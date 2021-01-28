澳大利亚和台湾签署自贸协定是否有好处？

（德国之声中文网）澳大利亚和中国的外交和贸易摩擦丝毫没有缓和的迹象。除了类似煤炭和葡萄酒这样的货物贸易受阻外，包括教育产业在内的服务业也受到打击。

2021年中国教育部第一号留学预警称澳大利亚袭击中国学生案件众多，建议本国学生"谨慎选择赴澳或返澳学习"。

受到中国挤压的澳大利亚出口产业开始寻找替代性市场。

《悉尼晨锋报》报道称，澳大利亚正在和台湾举行贸易谈判，前资源部长马特·卡纳万（Matt Canavan）呼吁澳大利亚与台湾签署自由贸易协定。

面对中国压力

此前曾传出过澳大利亚和台湾签署自由贸易协定的消息。但是当时中国政府警告称，澳台之间的协议会损害澳中关系。中国外交部长王毅也警告时任澳大利亚外交部长朱莉·毕晓普（Julie Bishop），北京方面反对澳方和蔡英文政府增强联系。

悉尼大学商学院李薇博士在接受德国之声采访时表示，台湾问题是中国的敏感问题，目前的中澳关系恶化的情况之下，和台湾进行自由贸易谈判，会进一步触怒中国，恐怕会使中澳贸易摩擦继续升级。

"澳大利亚2016年推迟与台湾进行自由贸易谈判，很大程度上是为了不冒犯中国。在目前的环境下，澳洲和台湾进行贸易谈判需要非常的谨慎和低调。"她说。

减少中国市场依赖

据统计，2018至2019年，澳大利亚向中国出口额为1532亿澳元，相比之下，台湾只有139亿澳元。

但是台湾是澳大利亚第八大出口市场，出口额一直稳步增长。

李薇认为，和台湾之间的自由贸易谈判符合澳大利亚的经济利益。

"澳大利亚需要实现贸易多元化，计划开拓新兴市场，减少对中国的依赖。"

此外，李薇介绍说，澳大利亚和台湾的经贸关系互补性强。双方的贸易协定会减少中澳贸易摩擦对澳大利亚出口商的压力，比如目前受中国制裁的煤炭、牛肉、小麦，未来可以转销到台湾市场。

"台湾对澳大利亚的出口主要集中在电子和交通产品，例如电信设备、计算机以及摩托车和自行车。澳大利亚向台湾主要出口产品是资源类产品，例如煤炭、铁矿石、天然气和铜。"

她说："近年来，台湾对澳大利亚的农产品、食品和保健品方面的需求也增长迅速，例如昆士兰州贸易投资总署2020年的一份报告显示，台湾将是澳大利亚农业科技公司的一个潜在市场，尤其是无人机、传感器、和图像分析等节省劳动力的技术。"

但是李薇也提醒，台湾市场作用有限，"毕竟中国市场庞大，而且贸易谈判需要较长的时间"。

澳台自由贸易协定和CPTPP

目前澳洲与前十大出口市场中的七个都有自贸协议，除了印度、台湾和最近脱欧的英国。

李薇指出，印度和英国的自贸协议正在谈，因此重启和台湾的自由贸易谈判合乎澳大利亚一直提倡的贸易开放原则。

她认为，新西兰和北京与台北同时签订自由贸易协定为本国经济带来了好处，这个经验值得澳大利亚借鉴。

"2008年新西兰与中国签署自由贸易协定，2013年新西兰与台湾签署自由贸易协定，签订协议后的两年，新西兰官方数据显示，向台湾出口年增长20%，所以经济方面是受惠的。"

另外，从台湾的角度来看，李薇认为，和澳大利亚签署自由贸易协定将有助于台湾加入其他国际性的贸易协定，比如由日本主导的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）》。"和澳大利亚推进贸易谈判将为台湾加入CPTPP创造有利条件。"

台湾蔡英文政府曾多次表示希望参加CPTPP。

中国国家主席习近平也曾公开表示希望加入该协定。

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