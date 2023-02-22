 澳前總理：《反外國干預法》專為中國設計 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2023

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时政风云

澳前總理：《反外國干預法》專為中國設計

澳洲正在思考修訂《反外國干預法》，前總理特恩布爾更透露，當時推出這項法律，就是為了披露中國統戰部在澳大利亞的聯繫。

圖為前澳大利亞總理特恩布爾去年7月在雪梨出席一場論壇。

圖為前澳大利亞總理特恩布爾去年7月在雪梨出席一場論壇。

（德國之聲中文網）澳大利亞前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）週二（2月21日）表示，2018年引入《反外國干預法》主要目的，就是為了揭露中國在澳大利亞的活動，但該法律目前仍未能成功做到這一點。

路透社報導，特恩布爾告訴澳大利亞議會，當時之所以規定外國利益要登記在案，主要目的就是披露中國共產黨統戰部在澳大利亞建立的聯繫。

澳大利亞政府在2018年推出這項法律時，小心翼翼地不點名中國，但此舉還是引發了澳大利亞與最大貿易夥伴中國的緊張關係，後來發展為中澳的外交凍結。

「尋求影響澳大利亞公共事務最活躍的國家和政黨是中國......但他們似乎沒有出現在登記冊上」，特恩布爾週二在堪培拉舉行的議會調查中說。該委員會正在研究是否調整外國干涉法以提高其有效性。

他補充說，這項法律針對的是威權國家，而不是澳大利亞的國安盟友。自該法出台以來，地緣政治緊張局勢已經惡化。

2022年5月當選的澳大利亞阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）政府尋求穩定與北京的關係，並希望重啟在外交爭端期間受到貿易禁令打擊的對中出口，但其表示對中政策沒有改變

澳大利亞現任內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）本月早些時候表示，澳大利亞政府計劃「排除」針對政治家、學者和社區領袖的外國干涉行動。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯資料照

澳大利亞總理阿爾巴尼斯資料照

《反外國干預法》漏洞多

《衛報》報導，澳大利亞議會的一個委員會正在審查《反外國干預法》。根據現有規定，前高階政客有更高的揭露義務，因此特恩布爾不得不登記他近年來發表的兩次演講，包含一場在韓國的活動和一場在台灣的活動。另一位前總理陸克文（Kevin Rudd）揭露了數十次與英國廣播公司（BBC）等與國家有關的媒體機構採訪。

特恩布爾表示，他並不是在抱怨必須登記，但兩次活動都是公共活動，因此「沒有什麼秘密可言」。

澳大利亞國立大學（ANU）國家安全學院高級研究員曼斯特德（Katherine Mansted）表示，澳大利亞的《反外國干預法》處於世界領先地位，但迫切需要對其進行重新校正，因為其灰色地帶被中國、俄羅斯和伊朗等國家利用。她說目前的法律並不是都能捕捉到正確的信息。

曼斯特德還指出，根據現有的規定，包括中國電信公司華為在內的獨立私營公司，都不在涵蓋範圍內。「目前的情況是，它可能會抓參與BBC烹飪節目的一位前部長，但不會抓到與華為這樣的公司打交道的前政治人物」， 曼斯特德解釋。

「在許多專制國家，政治關係的運作方式……是更加非正式」，曼斯特德說。

《衛報》已聯繫中國大使館徵求意見，但目前並未獲得回應。

澳大利亞另一位前總理陸克文，也依法揭露了數十次接受外國媒體的採訪（資料照）

澳大利亞另一位前總理陸克文，也依法揭露了數十次接受外國媒體的採訪（資料照）

中國和統會被列入名冊

澳大利亞廣播公司報導，與中國共產黨有關聯的「澳洲中國和平統一促進會」，已被強行列入外國影響力透明度的登記冊。該組織也成為自《反外國干預法》於2018年底生效至今約五年來，首個被強行列入該登記冊的組織。

澳大利亞司法部在週二舉行的情報和安全聯合委員會聽證會上透露，「澳洲中國和平統一促進會」被列為與外國政府相關的實體，這是對透明度登記冊進行審核的一部分。「澳洲中國和平統一促進會」已經於2月6日收到被列入透明度登記冊的通知。

在周二的聽證會上，問題的焦點主要圍繞該登記制度生效以來執行不力的問題，推出這一措施的特恩布爾指責澳大利亞司法部，說其未更積極列出與中國政府有關聯的實體。

影子內閣的反外國干涉部長、參議員帕特森（James Paterson）呼籲，應加強執行力度，並表示現在才把澳洲中國和平統一促進會列入登記冊為時已晚。

「澳洲中國和平統一促進會是一個臭名昭著的中國共產黨統戰部機構，在外國影響透明度計劃推出之前就已經存在」，帕特森說。

他還表示，「澳洲中國和平統一促進會」由於其惡名，目前已經減少了公開活動，並被其他中國統戰組織取代，「希望不要再過五年，他們（其他統戰機構）才會被司法部追查」，帕特森說。

（路透社、《衛報》、澳大利亞廣播公司）

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