 澳大利亚为其阿富汗战争罪行道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2020

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时政风云

澳大利亚为其阿富汗战争罪行道歉

一份调查报告揭示了澳大利亚士兵在阿富汗执行任务期间的严重不轨行为，并建议对特种部队相关人员提起刑事诉讼。

Australische Einheiten in Afghanistan

2010年驻扎在阿富汗中部乌鲁兹甘省的澳大利亚特种部队士兵

（德国之声中文网）澳大利亚国防军总司令安格斯·坎贝尔（ Angus Campbell）公开了一份驻阿富汗澳大利亚士兵行为的调查报告，证实澳大利亚士兵在阿富汗战争期间"非法"杀害了至少39名囚犯或平民。坎贝尔说，调查报告发现驻阿澳大利亚士兵中曾充斥着一种"以自我为中心的武士文化"的"可耻行为",这是对军事行为和职业价值观的"最严重的违背"。

坎贝尔在堪培拉说："我代表澳大利亚武装部队，对任何的错误行为向阿富汗人民真诚地、毫无保留地道歉"。他呼吁以战争罪起诉涉嫌士兵。

四年的调查

澳大利亚军方总监察长办公室花费了4年时间，对2005年至2016年期间驻阿澳大利亚士兵的至少55起非法杀戮和违反国际战争法案件展开了调查，听取了400多名证人的证词。

Findings from the Inspector-General of the Australian Defence Force Afghanistan Inquiry are released in Canberra

安格斯·坎贝尔将军介绍了调查报告的详细内容


坎贝尔说，调查发现在特种部队内部存在一种危险的"竞争氛围"，导致一些士兵无视和破坏规则。这些杀戮事件都不是因为"一时的心血来潮"。坎贝尔说，第一起非法杀戮案发生在2009年，其它大部分案件发生在2012年和2013年。有些嫌疑人至今仍在军中服务。
澳大利亚在阿富汗驻军超过26000人

2001年"9-11"恐怖袭击事件发生后，澳大利亚曾向阿富汗派遣了2.6万多名士兵与美军并肩作战，打击塔利班和基地组织等伊斯兰民兵。2013年，澳大利亚从兴都库什撤军。此后，澳大利亚特种兵队经常受到严厉的指责。   

一周前，澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）任命了一名特别检察官以决定是否追究涉事军队人员的法律责任。他向民众公布了就连现役军人和退伍军人都难以承受的骇人行径。

批评人士此前曾指责政府压制举报人对阿富汗境内澳大利亚士兵涉嫌不当行为的举报。据称，一名6岁男孩在一次入室搜查中被杀害。而警方甚至对一位在2017年首次披露这些嫌疑战争罪行的美国广播公司记者进行调查。

李京慧/达扬 (路透社、美联社、德新社、法新社）

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