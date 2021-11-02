澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
（德国之声中文网）基廷(Paul Keating)曾在1991年至1996年领导澳大利亚中左翼工党政府。他在周三(11月10日)澳大利亚国家记者俱乐部举办的活动上表示，澳大利亚将获得的可能是美国弗吉尼亚级的核潜艇，而不是英国机敏级核潜艇(Astute-class)。
今年9月15日，美国、英国和澳大利亚宣布建立一个名为AUKUS的新的印太联盟，其中一个合作项目是澳大利亚采用美英技术来打造核动力潜舰。为此，澳大利宣布取消数年前签订的从法国购置价值660亿美元的常规动力潜艇合同。此举令法国方面震怒。
基廷在国家记者俱乐部表示："如果我们在20年后可以获得这些核潜艇，用8艘核潜艇对抗中国，这无异于向一座高山扔一把牙签。"
基廷还说，澳大利亚核潜艇将被设计为可以把中国的核潜艇限制在贴近中国海岸的浅水区。
"换句话说，就是阻止中国具备对美国实施第二次核打击的能力，"基廷补充道，"这会改变我们和中国之间的关系。"
美联社指出，基廷在中国国家开发银行国际顾问委员会中担任委员。批评人士指责他为北京担任代言人。
基廷担任澳大利亚总理的时候，该国建造了第一艘科林斯级(Collins-class)潜艇。澳大利亚在1990年至2003年总共建造了6艘潜艇。
莫里森政府取消从法国购买潜艇订单令法国大为光火，两国关系一度急转直下。但澳大利亚总理莫里森表示，堪培拉政府做出这一决定是因为常规潜艇已经不再能够满足澳大利亚安全发展需要。
但是基廷表示，法国可以提供比弗吉尼亚级潜艇更为先进的现代技术。弗吉尼亚级潜艇采用的仍然是90年代的技术。
他问道："如果我们对于把柴油发动机塞进法国核潜艇的船体感到不满，那我们为什么不直接询问一下他们最发达的核潜艇呢？"
基廷还说，台湾"不是澳大利亚的重要利益"，"在我看来，无论美国支持不支持，澳大利亚都不应该卷入对台军事行动"。
澳大利亚战略政策研究所（Australia Strategic Policy Institute）执行主任彼得·詹宁斯（Peter Jennings）说，如果中国攻击台湾，美国总统拜登将求助于作为美国在太平洋地区的主要盟友澳大利亚和日本。
詹宁斯说："我认为，澳大利亚（前）总理轻描淡写地否定一个拥有2300万人口的民主国家的重要性，只简单地说'这对我们无关紧要'，这是一种危险的局面。"
他还说："我们当然不认为其他人会对澳大利亚做出这些评论。证明民主国家需要团结在一起，这是非常必要的，而台湾正是这种情况。"
詹宁斯还表示，澳大利亚引入核潜艇的目的是为了防卫澳大利亚。他说："就基廷对目前法国以及美国核潜艇能力的了解，我觉得他的表述不会受到重视。"
澳大利亚驻美国大使阿瑟·西诺迪诺斯（Arthur Sinodinos）本周在美国保守派智库哈德逊研究所(Hudson Institute)表示，新潜艇可以提升澳大利亚的"投射能力"，但是不应该被视为针对中国的威胁。
（美联社）
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法国总统马克龙在G20峰会期间直截了当地称，澳大利亚总理莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。莫里森予以否认，澳副总理乔伊斯反击说，"我们没有偷一个岛，没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"