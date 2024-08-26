澳参院通过挺台动议 勇敢还是幼稚？

澳大利亚参议院上週通过动议，认为联大2758号决议并未确立中国对台湾的主权，台湾对此表示欢迎。专家告诉DW，这是首次有美国主要盟邦在国会通过这样的决议案，具有重要国际意义；但也有学者指出，不应对澳大利亚国内立场过于乐观。

（德国之声中文网）澳大利亚联邦参议院上週三（8月21日）通过一项有关台湾地位的动议，该动议指出，联合国1971年的第2758号决议案，并未确立中华人民共和国对台湾的主权、未决定台湾未来在联合国的地位、未决定台湾参与联合国机构或国际组织的问题。有专家向DW表示，这意味澳大利亚为台湾“仗义执言”、不畏中国打压。

澳大利亚特别广播服务公司（SBS）报道，工党参议员奥尼尔（Deborah O'Neill）和自由党参议员福赛特（David Fawcett）21日提交动议。该动议21日下午进行讨论，而在多数议员已离场的情况下，口头表决一致通过。

奥尼尔和福赛特今年7月曾到台湾参加对中政策跨国议会联盟（IPAC）峰会，该峰会有20多国、49位议员出席。报道指出，IPAC峰会通过了上述关于联合国第2758号决议的范本，接著各国议员推动在本国的国会通过。

奥尼尔主张，2758号决议虽承认中华人民共和国在联合国的合法地位，但并无“提及台湾或其政治地位”。她认为，北京长期将该决议与“一个中国”原则挂钩，是“扭曲”决议内容。

根据IPAC官网，福赛特强调了中华人民共和国“恐吓策略”的影响。他警告称，中国对2758号决议的“歪曲”，“将削弱联合国的诚信，并增加对基于规则的国际秩序的挑战”。

对此，台湾外交部22日发表声明，“对澳大利亚国会坚定支持我国国际参与表示高度肯定与诚挚感谢”。此外，台湾外交部也感谢澳大利亚及IPAC为台湾发出“正义之声”，并呼吁国际社会共同反制中国对2758号决议的“错误诠释”，以及中方将该决议与所谓“一中原则”进行谬误连结的企图。

声明还说，台湾将继续与澳大利亚等理念相近伙伴合作，共同捍卫全球民主阵营共享的核心价值，并维护区域和平、稳定与繁荣。

至截稿为止，中国外交部和中国驻澳大使馆，并未对此决议发表公开评论或回应。

什么是2758号决议？

根据联合国官网，联合国各成员国在1971年10月25日举行的第26届联合国大会上，表决并通过“恢复中华人民共和国在联合国的合法权利”的决议，又称为联合国大会第2758号决议。

根据该项决议，中华人民共和国取代中华民国在联合国的中国代表权席次。2758号决议提到，联合国“承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一”。

此外，决议指出，联合国“恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表、并立即把蒋介石的代表，从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。

对此，台湾国立政治大学外交系教授黄奎博向DW表示，一方面，2758号决议确实没有提及台湾的国际地位，但另一方面，这并非因为台湾地位“未定”，而是台湾的地位“早已被决定”。

黄奎博认为，目前在联合国体系中，台湾就是以“中国的一省”（province of China）存在；但在联合国体系之外，台湾的国际地位可视各国与台海两岸政府的官方承认而定，“就台湾方面的法律立场，台湾自1945年8月后便始终是中华民国的一部分”。

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不过，黄奎博也说，澳大利亚这项决议案，是第一个美国主要盟邦的国会对2758号决议所采取的片面诠释行动，“有其一定的国际政治意义”。他指出，澳大利亚参议院所通过的意见案，“正确地指出联大2758号决议，未使中华人民共和国在台湾也建立主权”。但很可惜是，该议案并未说明台澎金马的主权仍属中华民国所有。

黄奎博还强调，外界不应“超译”联合国大会2758号决议案内容，也不应“超用”，让台湾人民在参与其他国际组织时造成限制。此外，澳大利亚政府在1971年时对2758号决议案投下反对票，因此可适时就前述情况，对台湾提供谘询意见、或援助。

