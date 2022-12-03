澳外長本週出訪中國 政商界樂觀看待

（德國之聲中文網）澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週一（12月19日）表示，澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）本週將出訪中國，她預計會與中國外長王毅會面，舉行第六次中澳外交與戰略對話。

黃英賢預計週二（20日）抵達中國，並將出席週三（21日）中澳建交50週年的活動。外界認為，這次出訪標誌著中國與澳大利亞的外交關係有所改善。黃英賢此行也是2019年以來，澳大利亞外長首次出訪北京。

阿爾巴尼斯在一份聲明中表示：「澳大利亞尋求與中國建立穩定的關係；我們將在能夠合作的地方進行合作，在必須合作的地方提出異議，並從國家利益出發。」

澳中關係自2019年起開始惡化。在澳大利亞政府2020年要求對新冠病毒起源進行國際調查後，中國便對數項澳大利亞進口商品做出制裁。而上一任澳大利亞政府也在任內禁止中國電信公司華為參與澳大利亞的5G網絡建設，此舉也激怒了中國政府。

不過，現任澳大利亞總理阿爾巴尼斯上個月與中國國家主席習近平在峇里島舉行的20國集團峰會會晤後，兩國關係似乎出現解凍的跡象，儘管中國對澳大利亞商品做出的制裁仍未解除。此外，黃英賢今年9月在聯合國大會上，也曾與中國外長王毅會晤。

澳大利亞商業委員會國際參與委員會主席史密斯（Warwick Smith）向路透社表示，澳大利亞商業界對黃英賢即將出訪中國表示歡迎。他說：「這是為了慶祝澳大利亞與中國建立關係50年。它的意義在於，這不是夾帶在其他會議裡的一次會議，而是一次在北京的實際會議。政界和商界都歡迎它這次出訪。」

史密斯補充道，由於中國近來國內新冠疫情險峻，所以不會有澳大利亞商業代表團與黃英賢一同出訪中國。他說，澳大利亞商界希望看到中澳外長會晤可以「在短期內取得一些實質性成果」。

另一方面，澳大利亞參議員伯明翰（Simon Birmingham）向澳大利亞廣播公司表示，中國與澳大利亞都能從支持一個穩定、繁榮與開放的印太地區中獲得利益。他說：「任何對話最終的考驗都在於成果。」

伯明翰指出，黃英賢的訪問成果，必須根據澳大利亞在區域安全、尊重國際法與確保人權問題能有更大的「透明度」等方面取得的進展來衡量。他說：「澳大利亞政府應該呼籲中國利用其對俄羅斯的影響力，結束對烏克蘭不道德與非法的入侵。」

（路透社、澳廣）

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