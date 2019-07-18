澳大利亚发表声明关注异议作家杨恒均案

（德国之声中文网）澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）称，澳大利亚政府已于周五（7月19日）得到证实，今年1月被中国拘押的澳籍华人作家杨恒均（笔名，真名杨军）已经转移到国家安全局看守所刑事拘留。

佩恩在一份措辞强硬的声明中表示，澳大利亚政府多次向北京提起杨恒均案，并两次向中国外交部长王毅书面要求"公平透明"处理此案，并允许杨恒均和他的律师见面。

她说："这些都还没有实现。"并表示，澳大利亚政府对杨恒均在拘押中受到的待遇表达了关切。

关于杨恒均被拘押的原因，佩恩说她还没有得到任何澄清说明。她说："如果因为政治观点被拘留，那么他应该得到释放。"

杨恒均曾经写文章倡导民主，被拘押前居住在美国。今年1月，他返回中国时被拘，一直关押在秘密地点。

中国外交部曾表示，杨恒均涉嫌危害"中国的国家安全"--这往往意味着间谍指控。

观看视频 00:48 中国向澳政府证实杨恒均被捕

直到本周，他才被"指定居所监视居住"（RSDL）--这是一种拘留形式，当局用它来关押被称涉嫌严重犯罪的人们。佩恩周五证实，他已被转移到国家安全局看守所。

澳大利亚政府向来倾向于避免与它的最大贸易伙伴中国发生摩擦，但是随着中国在太平洋地区日益强大，国家安全问题升级，两国关系趋于紧张。

去年8月，澳大利亚因安全考虑而禁止中国华为参与其5G网络建设，中国政府感到不满。 本周早些时候，澳大利亚呼吁中国政府允许一名维吾尔族妇女和她的澳籍孩子离开中国，挑战了中国对穆斯林维吾尔族少数民族的处置。

佩恩周五发表的声明意味着，经过数月的"静默外交"（quiet diplomacy）之后，澳大利亚政府开始高调发声关注此案。

佩恩说，"自从他被拘押以来，我们一直不懈努力，诚恳与中国政府协商，确保杨恒均博士的权益。"

佩恩说，"我们期待起码的司法标准和程序公正。"

张平/ 洪沙（法新社）