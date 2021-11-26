澳大利亚官方证实中国军舰曾进入澳海域

（德国之声中文网）澳大利亚内政部长安德鲁斯（ Karen Andrews）对媒体表示：“我可以证实，今年八月确有一艘中国军用舰只进入澳大利亚东海岸，并穿越了托雷斯海峡。”

澳大利亚总理莫里森周五接受当地一家电台采访时也表示，堪培拉政府已经掌握了相关情况。他说：“他们进入了我们的专属经济海域，我们也很清楚他们来自何方。我想说的是，他们当然可以进入这一海域，就像我们可以进入南中国海一样。”莫里森表示，澳大利亚政府并没有就此事件大做文章，因为这种行为本身并不违反国际法。

莫里森说：“这意味着，澳大利亚必须要保持警惕，我们必须捍卫我们的价值观。任何国家想强迫我们接受不公平的贸易规则，对我们的葡萄酒实施不合理的制裁，澳大利亚政府就会采取应对措施。”



澳大利亚国防部长达顿 （Peter Dutton）也就中国海军舰只进入澳大利亚专属经济海域发表评论。他说，中国的行为“令人警觉”，而且同中国所谓捍卫区域和平与富庶的说辞格格不入。

达顿在堪培拉发表的一次演说中强调，南中国海的军事化、对台湾的军事威胁以及在香港实施国安法，都是中国政府言行不一的例证。达顿说：“中国政府一再重申，他们致力于和平、合作与发展，对这一套说辞，我们耳熟能详。但我们看到的却完全是另外一幅场景。我们正在密切观察中国政府这些令人警觉的行为。”

中国驻堪培拉大使馆表示，达顿的言论是对中国外交政策的歪曲，“是在煽动中澳两国人民的对立和分裂”。中国驻澳使馆在一份声明中称：“如果澳政府基于此类毫无战略眼光的分析及过时的思维模式制定国家战略，很难想象中澳关系会呈现良好发展势头。”本月初，达顿曾表示，如果在台湾问题上爆发战争，澳大利亚不支持美国是“不可思议的”。此番言论也曾引起中国的愤怒回应。



2020年，澳大利亚提出对新冠病毒源头展开国际调查的要求之后，中澳关系一度降至冰点。中国中断了中澳两国间的部长级接触，并对澳大利亚的葡萄酒、大麦、牛肉、煤炭等产品征收高额关税。澳大利亚及其盟友美国形容中国的行为是“经济霸凌”。



今年九月，澳大利亚同美国、英国签署AUKUS安全协定。一般认为，美英澳三国签署该协定是对中国在该地区不断扩充军力的回应。而中国则谴责AUKUS构成了对世界和平的威胁。

(德新社，路透社）

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