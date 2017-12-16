澳大利亚大选：华人选民成关键？

（德国之声中文网）澳大利亚华人被认为是政治冷感少数民族，但是这一次他们受到各个政党前所未有的热烈追捧，被视为下周大选成败的关键因素。

中国已成为澳大利亚最大的移民来源之一。为了方便和大都市里为数众多的华人选民沟通，总理莫里森和反对党工党领袖肖恩都开通了微信账号。

中间偏左的反对党工党指责政治对手利用微信平台制造假新闻。微信是中国最大的社交媒体，每月用户量达到10亿。

总理莫里森周三否认他领导的保守党派自由党通过微信误导选民，以及篡改信息攻击工党关于难民、税收和经济的政策。

"这不是自由党的竞选作为"，莫里森对记者说， "人们应该坦诚地面对他们的政策，这正是我们的所作所为。"

人人都要投票

澳大利亚选举的一个特别之处在于，投票是强制性的。因此，为了避免遭受惩罚，没有政治参与兴趣的少数民族也要去投票。

澳大利亚报纸《看中国》拥有50万读者，其中大部分是来自中国的移民。该媒体集团总经理玛蕾・马（Maree Ma）说，该报读者对这些政治信息有回应，"并且相当热心地参与。"

她说，"从历史上看，我会说很多读者都不在乎联邦大选，不了解候选人，华人候选人也不多。但这一次，我们发现他们对此非常感兴趣。"

悉尼科技大学人文社科学院教授孙皖宁（Wanning Sun）说，在澳大利亚政治人物与华人选民沟通方面，微信已经变得比传统媒体重要得多了。

"坦率地说，他们意识到这是一个不能不用的媒体平台"，孙教授说。"他们面临的挑战是：A，如何有效地使用它；B，如何防止对手攻击。它正变得不堪入目。"

她说，在上一次2016年选举中，自由党在墨尔本华人聚集的社区奇瑟姆（Chisholm）积极有效地利用微信展开选战。如今，工党正在吸取教训。

在那次选举中，执政党自由党总共失去了14个席位，而奇瑟姆是自由党从工党手里夺走的唯一一个席位。将于5月18日举行的大选中，两名华人候选人，自由党的廖婵娥（Gladys Liu）和工党的杨千慧（Jennifer Yang）都来自奇瑟姆。无论谁胜出，都有可能成为澳大利亚众议院的第一位华人女议员。

华裔选民支持谁？

本周二，工党华裔政治家、联邦参议院议员黄英贤（Penny Wong）指责自由党在微信上制造假新闻。

"我们想对总理说：这不是我们应该在澳大利亚做的事情。我们有激烈的政治辩论机会，而不需要在这个媒体平台或者任何其他媒体平台上通过制造虚假新闻来操纵舆论。"

矿业大亨帕尔默（Clive Palmer）领导的澳大利亚联合党（United Australia Party）试图利用澳大利亚选民对中国投资的担忧。他与自由党达成合作协议，提升双方赢得众议院席位的机会。

"我反对中国人，因为他们试图入侵我们国家，摧毁我们的产业，让我们完蛋。"帕尔默周三接受澳大利亚广播公司采访时说。帕尔默自费数千万美元投入政治广告，被认为很有可能赢得参议院席位。

玛蕾・马说，《看天下》的读者最关心的问题是澳大利亚经济，以及澳大利亚与其最大贸易国中国的关系。

她说，从传统上看，中国移民偏爱工党。1972年，工党领导的澳大利亚政府承认中华人民共和国，比美国提早7年。1989年天安门民主运动被镇压之后，又是工党政府给了2万名中国学生澳大利亚永久居留权。

但是，玛蕾・马说，目前华裔选民正在转向支持保守党派自由党。民意调查则显示，工党将赢得大选。

张平/ 苗子 （美联社）