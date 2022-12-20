 澳外長訪華尋求中澳破冰 北京表示歡迎 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2022

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澳外長訪華尋求中澳破冰 北京表示歡迎

澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）12月20日訪問北京，這是三年來首次有澳大利亞部長級官員訪華，顯示中澳關係即將走出冰點。在黃英賢出發前，中澳雙方都謹慎地對待，並期待達成外交突破。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯和中國國家主席習近平曾於11月會面

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（德國之聲中文網）在黃英賢出發前夕，中國外交部發言人毛寧在週一（12月19日）的例行記者會上證實，應中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅邀請，澳大利亞外長黃英賢於12月20日至21日到中國進行訪問。

毛寧表示，12月21日是中澳建交50週年紀念日。在黃英賢訪華期間，王毅將同她會談，並舉行新一輪中澳外交與戰略對話，「希望通過黃英賢外長此次訪問，進一步落實兩國領導人巴厘島會晤達成的重要共識，以兩國建交50週年為契機，堅持相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強對話，拓展合作，管控分歧，推動雙邊關係重回正確軌道，並可持續發展」。

在中國官媒《 環球時報》週二（12月20日）發表社論指出，「中澳關係在過去幾年突然惡化，成為當代國際關係史上的一個突出案例，但它在50年的中澳交往史上絕非主流，可以理解為澳方一時糊塗誤入歧途，將中澳關係帶到一個困難境地」。

社論說，「某種意義上，這也是澳大利亞外交在走入一個極端之後的自我糾偏」，這顯示《環球時報》仍將過去中澳關係不佳的情況，認定為澳方前兩屆政府的責任。文章還指，「修復中澳關係，澳方不僅要展示口頭上的善意，更要有實質性的行動」。

澳大利亞外長黃英賢與中國外長王毅曾在7月的G20會議中會晤（資料照）

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澳總理投書對華釋出善意

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週一（12月19日）給澳媒的投書中，闡述了自己對中澳關係的最新看法。他在《澳大利亞人報》（The Australia）的投書上強調，澳方尋求與建立「穩定兩國關係和建立一個更美好的未來」， 他說「我們（澳中）有許多共同利益，但也有分歧需要處理。我們的差異並不能定義我們，但它們確實強調了清晰開放溝通的重要性」。

阿爾巴尼斯強調，澳大利亞尋求與中國建立穩定的平等夥伴關係，「我們將在力所能及的地方合作，在必要的時候拒絕，並始終本著國家利益行事。我們將繼續維護以規則為基礎的秩序，維護地區穩定」。

他還說，澳大利亞作為印太地區的鄰居、夥伴和領導者，該國將在致力於支持和平、穩定與繁榮方面發揮關鍵作用。

被關押的澳洲公民會獲釋嗎？

澳大利亞《時代報》（The Age）週日（12月18日）分析，隨著中澳關係緩和，在中國被關押的澳籍公民成蕾和楊均恆獲釋的機率正在增加。

報導稱，中國當局以新冠疫情防疫為由，自今年10月起禁止澳大利亞領事官員前往探視，兩人目前健康狀況良好，澳洲政府內部對兩人獲釋前景也更加樂觀，但預計不會立即取得突破性進展。

成蕾的伴侶柯爾伊（Nick Coyle ）說，「雙邊關係似乎正在改善，這一事實預示著解決方案的出現」。

成蕾的伴侶柯爾伊(資料照）

成蕾的伴侶柯爾伊(資料照）

而楊均恆的朋友、悉尼科技大學中國政治學教授馮崇義說：「他沒有受到那種審訊和壓力。他可以以某種方式放鬆，並恢復一些體力來做一些運動。」馮崇義形容，「他現在的健康狀況好多了」。

柯爾伊和馮崇義都表示，澳大利亞政府應該利用本週與北京建交50週年之際，更努力地爭取兩人獲釋。

中國外交部發言人毛寧在12月19日的記者會上，被外媒問及此事時說，「關於你提到的個案，我想強調的是，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案，相關當事人的各項合法權利得到充分保障」。

成蕾的判決預計將於明年1月下達，但也可能再推遲三個月。而楊均恆則已於2021年5月在北京接受為期一天的秘密審訊，但他的親屬和澳大利亞外交官均被拒絕旁聽，此後亦沒有關於判決的最新消息。

馮崇義表示，他對前景抱持樂觀態度，敦促澳大利亞讓其他政府代為遊說，「如果中國人想改善與澳大利亞的關係，理智的做法是先釋放人質」。
 
（《澳大利亞人報、澳大利亞《時代報》、《環球時報》等）

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