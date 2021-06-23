澳大利亚前驻华大使：北京缺乏安全感

（德国之声中文网）澳大利亚外交和贸易部常任副部长弗朗西斯·亚当森（Frances Adamson，有中文译名"孙芳安"）周三（6月23日）说，中国试图展现实力，然而现实却有所不同。

她在离开堪培拉前的一次演讲中说，"很少有人真正理解，这个大国仍因不安全感而困扰，也受野心所驱使。中国有一种深及骨髓的防御心态，即使在将自己的利益凌驾于他国利益之上时，也总认为遭受外来威胁。"

曾任驻华大使的亚当森表示："中国太倾向于猜疑受他人遏制，而不是根据具体问题的是非曲直作判断"。

在2018年澳大利亚禁止华为参与建设其5G宽带网络后，澳中关系即出现动荡，而在2020年堪培拉呼吁国际社会对新冠疫情起源进行独立调查后，双边关系进一步降温。

中国开始对包括葡萄酒和大麦在内的澳大利亚商品加征关税，并限制从澳进口牛肉、煤炭和葡萄。这被美国方面称为 "经济胁迫"。

中国是澳大利亚最大贸易伙伴。在截至今年3月的12个月里，澳大利亚对华出口商品总值为1490亿澳元（1124.5亿美元），同比下降0.6%。下降幅度不大的一个原因是澳大利亚对华出口得到铁矿石价格强劲上涨的有力支撑。铁矿石是澳洲与中国贸易中的最大单一项目。

在亚当森演讲前数小时，一项广受关注的民意调查显示，澳洲人对中国的信任度骤降，第一次有更多的人认为北京是安全威胁，而非经济伙伴。

根据洛伊研究所（The Lowy Institute）公布的最新年度民意调查结果，60%以上的澳大利亚人将中国视为安全威胁，比2018年大幅上升，当时，持这一看法的人数比例是18%。

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洛伊研究所民意和外交政策项目主任卡萨姆（Natasha Kassam）指出， "对中国的看法在某种程度上与香港的镇压、维吾尔人的拘留、澳大利亚公民在中国的失踪等问题有关。" 调查结果表明，尽管贸易受到一系列影响，澳大利亚保守派政府的对华强硬立场得到公众支持。

（路透社）

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