台湾总统赖清德今年5月20日在就职演说上主张：“根据中华民国宪法，中华民国主权属于国民全体；有中华民国国籍者，为中华民国国民；由此可见，中华民国与中华人民共和国互不隶属。”

学者形容澳大利亚“勇敢”

澳大利亚悉尼科技大学中国研究项目副教授冯崇义向DW表示，澳大利亚参院通过这项动议是“很勇敢的举动”。他强调，国际社会的民意和政策正在向台湾倾斜，支持中华民国台湾实际上的独立主权和参加各种国际组织的权利。

冯崇义指出，这意味著“澳大利亚为台湾仗义执言、不畏中国打压”。事实上，澳大利亚过去便曾公开站在与中国不同的立场，例如2020年澳大利亚曾提议组成国际独立调查团查清新冠病毒的起源，此举招致中国政府严厉的报复和经济制裁，“澳大利亚主流民意对中国的经济胁迫非常反感”。

不过，冯崇义认为，虽然澳大利亚与台湾一直有密切的经贸合作，但当今执政的工党政府相对亲中，不愿也不敢太得罪中国，因而不会在外交、军事等方面与台湾展开合作。同时，由于中国政府非常重视与澳大利亚的合作，因此他预期中方对此事会“低调处理”。

专家提醒不应过度乐观

澳大利亚悉尼大学中国研究中心主任古德曼（David Goodman）则向DW指出，澳大利亚参议院通过动议承认“2758号决议未确立中国对台主权”，这当然是对中国的挑衅。但他也提醒，这项提案并没有试图向澳大利亚参议院提出最终见解，更不用说向澳大利亚社会、澳大利亚政府、或其他方面提出最终见解了。

古德曼表示，澳大利亚有很多人，例如澳大利亚前总理基廷（Paul Keating）便认为，即便台灣不直接受中华人民共和国统治，但也是“中国的一部分”；澳大利亚也有其他人抱持这样的立场：虽然不认为台湾是独立国家、或应该独立，但这个问题应由台湾人民透过公投、或是其他类似的方式来决定。

古德曼还说，2022年当选的工党政府正试图与中国进行更密切的互动，这与澳大利亚自由党和国家党的反对，“形成鲜明对比”；而且“澳大利亚在经济上仍依赖中国”，因此未来与中国的类似互动，面臨“更高程度的政治复杂性”。他也认为，从本质上讲，这项决议似乎是一种非常没有建设性的“幼稚表现主义”。

黄奎博则指出，由于这项决议仅是澳大利亚联邦参议院的“意见”，所以对联合国大会“2758号决议”本身、以及澳大利亚行政部门的外交政策上，“并无任何法律上的影响”。

中澳关系是否受影响？

在澳大利亚参议院通过对台动议的同时，澳大利亚与中国的关系似乎并不受到影响。澳大利亚金融评论报（AFR）週日（25日）报道，虽然官方对于澳大利亚财政部长查默斯（Jim Chalmers）的访华行程仍守口如瓶，但堪培拉有越来越多人猜测，查默斯将在几週内访问中国。

查默斯一旦成行，这将是7年来首次有澳大利亚财长访问中国。他此行预料将与中国最高经济政策机构“国家发展和改革委员会”的代表会面。

今年6月，中国总理李强对澳大利亚进行“裡程碑式”的访问，当时查默斯与中方签署了重启中澳“战略经济对话”的谅解备忘录（MOU），未来此对话将著重关注财政环境、投资决策和更广泛的经济环境。中澳双方正在讨论这项对话的形式，具体细节尚未敲定。

对于出访的消息，澳大利亚副总理兼国防部长马勒斯（Richard Marles）25日并未证实这项消息，但他告诉澳大利亚广播公司（ABC）：“我们一直在寻求与中国的关系正常化。我们将继续这样做……他们是我们最大的贸易伙伴，我们可以在经济方面进行很多合作。我们将继续在必要时与中国保持不同意见。”

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