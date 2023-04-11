澳大利亚实施防御调整 应对地区军事威胁

（德国之声中文网）澳大利亚总理阿尔巴尼斯委托制定的该报告旨在评估，该国是否“有必要的防卫和战备能力来最佳捍卫澳大利亚”。

澳大利亚国防部长马尔斯表示：“今天，我们35年来首次重新调整澳大利亚防御力量的使命。”

报告称，军事调整的目的是不让任何潜在的攻击者得出冲突的收益大于风险这样的结论。

优先领域：澳英美联盟、远程精准打击、外交伙伴关系

这份防卫战略报告列出六大优先领域。其中之一是澳英美三方安全伙伴关系协议。该协议旨在帮助澳大利亚获得核动力潜艇，以加强在印太地区的安全军事威慑力。

防卫问题专家分析认为，澳英美这三国联盟旨在直接应对来自中国的潜在威胁。

这份报告列出的另一优先领域是，加强澳防御力量的远程精准打击能力。这包括使用本土制造的武器。

此外，澳大利亚还将加强北部军事基地网络，并改善特别是与邻国、特别是太平洋地区邻国的防御合作。

阿尔巴尼斯表示，该国政府将继续投资军事能力与伙伴关系，以加强澳大利亚的安全以及地区的繁荣稳定。

报告称，澳大利亚将与美国更紧密合作，包括加大双边军事筹划、联合巡逻和增加美军潜艇停靠等。此外，澳大利亚将加强与日本、印度、太平洋和东南亚国家的合作，以维护地区平衡。

9次提及中国

报告中仅9次提及中国，并且从未将中国称为对手。但分析认为，北京的巨大军费开支以及在相关地区的军事行动是澳大利亚防御改革的推动力。

报告称，中国的军事扩张以及在印太地区的战略意图缺乏透明度。此外，“中国在南中国海的主权声张威胁到印太地区以规则为基础的全球秩序，对澳大利亚的国家利益带来负面影响”。

据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）统计，中国去年的军费开支达到创纪录的2920亿美元，是连续第28年增长。这在该地区引发军备竞赛，韩、日、澳都在加大防御开支。据SIPRI数据，自2013年以来，亚洲和大洋洲军事开支增加了45%。

在问及澳大利亚防御改革及其原因时，中国外交部回应称，中国的国防政策是防御性的，“希望一些国家扩张军力不要拿中国做借口，不要炒作毫无根据的’中国威胁论’”。



（德新社、法新社、路透社）

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