澳大利亚大火难熄  两州进入紧急状态

（德国之声中文网）当局呼吁生活在风险最大地区的人们在周二之前暂时离开，天气预报显示，未来当地会迎来炎热的大风天，政府担心这会加剧火势。从上周开始的大火已经造成至少3人死亡，大约100人受伤，超过150幢房屋被毁。

大悉尼地区的气温周二将飙升至超过34摄氏度，干燥的气候还伴有强风。新南威尔士州州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）指出：""明天是保护生命、保护财产以及人身安全的一天。"

贝雷吉克利安周一表示，"灾难性的天气状况意味着，大火事态变化会很快。"她在悉尼警告人们:"看在上帝的份上，离丛林远一点。"

悉尼人口逾500万，四面环有大片的丛林地带，因为东海岸近几个月几乎没有降雨，大部分丛林相当干燥。消防部门透露，近100万公顷的土地已经被烧毁。

2009年2月，澳大利亚经历了该国有记录以来最严重的森林大火。在维多利亚州发生"黑色星期六"这一天，山林大火导致173人死亡，414人受伤，成千上万的房屋被摧毁 。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 午夜来袭 本周四当地时间凌晨2点多，日本冲绳首里城发生火灾，火势猛烈，正殿全面燃烧，北殿、南殿也受到波及。首里城是约500年前琉球王国时代兴建的，被列为世界文化遗产，是冲绳的知名观光景点。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 熊熊大火 据风传媒报道，首里城是以木造建筑为主的古建筑群。电视画面可以看到，正殿被烧到只剩骨架。警察表示，目前还无法判定起火原因。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 巴黎圣母院 今年4月，另外一个历史悠久的地标性建筑，法国巴黎圣母院意外起火。塔尖于起火大约一小时后坍塌，房顶全被毁损。幸运的是，这场大火并没有摧毁它的主体。不过，圣母院中堂遍布烧焦的横梁和落下的碎拱石，被消防水浸透的圣坛座椅也有可能长霉。整个教堂内部完全熏黑，重建之路任重道远。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 巴西国家博物馆 去年九月，位于里约热内卢北部的巴西国家博物馆被大火烧毁。据多家媒体报道，这个大型自然历史和人类学博物馆馆内藏有2000余万件艺术品和53万册藏书。博物馆尤以馆藏丰富的古生物学馆而闻名于世，古生物学馆藏有2.6万余块化石，包括一具恐龙骨骼化石。据新浪网报道，巴西国家博物馆几乎全部付之一炬，大约仅剩下10％的馆藏。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 拉萨大昭寺 去年农历大年初二，拥有1300多年历史的大昭寺发生火灾。这座位于拉萨市中心的庙宇被联合国教科文组织列为世界文化遗产。寺内藏有大批珍贵文物，包括文成公主携来的释迦牟尼佛12岁等身金像。传出失火的消息后，一度令外界担心是否文物会受到波及。事发后，新华社发出简短报道，大昭寺局部发生火灾，无人伤亡。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 温莎城堡大火 1992年11月，这座英国女王周末度假的住所发生火灾。中央社报道，经过调查，发生原因是员工做理性维护作业时，聚光灯照射的位置离窗帘过近，导致窗帘高温燃烧。经过了大约5年的修复才重新对外开放。

难以承受之殇 历数遭遇火灾的知名古迹 日本著名动画公司“京都动画”被纵火 被粉丝称作“二次元巴黎圣母院”的日本著名动画公司“京都动画”遭到人为纵火，造成多人死亡和受伤。大部分的受害者都是京都动画的员工。嫌犯是一名41岁的男子，他被警方抓获。有目击者告诉日本电视台，当警察询问嫌犯为什么要这么做时，这名嫌犯愤怒的回答“抄袭”。 作者: 文木



今年森林大火之际，环保活动人士和反对派议员呼吁表示支持煤炭的澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)，加强控制国家温室气体的排放量。

上个周末，莫里森拒绝回答是否火灾与气候变化有关的问题。

该国副总理麦科马克（Michael McCormack）星期一指责气候活动人士将一场悲剧政治化。接受媒体采访时他说："我们正在采取真正有意义的行动，在不关停所有工厂的情况下减少温室气体的排放。"

文木 / 杨威廉（路透社，美联社）