 澳大利亚大学生在朝鲜获释 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2019

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时政风云

澳大利亚大学生在朝鲜获释

澳大利亚人西格利在朝鲜失踪一个多星期。媒体报道称这位29岁的大学生被逮捕。在瑞典的帮助下，西格利已经安全离开朝鲜。

China Alek Sigley, australischer Student, vorher in Nordkorea in Haft (Reuters/Kyodo)

（德国之声中文网）澳大利亚人西格利（Alek Sigley）在抵达北京首都机场时说："我很好，非常好。"这位来自西澳大利亚珀斯市的大学生没有透露最近几天他在朝鲜的情况。澳大利亚总理莫里森（ Scott Morrison）在议会宣布，西格利"被朝鲜民主主义人民共和国释放"，他现在已经安全。

瑞典代表与平壤政府交涉

与此同时，莫里森总理感谢瑞典当局的"宝贵援助"。星期三（7月3日），瑞典驻朝鲜首都平壤的代表与朝鲜共产党政权的政府官员会晤时提到西格利的失踪事件。

与许多其他西方国家一样，澳大利亚在朝鲜没有大使馆，而是由瑞典代表。周日，莫里森总理在日本举行的G20峰会期间对西格利的失踪表示"非常担忧"，并向瑞典寻求帮助。在此之前，这位29岁的澳大利亚人于6月24日与家人和朋友进行了最后一次联系。

在朝鲜上大学

西格利是平壤为数不多的来自西方国家的学生之一。根据他的推特账号，他在金日成大学学习朝鲜文学。与此同时他还经营着一家名为Tongil Tours的旅行社，组团前来朝鲜进行教育旅行。西格利获释后将从北京继续前往日本，与居住在那里的妻子团聚。

过去也曾发生过类似的案例：2016年，美国学生（Otto Warmbier）在朝鲜被逮捕并被判处15年有期徒刑。他被指控偷窃了一张宣传海报。在朝鲜被拘留期间，他陷入昏迷原因不明。2017年6月返回美国后不久去世。美国一家法院裁定，这位22岁的年轻人在朝鲜遭受酷刑，平壤驳斥了这一指控。

  • USA Donald Trump Nordkorea lässt Amerikaner frei (Reuters/J. Bourg)

    朝鲜关押（过）的美国公民

    总统亲自接机

    美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩预计的会晤举行前夕，美国国务卿蓬佩奥访朝之行取得了外交成果。朝鲜方面释放了三名关押多年的韩裔美国公民：金东哲（Kim Dong Chul）、金学松（Kim Hak Song）和金盛德（Kim Sang Duk）。 三人5月10日凌晨抵达美国，特朗普和夫人梅拉妮娅亲自接机。

  • Nordkorea - US-Student Otto Warmbier (picture alliance/dpa/MAXPPP)

    朝鲜关押（过）的美国公民

    因“反对朝鲜的敌对行为”入狱

    2016年，美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）赴朝旅游，因被指控窃取朝鲜政治宣传标语被判劳教15年。美国政府多次利用外交手段寻求瓦姆比尔获释未果。2017年6月，在朝被囚禁18个月后，瓦姆比尔得以获释返回美国，而他当时已经昏迷，抵达美国后立即送院治疗，并于6天后病逝。瓦姆比尔的家人和美国部分官员指责朝鲜方面在关押期间对瓦姆比尔进行了不人道的对待，导致其身心健康严重受损直至不治身亡。朝鲜方面驳斥上述指责。

  • Kim Dong Chul Nordkorea (Reuters/KCNA)

    朝鲜关押（过）的美国公民

    因“颠覆政权和间谍罪”入狱

    韩裔美国公民金东哲（Kim Dong Chul）是牧师，2015年被指“颠覆朝鲜政权和从事间谍活动”在朝鲜被判10年劳教。朝鲜方面指控他在朝鲜收到一个来自韩国的存有包括军事机密的U盘。金东哲在参观罗先朝韩经济合作区时被捕。本周四（5月10日）金东哲是三名获释的美国公民之一。

  • US-Bürger Bae in Nordkorea (Reuters/KCNA)

    朝鲜关押（过）的美国公民

    涉嫌“推翻朝鲜政权”

    2013年，当时44岁的韩裔美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）被朝鲜当局判处15年劳役。他在此前一年带领一支旅游团前往朝鲜城市罗先时遭到逮捕。朝鲜最高法院称，裴俊浩是一名传教士，试图以旅游业作掩护，组织颠覆朝鲜政权的活动。裴俊浩2014年获释后接受媒体采访说，他劳教期间，每天被强制干重体力活8小时，身体状况极差。

  • Matthew Miller (Reuters/KCNA)

    朝鲜关押（过）的美国公民

    “非法入境”“企图实施间谍行为”

    2013年，美国公民马修·米勒（Matthew Miller）在平壤机场撕毁美国护照，扬言要在朝鲜寻求政治避难。马修被捕并以“非法入境和企图从事间谍活动”罪名被判6年劳教。对于米勒行为的初衷，外界只能进行猜测。媒体得知的信息是，米勒随团到朝鲜旅游，进入朝鲜后，选择独自跟随朝鲜导游出行。在后来接受CNN采访时，米勒说，在进入朝鲜前就“准备违反那里的法律，也深知后果”。朝鲜法庭宣判时认为米勒“蓄意违法，想体验朝鲜鉴于生活，实际上是调查该国的人权状况”。2014年，米勒在美国政府的营救下获释。

  • Merrill E. Newman (Reuters)

    朝鲜关押（过）的美国公民

    “杀害朝鲜平民的美国老兵”

    2013年，当年已85岁的、参加过朝鲜战争的美国老兵梅里尔·纽曼（Merrill Newman）在朝鲜被关押1个月。当年纽曼随旅游团进入朝鲜，观光结束准备坐飞机经北京返回美国时被捕。朝鲜方面指控纽曼“假扮观光客，实际上从事敌对行为”，并指其在朝鲜战争中杀害朝鲜平民。之后，朝鲜方面宣布将纽曼驱逐出境，并强调是因其宣读了“真诚的悔过书”以及考虑其年龄和健康状况，作出的“人道主义决定”。

  • Proteste gegen die Inhaftierung amerikanischer Journalistinen (AP)

    朝鲜关押（过）的美国公民

    前总统亲自营救

    2009年，华裔美国记者凌志美（Laura Ling）和韩裔美国记者李丽娜（Euna Lee）涉嫌非法入境在朝鲜被扣留，并最终被判处12年劳教。两个月后，美国前总统克林顿赴平壤，与时任朝鲜最高领导人金正日会面并进行了外交营救，两名美国女记者获得特赦，得以同克林顿一起离开朝鲜返回美国。

    作者: Wesley Rahn


李京慧/苗子 （德新社、法新社、路透社）

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朝鲜关押（过）的美国公民

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