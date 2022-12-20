澳外长在北京：愿促两国明智地处理分歧

（德国之声中文网）澳大利亚外交部长黄英贤周三（12月21日）在北京会见了中国外交部长王毅，这是自2019年以来澳大利亚首次派出部长级官员访问中国。

由于在人权、国家安全、新冠病毒起源等议题存在意见分歧，澳大利亚与其最大的贸易伙伴中国的关系在过去几年急转直下。在坎培拉呼吁对新冠病毒的起源进行调查之后，北京从2020年5月开始对澳大利亚出口的货物实施了制裁。不过，在两国领导人上个月于20国集团峰会会晤后，这两个关系一度降到冰点的国家开始寻求稳定的外交合作。

谈及贸易、人权、全球规范

周三，黄英贤率领了一个小型代表团在钓鱼台国宾馆与王毅会晤。她在会中指出：「如果两国明智地处理我们的分歧，我们可以发展双边关系并维护双方的国家利益。」黄英贤在会晤结束后的新闻发布会上提到，他们讨论了贸易封锁、人权以及巩固安全和繁荣的全球规范和准则。

她也向王毅提起仍被拘留在中国的澳籍华裔作家杨恒均以及澳籍前中国官媒主播成蕾的案件。两人目前都在等待不对外公开的国安法审判，澳大利亚主张让他们获得领事探视权，以及尽快「与他们的家人团聚」。

黄英贤说：「我们对我们的政治制度应该如何运作有不同的看法、有不同的利益，但我们需要设法管理这些分歧。」她也提到，澳中双方讨论了针对两国贸易开启进一步对话的可能性，她建议澳中进行「更有条理的对话」，包括举行贸易和经济部长会议。

未表态是否支持中国加入CPTPP

据澳大利亚媒体《悉尼先驱晨报》报导，黄英贤没有排除北京加入《跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的可能性，但她同时告诫说：「任何寻求加入CPTPP的经济体，都需要确保该协议的所有缔约方都有信心能够达到其极高的标准。」

北京方面，王毅对于澳大利亚率团到访一事表示，中方赞赏澳大利亚新政府多次展现改善和发展双边关系的积极意愿。中国外交部官网的声明引用王毅的话写道：「中澳不存在历史积怨，也没有根本利害冲突，应该也完全可以成为相互需要的合作伙伴。保持中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展完全符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界的和平与发展。」

中澳领导人互发贺电

就在中澳两国外长见面当天稍早，中国国家主席习近平也同澳大利亚总督赫尔利（David Hurley）和总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）互致贺电，庆祝两国建交50周年。

阿尔巴尼斯感谢习近平为纪念两国关系建立50周年而发来的电报，并提到「在未来与我们的主要贸易伙伴建立更好的关系」。习近平则指出：「中澳同为亚太地区重要国家，中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益。我高度重视中澳关系发展，愿同澳方一道努力，以建交50周年为契机，推动中澳全面战略伙伴关系可持续发展。」

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



（综合报导）

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