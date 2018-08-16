澳外长毕晓普辞职 此前数月得不到中方邀请

（德国之声中文网）澳大利亚新总理莫里森（Scott Morrison）周日（8月26日）在堪培拉宣布了内阁新的阵容。早些时候，外交部长（澳大利亚第一位女外长）毕晓普（Julie Bishop）宣布辞职，顶替她的是原国防部长（也是该国第一位女防长）佩恩（Marise Payne）。

两天前，特恩布尔因为失去党内的多数支持而黯然辞职。而同前财政部长莫里森以及被视为保守党中的强硬派、前内政部长达顿（Peter Dutton）一样，外长毕晓普也参与了自由党党首、特恩布尔继任的竞争，但是在三人中最先被淘汰。此后，莫里森在自由党党内改选中战胜达顿，成为第30任澳大利亚总理，也是过去十年里的第5位总理。

特恩布尔和毕晓普被看作是政治盟友

与前总理特恩布尔不同的是，毕晓普表示将作为议员继续留在议会中。她也没有排除明年再参加大选的可能。大选最迟在2019年5月举行，但很可能会提前。因为目前，自由党和国家党所组成的执政联盟在众议院仅有一席优势，而特恩布尔空出来的一席需要补选，执政联盟有可能失去该席位。

如果提前大选，可能会出现政府更迭。毕竟目前在民意调查中，比尔·肖滕（Bill Shorten）领导的工党领先。

中澳关系是否会出现转折？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。不过在过去一段时间里，受到政治献金、反外国干预法等事件影响，中澳关系吃紧。

特恩布尔指责中方干预澳大利亚内部事务，毕晓普也曾就北京向澳洲航空施压改名（把台湾列为中国地区）等问题批评中国。

毕晓普此前曾表示，希望今年前往中国参加年度外交与战略对话，然而中方一直没有发出邀请，让会晤未能成行。

在特恩布尔下台、莫里森上任之际，中国媒体与网络舆论也在关注，权力更迭是否给中澳关系带来变化。

环球时报的微信公号周五发文称：澳洲总理突然下台，"新上台的这个同样不令中国放心"。其中表示，"在过去3年里把澳大利亚对华关系搞得一团乱，让澳大利亚恐华和排华的情绪空前高涨的特恩布尔终于下台了"，但接替他的莫里森似乎也并不对华友好，在上任前一天刚刚禁止已经在澳大利亚发展15年的中国企业华为参与该国5G网络的建设。文中还表示，莫里森在担任财长时，也曾经以"国家安全"为由，拒绝中国企业竞购澳洲电网的股权，并称，只有等澳洲明年大选后，中澳关系的前景可能才会明朗。

王凡/乐然（德新社，路透社等）