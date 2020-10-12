澳大利亚华裔谴责政界搞“麦卡锡主义”

（德国之声中文网）澳大利亚国会参议院一委员会正着手调查与移民社区有关的问题。当地时间本周三（10月14日），该委员会邀请3名华裔澳大利亚公民出席相关听证会。

澳大利亚安全情报组织此前告知该委员会，移民社区常成为外国政府干预的受害者，一些个人还因其政治见解而受威胁。

目前，澳大利亚和中国这个最大贸易伙伴之间外交关系紧张，围绕对中国在境外进行干涉的指责，澳政界争论激烈，媒体也有显著报道。

也有人担心，受到这一氛围的影响，在澳中国人社区亦可能遭受种族主义歧视。

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根据听证会文字记录，以对华持鹰派立场闻名的来自塔斯马尼亚州的自由党参议员阿贝茨（Eric Abetz）要求这3名华裔澳洲公民“告诉我，他们是否愿意无条件谴责中共专制。”

本周四，曾在总理办公室和内阁工作过的中国问题分析家姜云（Yun Jiang，音译）对路透社表示，他告知该委员会，“对参与公共政策讨论的华裔澳洲人而言，目前处境恶劣。”他透露，在听证会上，“阿贝茨议员挨个儿问我们每一个人对中共的看法，以作为（对国家是否）忠诚的测试。”

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“麦卡锡主义”源自美国参议员约瑟夫·麦卡锡（Joseph McCarthy）1950年代在美国发动的大规模诬告行动，旨在曝光包括好莱坞和其它艺术界人士在内的共产主义同情人士。

工党籍的墨尔本副市长候选人邹慧心（Wesa Chau）指出，“这是带有种族诱导性的麦卡锡主义，我本人和其他两名华裔澳洲证人成了国家忠诚度测试的对象。”

智库机构Per Capita的专家Osmond Chiu致函《悉尼晨驱报》透露，在澳大利亚出生的他拒绝回答阿贝茨的提问，因为，该提问有损人格。

反种族歧视委员陈振良（Chin Tan）在为该委员会撰写的一份文件中指出，有必要制定全国反种族主义战略，以保护澳大利亚的多元社会，因为，澳大利亚的国家安全也有赖于它捍卫团结的能力。

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凝炼/叶宣（路透社）

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