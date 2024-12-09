澳大利亚与瑙鲁签署安全条约

为制衡中国在太平洋地区不断扩大影响力，澳大利亚与瑙鲁签署了安全条约：后者同第三国签订安全、国防或基建等重要协定时，需要获得堪培拉的认可。

（德国之声中文网）澳大利亚与瑙鲁周一（12月9日）宣布签署一项安全条约。根据该条约，澳大利亚将在今后5年内为瑙鲁提供约合6400万美元的直接财政援助。

此外，该协议还允许澳大利亚对瑙鲁的关键基础设施拥有最终决策权。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在与瑙鲁总统阿德昂（David Adeang）共同举行的联合新闻发布会上表示，"今天是太平洋地区展现安全与韧性的重要一天"。

协议的主要内容

这份安全条约的内容还包括，瑙鲁在签署任何有关海上安全、国防以及治安的双边协议之前，必须与澳大利亚进行磋商；如果其他国家希望与瑙鲁达成涉及港口、机场或银行业的协议，瑙鲁也需征得堪培拉的认可。

根据该条约，澳大利亚将确保这个小岛国能够获得银行服务。此前，西方银行因瑙鲁的政治不稳定、利润微薄和运营成本高等因素，纷纷撤出了该国。

阿德昂总统表示，"我们非常感谢澳大利亚一如既往的支持。我们将努力应对独特的发展挑战，继续实现经济多元化，探索创新机遇，以及维护地区和平与稳定的同时。"

制衡中国在南太平洋的影响力

国际媒体一般认为，瑙鲁与澳大利亚签署安全协定是堪培拉同中国竞争在太平洋地区影响力所作出的努力。

瑙鲁曾是台湾的长期盟友，但在今年1月赖清德当选台湾总统后，它结束了与台湾的外交关系，同时恢复了与中国的外交关系。

今年早些时候，中国银行与瑙鲁签署了一项在当地探索发展的机会。

除瑙鲁外，近年来，中国加深了与该国邻近的基里巴斯和所罗门群岛在政治和安全方面的关系。

(法新社、路透社)

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