澳大利亚劳权法上路 下班离线权促进生活工作平衡

近期澳大利亚一条重要法律上路，它赋予劳工下班后“不接触工作资讯的权利”，简称“下班离线权”。这项法律让劳工有权在非工作时间忽视上司的电子信件、电话和短信，或其他不合理的工作联络。

（德国之声中文部）澳大利亚首相安东尼·艾班尼斯 (Anthony Albanese)日前接受澳大利亚广播公司ABC访问时表示：“我们希望确保人们没有24小时都在工作，因为他们也没有24小时都被支薪。老实说这是身心状态的问题，这么做是为了让人们有办法和工作切割，并和他们的家人与自己的人生产生连结。”

澳大利亚工会理事长米凯莱·奥尼尔（Michele O'Neil）受访时表示：“今天对劳工而言是历史性的一天。澳大利亚工会一再重申劳工有权在下班后休息。”

工作与生活达到更好的平衡

工会为这条法律喝采。工会曾主张要给劳工更好的工作与生活平衡。根据澳大利亚研究院调查，去年一整年，澳大利亚劳工平均有281小时的工作没有领薪。

然而，顶尖产业机构，澳大利亚工业团体的反应较为冷淡。澳大利亚工业团体在声明中表示：“到头来，员工和雇主都无法确定他们能否在非上班时间接听或拨打提供额外轮班工作的电话。”

这项法律在今今年2月颁布，近期对中大型企业已经出现影响。员工人数少于15人的企业从2025年8月起也开始适用这项法律。

法律规定有哪些?

澳大利亚劳资关系协调机构“公平工作”（Fair Work）表示：“法庭可能会禁止劳工停止无理拒绝非工作时间联系的行为，同样，法庭也将会禁止雇主无理地要求工人在下班时间回復信息。”联系原因、工作性质和额外的工作报酬可能会是决定因素。

“公平工作”监察员布斯（Anna Booth）说：“哪些因素构成‘不合理’其实很看情况。”假使发生争议，劳雇双方被鼓励在工作中找到解决方案。假使协商失败，公平工作委员会（Fair Work Commission ，FWC）将会介入调解。

澳大利亚工会组织表示，公平工作委员会可以命令公司停止与员工联系，或采取法律处分。假如公平工作委员会发现员工拒绝回復的理由不合理，他们也可以要求员工给出回应。

公平工作委员会能够对员工开罚1万9千元澳币（大约1万2千元美元或1万1千元欧元），对公司开罚9万4千元澳币（约5万7千元欧元）。

悉尼大学劳工政策研究助理教授莱特（Chris Wright）告诉法新社，研究显示這項法律对劳工有正面影响。

莱特说：“智能手机和其他通讯装置让劳工正在经历‘随时都能被联系’的可怕情境。”

莱特补充：“采取措施在一定程度上恢复人们工作和休息之间的界限，是一件正面的事情。不只对员工，对雇主也是如此。”

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