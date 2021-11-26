 澳大利亚官方证实中国军舰曾进入澳海域 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

澳大利亚官方证实中国军舰曾进入澳海域

澳大利亚政府周五证实，今年八月曾有一艘中国海军舰只进入澳大利亚海域。澳大利亚国防部长称中国的行为“令人警觉”。

Australien | PK Scott Morrison zu social media

（德国之声中文网）澳大利亚内政部长安德鲁斯（ Karen Andrews）对媒体表示：“我可以证实，今年八月确有一艘中国军用舰只进入澳大利亚东海岸，并穿越了托雷斯海峡。”

澳大利亚总理莫里森周五接受当地一家电台采访时也表示，堪培拉政府已经掌握了相关情况。他说：“他们进入了我们的专属经济海域，我们也很清楚他们来自何方。我想说的是，他们当然可以进入这一海域，就像我们可以进入南中国海一样。”莫里森表示，澳大利亚政府并没有就此事件大做文章，因为这种行为本身并不违反国际法。

莫里森说：“这意味着，澳大利亚必须要保持警惕，我们必须捍卫我们的价值观。任何国家想强迫我们接受不公平的贸易规则，对我们的葡萄酒实施不合理的制裁，澳大利亚政府就会采取应对措施。”

澳大利亚国防部长达顿 （Peter Dutton）也就中国海军舰只进入澳大利亚专属经济海域发表评论。他说，中国的行为“令人警觉”，而且同中国所谓捍卫区域和平与富庶的说辞格格不入。

达顿在堪培拉发表的一次演说中强调，南中国海的军事化、对台湾的军事威胁以及在香港实施国安法，都是中国政府言行不一的例证。达顿说：“中国政府一再重申，他们致力于和平、合作与发展，对这一套说辞，我们耳熟能详。但我们看到的却完全是另外一幅场景。我们正在密切观察中国政府这些令人警觉的行为。”

Australien USA l Videokonferenz mit PM Morrison, Präsident Biden, PM Johnson

今年九月，澳大利亚、美国及英国签署AUKUS协定，引起中国强烈不满。

中国驻堪培拉大使馆表示，达顿的言论是对中国外交政策的歪曲，“是在煽动中澳两国人民的对立和分裂”。中国驻澳使馆在一份声明中称：“如果澳政府基于此类毫无战略眼光的分析及过时的思维模式制定国家战略，很难想象中澳关系会呈现良好发展势头。”本月初，达顿曾表示，如果在台湾问题上爆发战争，澳大利亚不支持美国是“不可思议的”。此番言论也曾引起中国的愤怒回应。


2020年，澳大利亚提出对新冠病毒源头展开国际调查的要求之后，中澳关系一度降至冰点。中国中断了中澳两国间的部长级接触，并对澳大利亚的葡萄酒、大麦、牛肉、煤炭等产品征收高额关税。澳大利亚及其盟友美国形容中国的行为是“经济霸凌”。

今年九月，澳大利亚同美国、英国签署AUKUS安全协定。一般认为，美英澳三国签署该协定是对中国在该地区不断扩充军力的回应。而中国则谴责AUKUS构成了对世界和平的威胁。

(德新社，路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。



 

DW.COM

两岸冲突点燃所罗门抗争 所总理：「外国势力介入」

所罗门群岛近日爆发大型抗争，和平游行脱序成暴动，而中国与台湾的政治角力成主要导火线。所罗门总理索加瓦雷接受澳媒ABC採访时说，抗议背后有外国势力介入。澳大利亚方面已经向所罗门派遣100多名警察和军人协助当地警方控制暴乱。  

澳媒：抵制北京冬奥 澳大利亚拟不派官员参加

澳媒披露，澳大利亚将不派官员参加北京冬奥会，但这并不影响运动员参赛，澳大利亚尚未对此做出回应，当地媒体称，当局仍在等待盟友美国政府做出是否抵制北京冬奥的最后决定。  

澳前总理：中国是比苏联更强的对手

澳大利亚前总理陆克文接受德国媒体采访时指出，美中两国发生冷战的危险现实存在，而新的印太安全联盟AUKUS让澳大利亚面临难题。他认为美中尚无意在台海开战，但太平洋是冲突热点。  

相关内容

Smoke is seen coming from a burning store in Honiara, Solomon Islands, November 24, 2021, in this screen grab obtained by Reuters from social media video. Georgina Kekea via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

两岸冲突点燃所罗门抗争 所总理：「外国势力介入」 26.11.2021

所罗门群岛近日爆发大型抗争，和平游行脱序成暴动，而中国与台湾的政治角力成主要导火线。所罗门总理索加瓦雷接受澳媒ABC採访时说，抗议背后有外国势力介入。澳大利亚方面已经向所罗门派遣100多名警察和军人协助当地警方控制暴乱。

TOPSHOT - Communist Party Secretary of Beijing, Cai Qi, lights the cauldron during the Olympic flame welcoming ceremony ahead of the Beijing 2022 Winter Olympics, in the lobby of the Olympic Tower in Beijing on October 20, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

澳媒：抵制北京冬奥 澳大利亚拟不派官员参加 25.11.2021

澳媒披露，澳大利亚将不派官员参加北京冬奥会，但这并不影响运动员参赛，澳大利亚尚未对此做出回应，当地媒体称，当局仍在等待盟友美国政府做出是否抵制北京冬奥的最后决定。

In this Sunday, March 7, 2021, photo provided Sunday, March 21, 2021, by the Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea, some of the 220 Chinese vessels are seen moored at Whitsun Reef, South China Sea. The Philippine government expressed concern after spotting more than 200 Chinese fishing vessels it believed were crewed by militias at a reef claimed by both countries in the South China Sea, but it did not immediately lodge a protest. (Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea via AP)

中国承诺东盟“不会以大欺小” 22.11.2021

尽管围绕南中国海的主权纠纷接连不断，中国党和国家领导人习近平仍在周一表示，中国“绝不寻求霸权，更不会以大欺小。”