳大利亚沙漠中的野生骆驼可能比世界其他任何地方都多。在2010年通过的《全国野生骆驼行动计划》中，调查报告的作者估计澳大利亚的野生骆驼超过100万只。如果不进行控制，八到十年之后数量就会翻番。骆驼在澳大利亚是不受欢迎的动物，因为它们会污染水源，在觅食时践踏自然植被。
烟雾跨洋到南美
2019年是澳大利亚有史以来最干旱的一年。极端干旱是引起该国持续数月的毁灭性大火的主要原因之一。由此产生的烟雾已经飘到11000公里外的南美州。
气象学家证实，智利中部万里无云的天空因烟尘变成了灰色。从阿根廷巴塔哥尼亚南部到科尔多瓦和布宜诺斯艾利斯等中部省份，都可以见到烟雾。据阿根廷气象局SNM称，烟云的高度约为5000米。因此不会构成健康风险。只是天空变的灰蒙蒙，到了傍晚夕阳颜色更红。
自10月份大火爆发以来，澳大利亚共约11万平方公里的土地被烧毁，相当于保加利亚的国土面积。大火至少造成25人丧生。
根据一位科学家的估计，大火至少导致十亿只动物死亡。悉尼大学生态学家兼教授迪克曼（Chris Dickman）说，仅在东海岸的新南威尔士州，就有超过八亿只哺乳动物，例如考拉、袋鼠、爬行动物和鸟类死亡。迪克曼说，这些数字还只是非常谨慎的估计，死亡动物的实际数量应该更高。
他的最新估计是基于2007年动物保护组织"世界自然基金会"的一份报告。该报告介绍了新南威尔士州野生哺乳动物（不包括蝙蝠）、爬行动物和鸟类的密度。青蛙、昆虫和其他无脊椎动物没有被计算在内。
现在多个国家已经伸出援助之手。欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）便发推文说："欧盟及其成员国已做好准备付出更多努力。"据米歇尔说，到目前为止，欧盟已经为方便救援而提供了地图。此前，美国总统特朗普在与澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）会面时表示愿意提供援助。
新南威尔士州消防局局长菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）说，目前的少量降雨和气温稍微降低对减缓火情"要有利得多"。现在，最重要的抓紧这一短暂的降温时刻，防止火势继续蔓延。但是，数不胜数的丛林和森林大火火势太猛，无法扑灭。只有持续的降雨才有可能灭火。
澳大利亚当局预计到周五气温将再次上升。
李京慧/任琛 (德新社、美联社、法新社等)