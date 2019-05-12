 澳大利亚大选：气候问题成焦点 工党有望胜出 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2019

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时政风云

澳大利亚大选：气候问题成焦点 工党有望胜出

澳大利亚大选周六（5月18日）举行，各州投票均已结束。应对气候变化的计划成为选民的一个关注重点。选前民调和初步统计显示，工党有望打败目前的中右翼执政联盟。

Australien Wahl 2019 | Clive Palmer (Getty Images/AFP/W. West)

澳大利亚5月18日举行2019年联邦议会选举

（德国之声中文网）澳大利亚大选的计票工作正在进行中。截至当时时间下午6时，澳大利亚各地投票站均已关闭。

初步统计出来的票站调查显示，反对党工党可能会打败自由党总理莫里森领导的中右翼执政联盟。

Australien Wahl 2019 | Stimmabgabe (Getty Images/AFP/S. Khan)

此前民意调查机构银河（The Galaxy）为澳大利亚九家电视台进行的调查显示，工党将以52％对48％的选票赢得胜利。

莫里森未能团结自由党

尽管莫里森在大选之前鼓吹他领导的政党的经济成就，但是时事分析家预测，由于在去年导致混乱的内部权力斗争中，他排挤了形象温和的前任，选民对他的支持率下降。

莫里森被视为自由党内保守派和温和派之间的中间派。但是，他没有能够团结双方。

工党领袖比尔·肖顿（Bill Shorten）似乎与那些陷入经济困境并担心气候改变的选民们产生了共鸣。在周六早上去投票的时候，肖顿表示对组建新政府充满信心。

Australien Parlamentswahlen Labour Bill Shorten (Getty Images/AFP/W. West)

工党领袖肖顿表示对组建新政府充满信心

肖顿说："无论是大人买根'民主香肠'（投票地点的传统烧烤），孩子吃个美味蛋糕，还是投票，今天都是属于选民的日子。。"

"如果澳大利亚人民投票决定停止混乱，采取行动应对气候变化，我们将准备从明天就开始付诸实施。"

与此同时，莫里森提醒选民投票反对工党："现在不是让肖顿来加大税收冒险、做大工程的时候。"

Australien Parlamentswahlen Premier Scott Morrison (Reuters/AAP/M. Tsikas)

现任澳大利亚总理莫里森和太太

煤炭与气候变化

气候变化成为影响选举的一个重要因素，自由党不顾民意，面对创纪录的洪水、山火和干旱，仍然坚持发展煤炭工业。

本次大选除了选举150个众议院席位之外，还要选出76名参议院议员中的40席。

在投票之前，民意调查显示工党将获得51-49％的选票，但是由于选情复杂，任何变化都有可能。两周前的调查显示，工党将获得48-52％的选票。

澳大利亚约有1700万法定选民，投票是强制性的。

张平/王凡（美联社、路透社、德新社、法新社）

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