 澳前总理台北演说重批北京 吁中国尊重澳洲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2021

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时政风云

澳前总理台北演说重批北京 吁中国尊重澳洲

澳大利亚前总理艾伯特在台北进行了一场言辞激烈的演说。香港、新疆、人权、网络审查到中国与周遭各国的区域争议皆被他一一点名、抨击。他也呼吁民主国家，要团结支持台湾。

Taiwan | Besuch Tony Abbott

在台海局势升温之际，澳大利亚前总理艾伯特以「公民身份」访问台湾，与总统蔡英文会面。

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在台海局势紧张之际，台湾迎来的两拨访客引起关注，包括一个法国参议员代表团和以私人身份出访的澳大利亚前总理阿博特。

美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，白宫和五角大楼官员拒绝就美国军队部署发表评论。

近来两岸紧张情势似乎不断升温，德国之声访问台湾国防专家苏紫云，谈两岸开战可能、军力消长，以及台湾人为何看来不紧张。

（德国之声中文网）澳大利亚前总理艾伯特（Tony Abbott）周五（10月8日）于一场在台湾的演说中强烈批评中国，指责北京塑造「新红色帝王」崇拜，打压香港及维吾尔人、对人民进行网络监视、在喜马拉雅山残害印度士兵、在东海胁迫其他国家，并对台湾进行军事威胁。

提及澳中关係时，艾伯特指出，中国将贸易当成武器，对澳大利亚更是如此。他说：「中国大使馆祭出多项要求，企图使澳洲成为中国的朝贡国，这是任何有自尊的国家都无法接受的事。」在去年澳大利亚提出要调查疫情起源后，中国停止了澳大利亚大麦、葡萄酒及煤炭的进口。

艾伯特在2013年至2015年担任澳大利亚总理期间，曾签订过中澳自由贸易协定。而今他在台北的玉山安全论坛上表示，他之所以曾加强中澳合作，是认为他此举可以让北京与民主国家建立信任、让中国在国际秩序下与各国合作。他说：「中国若想成为世界的朋友，就能结交友人；想当恶霸，结交的就只有客户，而且他们迫不及待想逃。」

路透社指出，中国为因应供电紧张的状况，已开始启用澳大利亚的进口煤炭。澳媒《悉尼先驱晨报》指，艾伯特的强硬发言将使现任澳大利亚政府在处理中澳贸易争议时陷入困境。

记者会上，德国之声向艾伯特询问，澳大利亚如何在处理对中贸易争议的同时支持台湾？艾伯特并未正面回复，只说，澳大利亚并没有寻求与北京对立，「中国在许多事情上对我们待遇非常不公平，而这需要由他们自己来做出改变。他们需要对我们表示尊重。」

台湾是民主国家的「测试」

艾伯特说，台湾不是世界上唯一的潜在爆发点：「有每一刻都受到生存威胁的以色列、也有受到『新沙皇』（指俄国总统普京）威胁的乌克兰——但自由与暴政之间的斗争，在台湾海峡两岸最为激烈。」

过去一周裡，中国连续派遣大批军机进入台湾防空识别区，造成两岸紧张关係升温。艾伯特在此时机点造访台湾也引起外界关注。艾伯特说，自己是以普通公民而非官方身份来台，但他说身为前总理，他等于拿着一个「大声公」，而他希望透过这个大声公传达他对台湾的支持。

他说，台湾对民主阵营来说是一个「测试」。他呼吁民主国家应加强对台湾的支持，包括支持其加入跨太平洋伙伴全面进步协定(CPTPP)。

艾伯特表示，他认为台湾完全符合加入CPTPP的条件，其它国家没有理由会反对台湾加入。「如果有国家要反对台湾的加入，唯一的理由只会是害怕会激怒中国。」

「民主国家现在要自问，我们准备好要支持台湾了吗？」艾伯特说，台湾需要国际支持，口头上的或实质上的都好。但如果其它国家要实质地帮助台湾，「在这个时间点上，我想不到除了支持台湾加入CPTPP以外更务实的方式。」

Taiwan | Präsidentin Tsai Ing-wen

台湾总统蔡英文也与艾伯特于同场论坛上发言，称台湾「不会屈服于压力」。

艾伯特：巩固既有民主

艾伯特7日也与台湾总统蔡英文会面。ta说，过去西方国家「过度强调」在没有民主的国家施行民主，却没有在已经有民主的国家去巩固民主。他说：「现在是时候该进行调整了。」

蔡英文则表示，「台湾不寻求军事对抗，也不会屈服于压力。」她说，台湾希望与周边国家在和平、稳定、可预测且互惠的原则下共存，但台湾也将「不惜一切代价捍卫其自由和民主的生活方式」。

（综合报导）

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