澳外長：各國皆盼中國不向俄羅斯供武

（德國之聲中文網）路透社週五（3月3日）報導，澳大利亞外交部長黃英賢表示，她在新德里20國集團外長會議期間，會晤了中國外交部長秦剛，雙方就俄烏戰爭進行了討論。會後，黃英賢告訴記者，所有國家都希望看到中國 「做正確的事」，即不會提供武器給俄羅斯。

黃英賢表示，烏克蘭爆發戰爭的責任「在於俄羅斯」，但鑑於北京與莫斯科的關係密切，世界期待中國在烏克蘭問題上能發揮「負責任的領導作用」。

她強調，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）本人曾說，他很想相信中國會做正確的事，即不會向俄羅斯提供武器。 「這不僅是澳大利亞的呼籲，也是所有國家的呼籲」，黃英賢說。

中國外交部2日發布了官方新聞稿指出，秦剛與黃英賢會面時說，中澳「兩國已重啟或恢復外交、經貿等機制性對話……。雙方要正確看待並妥善處理分歧，解決好各自合理關切。」

秦剛也重申，在烏克蘭問題上，中國立場的核心就是勸和促談，「中方從一開始就呼籲停火止戰，通過外交談判政治解決危機，將繼續為此發揮建設性作用」。

華盛頓及其盟國在最近幾週表示，中國正在考慮向俄羅斯提供武器，北京方面對此予以否認。

路透社2日援引4名美國官員和其他消息來源報導，美國正在向其盟國探詢意願，如果北京向俄羅斯提供戰爭相關的軍事支持，美國可能連同盟友對中國祭出新的制裁。

贝尔博克外长同秦刚外长在会议间隙会谈

德外長：不要向莫斯科提供軍民兩用物資

德國外長貝爾博克也與秦剛進行了會晤，並在會中提請中國遵守《聯合國憲章》，不要向莫斯科提供武器。她明確表示，向俄羅斯提供武器以及以及軍民兩用物資都會被看作是「支持戰爭」。

據德新社報導，同秦剛會晤後，貝爾博克說，中國作為安理會常任理事國有義務「捍衛世界和平，不支持踐踏國際法的侵略者」。此前媒體報導中國可能向俄羅斯出口能夠襲擊民用目標的無人機。據中國外交部官網，秦剛表示，當前國際局勢深刻演變，世界正處於關鍵時刻。作為維護和平、促進合作的兩大力量，中德要共同發揮建設性作用。

中國外交部也發表官方聲明，指秦剛會晤了法國外長科隆納（Catherine Colonna），稱明年中、法將迎來建交60週年，「中方願同法方籌備好下階段雙邊關係重要議程，發揮高層交往的引領作用，推動中法全面戰略夥伴關係不斷取得新成果。」

俄罗斯外长拉夫罗夫到会

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）舉行了戰爭爆發以來第一次面對面會談。布林肯告訴拉夫羅夫，只要烏克蘭有需求，美國的對烏援助將會一直進行下去。

中國仍拒絕譴責俄羅斯

20國集團外長會議週四（2日）結束，同日前20國集團財長會議相似，本次外長會議也沒有發表共同聲明。印度外長蘇傑生表示，會議無法就烏克蘭戰爭達成共識，「在這個問題上，各國觀點相去甚遠。」他說，大多數國家強烈譴責俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，只有俄羅斯和中國不同意這樣做。不過，印度迄今在俄烏戰爭問題上也保持中立，不譴責俄羅斯發動侵略戰爭。本次會議開始時，莫迪總理在致辭中呼籲20國集團成員國即便在有爭議的問題上，也要展開合作。

據法新社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫在新德裡參加20國集團外長會議期間會晤了中國外長秦剛。之後，俄羅斯外交部發表聲明稱，俄中兩國拒絕西方國家的敲詐與恐嚇，並一致拒絕干預別國內政。

新德里G20外长会议落幕

稍後中國外交部網站發表短訊稱，秦剛外長在新德里表示，「雙方要保持各層級交往，密切兩國外交部門溝通協調。中方支持一切有利於勸和促談的努力，將繼續為此發揮建設性作用。拉夫羅夫贊賞中方客觀公正立場和建設性作用，表示俄方對談判對話始終持開放態度」。

大會發言期間，德國外長貝爾博克面對在場的拉夫羅夫說道，「您也在這裡傾聽，非常好：請停止這場戰爭！停止損害我們的國際秩序！停止轟炸烏克蘭的城市和平民！」去年，在印尼峇里島舉行20國外長會議時，拉夫羅夫發言後離開會場，沒有傾聽後來各國外長對他的批評。週四（2日），貝爾博克表示，成員國對烏克蘭戰爭的看法儘管不一致，但一致的是，這場戰爭沒有給世界任何一個地方帶來積極的變化。

（綜合報導）

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