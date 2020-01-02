 澳大利亚射杀上万野生骆驼 只因喝水太多 | 科技环境 | DW | 09.01.2020

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科技环境

澳大利亚射杀上万野生骆驼 只因喝水太多

由于持续的极端干旱，澳大利亚已开始为保护人类和动物而被迫杀死上万头骆驼。现在，就连南美也可以感受到大火的影响。由于干旱，澳大利亚已开始为保护人和牲畜而被迫杀死骆驼。

Wilde Kamele in Australien (Imago Images/blickwinkel)

（德国之声中文网）据澳大利亚当局公布的消息称，野生骆驼威胁着偏远地区的原住民村庄。据南澳大利亚州环境部称，现在，已经有大批成群的骆驼闯入原住民居住的地区寻找水和食物。这些骆驼污染饮用水，抢走库存不多的粮食。

这是澳大利亚皮詹加加拉和阳昆加加拉（Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara）地区首次采取的此类物种淘汰措施。在澳大利亚这一人口稀少的偏远地区生活着约2300名原住民。

澳大利亚农业部称，射杀野生骆驼不仅是为了保障人的生存，也是为了保护牲畜。已经有牲畜和动物因干旱缺水致死或因抢食抢水被践踏致死。骆驼将由乘坐直升机的狙击手射杀，并按照动物屠宰最高标准尽可能减少动物的痛苦。

19世纪中期，澳大利亚首次从印度引入骆驼。如今，澳大利亚沙漠中的野生骆驼可能比世界其他任何地方都多。在2010年通过的《全国野生骆驼行动计划》中，调查报告的作者估计澳大利亚的野生骆驼超过100万只。如果不进行控制，八到十年之后数量就会翻番。骆驼在澳大利亚是不受欢迎的动物，因为它们会污染水源，在觅食时践踏自然植被。

烟雾跨洋到南美

BG Waldbrände in Australien | Inferno (AFP/S. Khan)

大火去年12月底吞噬了瑙拉市（Nowra)附近大片森林

2019年是澳大利亚有史以来最干旱的一年。极端干旱是引起该国持续数月的毁灭性大火的主要原因之一。由此产生的烟雾已经飘到11000公里外的南美州。

气象学家证实，智利中部万里无云的天空因烟尘变成了灰色。从阿根廷巴塔哥尼亚南部到科尔多瓦和布宜诺斯艾利斯等中部省份，都可以见到烟雾。据阿根廷气象局SNM称，烟云的高度约为5000米。因此不会构成健康风险。只是天空变的灰蒙蒙，到了傍晚夕阳颜色更红。

自10月份大火爆发以来，澳大利亚共约11万平方公里的土地被烧毁，相当于保加利亚的国土面积。大火至少造成25人丧生。

根据一位科学家的估计，大火至少导致十亿只动物死亡。悉尼大学生态学家兼教授迪克曼（Chris Dickman）说，仅在东海岸的新南威尔士州，就有超过八亿只哺乳动物，例如考拉、袋鼠、爬行动物和鸟类死亡。迪克曼说，这些数字还只是非常谨慎的估计，死亡动物的实际数量应该更高。

他的最新估计是基于2007年动物保护组织"世界自然基金会"的一份报告。该报告介绍了新南威尔士州野生哺乳动物（不包括蝙蝠）、爬行动物和鸟类的密度。青蛙、昆虫和其他无脊椎动物没有被计算在内。

现在多个国家已经伸出援助之手。欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）便发推文说："欧盟及其成员国已做好准备付出更多努力。"据米歇尔说，到目前为止，欧盟已经为方便救援而提供了地图。此前，美国总统特朗普在与澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）会面时表示愿意提供援助。

新南威尔士州消防局局长菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）说，目前的少量降雨和气温稍微降低对减缓火情"要有利得多"。现在，最重要的抓紧这一短暂的降温时刻，防止火势继续蔓延。但是，数不胜数的丛林和森林大火火势太猛，无法扑灭。只有持续的降雨才有可能灭火。

澳大利亚当局预计到周五气温将再次上升。

  • Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/D. Himbrechts)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    主人逃生去

    澳大利亚东南部的山林火灾从去年9月持续到现在，造成至少20人丧生，数十人失踪，1300座房屋化为灰烬。图为Gospers Mountain一处养马场。

  • Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/AAP/D. Himbrechts)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    家园无归

    为了让居民撤离火海，澳大利亚政府实施了该国和平时期以来最大规模的疏散行动。夏季高温和干旱使得灭火和救援工作极为艰难。

  • Australien Buschbrände (picture-alliance/dpa)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    一片焦土

    但一些农民的牲畜无法迅速转移，被大火吞噬。图为新南威尔士州Bookham附近一处农场被烧焦的羊群。

  • Buschfeuer in Australien Buschbrände Katastrophe (picture-alliance/dpa/J. Ross)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    飞鸟也难逃

    根据悉尼大学的一项研究，去年9月以来，在火灾最严重的新南威尔士一个州，估计有4亿8千万只动物葬身火海，包括哺乳动物，鸟类和爬行动物，但不包括昆虫，蝙蝠和青蛙。

  • Buschfeuer in Australien Buschbrände Katastrophe (picture-alliance/dpa/R. Rycroft)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    死亡动物以十亿计

    悉尼附近的麦考瑞大学教授安德鲁-比蒂（Andrew Beattie）告诉法新社，“如果从全国范围来算，算上哺乳动物，鸟类和爬行动物以及两栖动物，和像蝴蝶那样的大昆虫，死亡的动物可能达到数十亿。”

  • Buschbrände in Australien: IFAW pflegt verletzte Tiere (picture-alliance/dpa/ IFAW/M. Filinger )

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    萌物之灾

    澳大利亚特有的物种考拉尤其受到影响。它们生活在树木中，仅以某些类型的桉树为食，无法迅速逃离火焰。

  • Buschbrände in Australien: IFAW pflegt verletzte Tiere (Getty Images/AFP/S. Khan)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    劫后余生

    新南威尔士州中北部海岸地区是数万只考拉的栖息地。这里的人们展开了各种营救考拉的行动，帮助这些行动迟缓的有袋类动物逃生。

  • Waldbrände in Australien (Reuters/Adam Stevenson)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    恢复生机路漫长

    科学家估计，以树袋熊和袋鼠闻名的澳大利亚野生动植物种群，将需数十年才能从目前毁灭森林的大火中恢复过来。

  • Buschfeuer in Australien Buschbrände Katastrophe (picture-alliance/dpa/J. Smith)

    林火烧不停 澳洲动物遭劫难

    一起逃难

    与自生自灭的野生动物比起来，宠物们就幸运得多了。这只狗狗跟随主人转移到安全地带后，终于可以喘一口气，歇一歇脚了。


李京慧/任琛 (德新社、美联社、法新社等)

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