澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国

（德国之声中文网）基廷(Paul Keating)曾在1991年至1996年领导澳大利亚中左翼工党政府。他在周三(11月10日)澳大利亚国家记者俱乐部举办的活动上表示，澳大利亚将获得的可能是美国弗吉尼亚级的核潜艇，而不是英国机敏级核潜艇(Astute-class)。

今年9月15日，美国、英国和澳大利亚宣布建立一个名为AUKUS的新的印太联盟，其中一个合作项目是澳大利亚采用美英技术来打造核动力潜舰。为此，澳大利宣布取消数年前签订的从法国购置价值660亿美元的常规动力潜艇合同。此举令法国方面震怒。

基廷在国家记者俱乐部表示："如果我们在20年后可以获得这些核潜艇，用8艘核潜艇对抗中国，这无异于向一座高山扔一把牙签。"

基廷还说，澳大利亚核潜艇将被设计为可以把中国的核潜艇限制在贴近中国海岸的浅水区。

"换句话说，就是阻止中国具备对美国实施第二次核打击的能力，"基廷补充道，"这会改变我们和中国之间的关系。"

美联社指出，基廷在中国国家开发银行国际顾问委员会中担任委员。批评人士指责他为北京担任代言人。

基廷担任澳大利亚总理的时候，该国建造了第一艘科林斯级(Collins-class)潜艇。澳大利亚在1990年至2003年总共建造了6艘潜艇。

莫里森政府取消从法国购买潜艇订单令法国大为光火，两国关系一度急转直下。但澳大利亚总理莫里森表示，堪培拉政府做出这一决定是因为常规潜艇已经不再能够满足澳大利亚安全发展需要。

但是基廷表示，法国可以提供比弗吉尼亚级潜艇更为先进的现代技术。弗吉尼亚级潜艇采用的仍然是90年代的技术。

他问道："如果我们对于把柴油发动机塞进法国核潜艇的船体感到不满，那我们为什么不直接询问一下他们最发达的核潜艇呢？"

基廷还说，台湾"不是澳大利亚的重要利益"，"在我看来，无论美国支持不支持，澳大利亚都不应该卷入对台军事行动"。

澳大利亚战略政策研究所（Australia Strategic Policy Institute）执行主任彼得·詹宁斯（Peter Jennings）说，如果中国攻击台湾，美国总统拜登将求助于作为美国在太平洋地区的主要盟友澳大利亚和日本。

詹宁斯说："我认为，澳大利亚（前）总理轻描淡写地否定一个拥有2300万人口的民主国家的重要性，只简单地说'这对我们无关紧要'，这是一种危险的局面。"

他还说："我们当然不认为其他人会对澳大利亚做出这些评论。证明民主国家需要团结在一起，这是非常必要的，而台湾正是这种情况。"

詹宁斯还表示，澳大利亚引入核潜艇的目的是为了防卫澳大利亚。他说："就基廷对目前法国以及美国核潜艇能力的了解，我觉得他的表述不会受到重视。"

澳大利亚驻美国大使阿瑟·西诺迪诺斯（Arthur Sinodinos）本周在美国保守派智库哈德逊研究所(Hudson Institute)表示，新潜艇可以提升澳大利亚的"投射能力"，但是不应该被视为针对中国的威胁。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



（美联社）

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