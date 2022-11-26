 澳大利亚下令拆除政府大楼内“中国制造”监控设备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2023

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时政风云

澳大利亚下令拆除政府大楼内“中国制造”监控设备

继英国和美国禁用几家中国科技公司产品之后，澳大利亚决定审查并拆除在政府大楼中使用的中国制造的监控设备，并表示不关心中国的反应。

海康威视摄像头

海康威视摄像头

（德国之声中文网）澳大利亚决定审查并拆除在政府大楼中使用的中国制造的监控设备。澳大利亚国防部长理查德马勒斯（Richard Marles）周四（2月9日））表示，中国制造的相机可能对该国构成安全风险。海康威视和大华这两家公司已经为 250 多座澳大利亚政府大楼提供了至少 913 台摄像头、对讲机、电子门禁系统和录像机。

海康威视公司部分股权归中国政府所有。

"我们无法知道这些设备收集的敏感信息、图像和音频是否被秘密发送回中国，从而损害澳大利亚公民的利益。"网络安全影子部长詹姆斯·帕特森（James Paterson） 说，他要求对此进行审视。

这些检查是在英国于去年11 月宣布将停止在敏感建筑物中安装与中国有关的监控摄像头之后进行的。美国一些州还禁止了几家中国科技公司的供应商和产品。

250多座澳大利亚政府大楼使用了至少 913台摄像头和其他中国公司产品

250多座澳大利亚政府大楼使用了至少 913台摄像头和其他中国公司产品

海康威视拒绝承认安全威胁

一项审计发现，除了农业部和总理及内阁部之外，几乎每个政府部门都安装了这两家公司中至少一家的设备。帕特森敦促政府"紧急"制定一项计划。

国防部长马勒斯表示，这个问题非常重要，但同时“我认为我们不应该夸大它”。

海康威视表示，将该公司描述为对国家安全的威胁是"绝对错误的"，因为它无法在澳大利亚销售云存储，无法访问视频数据或管理终端用户的数据库。

"我们的相机符合所有澳大利亚法律法规，并遵守严格的安全要求。"该公司发言人说。

大华公司暂未作出回应。

中国呼吁"公平"环境

中国政府周四指责澳大利亚“滥用国家力量歧视和打压中国企业”。中国外交部发言人毛宁说：“我们希望澳大利亚方面为中国企业正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。”

帕特森说，这两家公司都受中国国家情报法的约束，而该法要求他们与中国情报部门合作。

中国政府的通常反应为他们的高科技公司辩护，并将它们描绘成不参与情报收集的好企业。

澳大利亚与中国的坎坷关系

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，他不担心中国会对拆除摄像头做出何种反应。"我们根据澳大利亚的国家利益行事。我们这样做是透明的，这就是我们将继续做的事情。" 艾博年告诉记者。

2018 年，澳大利亚决定禁止中国科技巨头华为参与其 5G 宽带网络。 此后，中澳两国一直在努力修复受损的外交关系。然而，当澳大利亚要求对新冠病毒的起源进行独立调查时，两国关系进一步受损。

中国对多种澳大利亚商品征收高额关税作为回应，澳大利亚对中国的出口大幅下降。阿尔巴尼斯当选总理后，澳中关系出现改善迹象。

（路透社、美联社）

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