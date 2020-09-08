澳大利亚前驻华记者首度披露其"中国历险记"

（德国之声中文网）曾担任澳大利亚广播公司驻华记者站主任的马休·卡内（Matthew Carney）表示，他之所以一直未向外界披露两年前的遭遇，是因为他不希望澳大利亚广播公司驻华记者站的工作受到"负面影响"。

今年九月初，澳大利亚广播公司（ABC）驻北京记者比尔·博图斯（Bill Birtles）和《澳大利亚金融评论报》（AFR）驻上海记者迈克尔·史密斯（Michael Smith）也因面临被逮捕关押的威胁而离开中国。至此，澳大利亚驻华记者已经全部离开中国。

马休·卡内首次在澳大利亚广播公司ABC公开讲述了他两年前在中国的遭遇。在ABC网站周一发表的这份专访中卡内表示，2018年澳大利亚通过的《反外国干预法》引发中国强烈"愤慨"，于是他和他的家人也遭到持续三个月的各类威胁和恐吓。

卡内说，中国官方要求他和14岁的女儿一起前往北京公安局接受问讯。一名女性中国官员对他说，你和你的女儿违反了签证规定，已经被起诉。"你的女儿已经年满14岁，按中国法律已属成年人。中国是法治国家，所以她的签证罪行将被起诉。"这位女性官员还表示，卡内的女儿有可能会同其他人一道被关押在某个秘密地点。卡内回忆道："这名女官员显然很擅长利用审讯手段，让人感到恐慌和害怕。"

卡内说，他当时即表示，他愿意和妻子及孩子一道，于第二天离开中国。但却被告知，由于相关的调查仍在进行当中，所以他不可以离开中国。中国官员告诉他，他的签证很快就要到期了，所以不排除他因此被捕的可能性。

同澳大利亚驻华使馆及澳大利亚广播公司协商之后，卡内决定承认控罪，并就所谓的签证罪行进行道歉，以换取女儿的自由。卡内认罪和道歉的情况被拍了录像，这位女官员对他说，她将向"上级"汇报情况，但上级做出最终决定可能仍需要几周的时间。

不过，卡内在第二天就接到电话，他被告知，他的签证已被延长了两个月。卡内表示，这场闹剧就是要告诉他和澳大利亚政府，"如果你们发布负面新闻，如果你们的政府制定严厉的法律，那你们就要为此付出代价。"

卡内表示，他因发表有关中国社会诚信体系的报道再度受到诉讼威胁，为了避免牢狱之灾，他最终决定提前离开中国。

今年六月，澳大利亚政府更新了针对中国的旅行警告，指出澳大利亚公民在中国面临着遭到任意逮捕的危险。去年一月，华裔澳大利亚籍作家杨恒均从纽约搭乘飞机前往中国时遭到逮捕，他被控危害国家安全。分析人士普遍认为，杨恒均被捕是中方因中澳关系恶化而采取的报复行动。

今年九月初，就在最后两名澳大利亚驻华记者离开中国当天，中国外交部证实，澳大利亚公民程蕾因涉嫌危害国家安全正在接受调查。被捕前程蕾曾在中国官方的CGTN电视台担任英语财经节目主持人。

达扬/李鱼（据美联社等）

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