澳大利亚前驻华大使：北京缺乏安全感

（德国之声中文网）澳大利亚外交和贸易部常任副部长弗朗西斯·亚当森（Frances Adamson，有中文译名"孙芳安"）周三（6月23日）说，中国试图展现实力，然而现实却有所不同。
她在离开堪培拉前的一次演讲中说，"很少有人真正理解，这个大国仍因不安全感而困扰，也受野心所驱使。中国有一种深及骨髓的防御心态，即使在将自己的利益凌驾于他国利益之上时，也总认为遭受外来威胁。"
曾任驻华大使的亚当森表示："中国太倾向于猜疑受他人遏制，而不是根据具体问题的是非曲直作判断"。
在2018年澳大利亚禁止华为参与建设其5G宽带网络后，澳中关系即出现动荡，而在2020年堪培拉呼吁国际社会对新冠疫情起源进行独立调查后，双边关系进一步降温。
中国开始对包括葡萄酒和大麦在内的澳大利亚商品加征关税，并限制从澳进口牛肉、煤炭和葡萄。这被美国方面称为 "经济胁迫"。
中国是澳大利亚最大贸易伙伴。在截至今年3月的12个月里，澳大利亚对华出口商品总值为1490亿澳元（1124.5亿美元），同比下降0.6%。下降幅度不大的一个原因是澳大利亚对华出口得到铁矿石价格强劲上涨的有力支撑。铁矿石是澳洲与中国贸易中的最大单一项目。
在亚当森演讲前数小时，一项广受关注的民意调查显示，澳洲人对中国的信任度骤降，第一次有更多的人认为北京是安全威胁，而非经济伙伴。
根据洛伊研究所（The Lowy Institute）公布的最新年度民意调查结果，60%以上的澳大利亚人将中国视为安全威胁，比2018年大幅上升，当时，持这一看法的人数比例是18%。
延伸阅读：澳大利亚对中国不信任感创新高
洛伊研究所民意和外交政策项目主任卡萨姆（Natasha Kassam）指出， "对中国的看法在某种程度上与香港的镇压、维吾尔人的拘留、澳大利亚公民在中国的失踪等问题有关。" 调查结果表明，尽管贸易受到一系列影响，澳大利亚保守派政府的对华强硬立场得到公众支持。
（路透社）
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从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
紧密的贸易伙伴
2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。
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工党议员被指“通华”
2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。
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带头禁用华为
2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。
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新冠疫情源头调查
尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。
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“反华急先锋”?
在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。
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澳驻华记者出于安全考虑紧急离境
2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。
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“战狼”：赵立坚推文惹风波
中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。
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北京下关税“狠手” 澳告到WTO
就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。
作者: 雨涵 （综合报道）