澳前总理：中国是比苏联更危险的对手

（德国之声中文网）现年64岁的陆克文（Kevin Rudd）2007年和2013年曾两度出任澳大利亚总理，其间曾任外交部长。这位学中文出身的工党政治家在走入政坛之前是外交官，有派驻欧洲和北京的经验。他日前接受德国《明镜周刊》采访，对澳中关系、美中冷战、欧洲以及德国在其中的角色、印太以及台湾海峡的安全局势发表了看法。

陆克文认为，美中之间发生一场新的冷战“不仅有可能，而且有相当的可能性”。而对于美国来说，今日的中国是比昔日苏联更危险的对手。因为中国不仅在战略武器层面上同样具备二次核打击的能力，而且在当今亚洲，美中在军事、经济和科技领域的较量比在冷战时期的欧洲更为错综复杂。

AUKUS意义何在？

在新的印太安全联盟AUKUS的框架下，英美两国将帮助澳大利亚打造核动力潜艇的计划引起国际关注。身为前总理的陆克文对这一项目表达了质疑，“我个人对这一决定的战略逻辑并不感到信服”。他指出，澳大利亚没有本国的民用核工业，“如果新的潜艇需要由美国来维护，那么这支潜艇编队难道要成为美国海军行动部队的一部分？那我们还有没有一支战略自主的澳大利亚海军？这些问题都还没有搞清楚。”

德国海军巴伐利亚号前往印太巡航

一段时间来，欧洲国家开始加强在印太地区的存在，继英、法之后，德国也向这一海域派出军舰。陆克文认为，西方国家应发展出共同的对华军事、外交和经济战略，才能应对中国崛起带来的种种挑战。而AUKUS国家潜艇计划将法国排挤出局的做法不利于这一努力方向。

在加入AUKUS之前，澳大利亚就因其对中国趋于强硬的外交立场受到北京的贸易惩罚。陆克文表示，从中得出的教训是，面对中国的胁迫，各国无法单打独斗，而必须团结起来。“从对韩国、挪威到澳大利亚的惩罚，应用的都是中国的一句成语‘杀一儆百’。”

“除了美国，中国最尊重德国”

谈到欧盟迄今的对华政策，陆克文这样总结欧洲人的态度：安全上中国构成挑战，但这是美国及其亚洲盟友的事；经济上中国是欧洲不可错失的市场机遇；人权问题可以在适当的场合通过表态博取一些掌声。

不过他也指出，现在包括德国在内的欧洲各国越来越切身感受到自身利益受到的威胁。“从立陶宛到新西兰，没有一个国家可以不直面中国。没有人可以再把中国推到一边说，这是别人的问题，不关我的事。”

而默克尔执政时期德国的对华立场也受到不少批评。陆克文认为，默克尔当政16年中，尤其是2017年中共19大之后，德国的对华政策也显示出了一些变化，不过如果说德国“在多边场合对北京表现出强势”，那么在双边场合则要柔软的多。

陆克文提醒，德国人或许没有意识到自己在面对中国的时候，本该有着巨大自信。“除了美国外，没有一个西方国家像德国一样获得中国的如此尊重”，他认为这源于德国的工业和经济实力，源于德国得以保持这一实力和国民的生活水平，同时向可持续发展转型。因此，德国不应低估自己的分量。

台湾海峡：就怕误判

陆克文认为，中美两国目前都不愿看到台湾海峡发生战争，“中国至少在这个10年里”还没有做好准备。但期间擦枪走火或误判的危险无时不在。导火索可能是“军机或军舰相撞，或者2024年上台的台湾新政府采取更激进的推动独立的态度，可能导致危机”。

《明镜》记者提到，有学者回顾一战爆发前的欧洲，寻找与目前世界局势的可比之处。陆克文说，如今太平洋地区发生导弹冲突的可能性堪比当年欧洲的战争危险，甚至更甚，因为在如今条件下，战争动员的速度要比近百年前快得多。

因此他认为，“有智慧的领导人应该做两件事：一是设立有效的“护栏”机制，以避免美中关系失去控制，二是定义一个双方都能接受的战略框架，阻止危机、冲突乃至战争的爆发。”

（明镜周刊）

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