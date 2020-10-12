澳大利亚媒体：中国拒绝澳进口煤炭上岸

（德国之声中文网）上周有报道间接指出，有些中国港口被告知不再接收从澳大利亚进口的热力煤和冶金用煤，最后澳大利亚的货物只好出售给其他市场。

由于今年初的大量进口，以及新冠疫情的影响，导致后来需求低于预期，中国的煤炭进口量曾经预计在下半年放缓。

澳大利亚总理莫里森在昆士兰州对媒体表示：“中国有自己的煤炭工业，为支持当地煤炭生产和就业，以往有些时候，中国政府会制定使用本国煤炭的配额，这并不罕见。“ 他说：“中国在煤炭工业中的国内配额并不是不寻常的”，不过澳大利亚的贸易部长正在就此进行调查。

贸易商和分析师表示，停止进口可以保护中国自己遭遇困境的煤炭工业，同时使澳大利亚感受到这一贸易打击，而中国实际上不必正式有所举措。

中国五月和八月对澳大利亚大麦征收高额关税，并称将调查澳大利亚葡萄酒是否有倾销行为。

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澳新银行分析师丹尼尔·海恩斯（Daniel Hynes）在一份报告中表示：“我们认为这是中国当局进一步支持国内市场的行动。如此一来，将不会有任何中期影响。然而，这将打压优质硬焦煤的价格，货物在混乱中要花很长的时间才被卖掉，并使买家更谨慎。”

最新数据显示，周一（10月12日）新加坡的炼焦煤期货和纽卡斯尔动力煤期货价格跌至两周内最低。

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尽管如此，由于事件的敏感性，两位贸易商和两位分析师匿名指出，中国这样做，背后的一个因素是与澳大利亚对华的政治立场。

2018年，澳大利亚禁止中国的华为参与其5G宽带网络建设，两国之间的外交关系出现恶化。

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今年早些时候澳大利亚呼吁对在中国最早出现的新冠病毒的起源进行独立调查，更进一步触怒了北京政府。

10月8日，英国市场调研公司IHS Markit的报告指出，中国当局在北部营口的鮁魚圈港、唐山京唐港以及南方的防城港都向买家发出警告，澳大利亚的货物将被拒收，自10月1日起生效。10月1日至7日是中国的国庆黄金周假期。

中国是澳大利亚煤炭的最大进口国，到今年6月，澳大利亚出口的冶金煤的27％和热力煤的20％都销往中国。去年，煤炭是澳大利亚第二大出口商品，仅次于铁矿石，出口金额550亿澳元（合395.2亿美元）。

过去一个月中，中国的煤炭进口量整体呈下降趋势，其中来自澳大利亚的货物出现了急剧下降，来自印尼的呈现较弱的下降，自俄罗斯的进口量则呈上升趋势。来宝集团的罗德里戈·埃切维里（Rodrigo Echeverri）表示，中国海关数据显示，来自俄罗斯的进口量一直呈上升趋势。

分析师预测，今年的进口量将从去年的大约八千万吨下降四分之一。

杨宇/叶宣（路透社）

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