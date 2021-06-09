澳大利亚否认干预中国疫苗推广

(德国之声中文网) 澳大利亚周二 (7月6日)否认了中国政府和媒体关于干预中国疫苗在巴布亚新几内亚推广的指控。

澳大利亚前殖民地巴布亚新几内亚最近新冠肺炎感染人数迅速上升，美联社报道，澳大利亚在3月成为第一个向其提供疫苗的国家。

此外，巴布亚新几内亚在6月23日也接收了20万剂中国国药集团疫苗。而根据巴布亚新几内亚政府，这些中国疫苗会先提供给该国的中国公民。

不过中国官媒《环球时报》英文版指责澳大利亚在巴布亚新几内亚 「安插澳大利亚顾问」，为的是要「破坏中国与太平洋岛国的疫苗合作」。

澳大利亚国际发展和太平洋地区部长塞塞利亚 (Zed Seselja)在访问巴布亚新几内亚时否认了这个指控。

他在一个电视访问上说：「当涉及到(疫苗)推广时，我们所关注的只是确保我们提供尽可能多的援助。如果其他国家想要提供援助，那就太好了。」

他还说「我们本着诚意来处理这些问题，将继续做符合我们地区和我们的朋友和邻国，特别是巴布亚新几内亚的利益的事情。」

中国外交部发言人汪文彬支持《环球时报》的批评并在7月5日说，对澳大利亚「不负责任的行为表示严重关切和坚决反对」。

他强调中国「没有任何地缘政治目的，不附加任何政治条件，并说:「澳大利亚方面一些人利用疫苗问题搞政治操弄和霸凌胁迫，这是对巴布亚新几内亚人民生命健康的漠视，有违基本的人道主义精神，严重干扰全球抗疫合作大局，极不负责任......」

疫苗外交扩及太平洋岛国

巴布亚新几内亚人口近900万，大多生活在传统的村庄。自新冠肺炎疫情开始以来，已经有超过17000例感染和173例死亡，但因为检测量不足，疫情严重程度难以衡量。

根据美联社，澳大利亚已经向巴布亚新几内亚提供了近3万剂阿斯利康(AZ)疫苗。巴布亚新几内亚也通过COVAX获得了13.2万剂同款疫苗。北京在2月首次承诺提供疫苗，但巴布亚新几内亚直到5月才批准国药集团紧急使用。

针对澳中两国捐赠疫苗，巴布亚新几内亚计划部长派塔 (Rainbo Paita)曾感谢中国和澳大利亚在新冠疫情中的帮助。

不过美联社引用当地《邮报》报道，巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港当地人上周抱怨，他们被告知中国国药疫苗只给中国人施打。此外，也有报道提到一些中国疫苗接受国担心要为中国疫苗外交付出代价，但北京始终否认有特别意图。

澳大利亚在要求对新冠病毒起源和反应进行独立调查后，澳中双边关系急剧恶化。面对中国疫苗外交，澳大利亚6日也承诺会与太平洋岛屿邻国和东帝汶分享多达1500万剂新冠疫苗。

(美联社等)

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