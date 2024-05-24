澳大利亚地方法院裁定前美国飞行员符合引渡条件

悉尼一家法院周五裁定，被指控违反美国法律，训练中国军事飞行员在航空母舰上降落的前美军飞行员丹尼尔·杜根可以被引渡回美国受审。是否引渡的决定最终将由澳大利亚司法部长做出。

（德国之声中文网）澳大利亚悉尼一家法院周五（5月24日）裁定，允许将前美国海军陆战队飞行员、现拥有澳大利亚国籍的丹尼尔·杜根（Daniel Duggan）引渡回美国受审。现年55岁的杜根被指控违反美国法律，训练中国军事飞行员在航空母舰上降落。

杜根受到的指控还包括洗钱。不过他否认针对他的所有指控。

在悉尼法院做出判决后，杜根有15天的上诉时间。是否引渡的决定最终将由澳大利亚司法部长做出。

在法庭外，杜根的妻子萨芙琳 (Saffrine Duggan) 表示，她和家人将呼吁澳大利亚司法部长马克·德雷福斯 (Mark Dreyfus) 拒绝做出引渡决定。

路透社报道称，与杜根一起被美国司法部门起诉的7名同案犯之一是已经在法庭认罪的中国商人苏斌（Su Bin，音译）。此人于2014年7月在加拿大被捕，两年后因为一起备受瞩目的黑客案而在美国入狱。案件涉及中国军方盗窃美国军用飞机设计图。

杜根的律师辩称杜根与这起黑客案无关。

路透社曾在一篇先前的报道中引述美国一名军方人士的消息称，杜根在服完兵役后成为一名航空顾问，于2013/2014年从澳大利亚搬到北京，与一位名叫斯蒂芬的中国商人合作。斯蒂芬就是后来在美国认罪的苏斌。

根据美国方面的要求，澳大利亚联邦警察于2022年10月21日在新南威尔士州乡下的奥兰治小镇逮捕了杜根。被捕以来，他一直被关押在安全戒备级别极高的监狱。

杜根被捕的同时，英国警告几十位退役的前英国空军飞行员停止在中国的工作，否则将遭到英国政府依据新的法律以国家安全为由提出起诉。英国政府认为，退役英军飞行员训练中国军方飞行员有可能泄漏英国皇家空军机密和能力。

杜根的妻子和6个子女都拥有澳大利亚国籍。

审理杜根案的悉尼法官丹尼尔·莱斯（Daniel Reiss）表示该案件符合引渡条件。

杜根的律师此前曾辩称，没有证据表明他训练的中国飞行员是军人，且杜根在涉嫌犯罪之前已于 2012年1月已成为澳大利亚公民。

美国政府则反驳称，杜根直到2016年才在美国驻北京大使馆签署了放弃美国国籍的文件，失去美国国籍。

（路透社）

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