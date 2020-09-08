澳内政部长警告满眼偏见的外国记者会被调查

（德国之声中文网）澳大利亚内政部长达顿（Peter Dutton）本周日（9月13日）为澳大利亚警方和情报机构调查中国驻澳洲记者一事进行了辩护。

澳大利亚广播公司（ABC）此前曾披露过，澳大利亚联邦警察局和澳大利亚安全情报组织（ASIO）对中国驻澳记者进行过联合调查。其中包括中新社澳大利亚分社社长陶社兰和中国国际广播电台悉尼分社社长李大勇。

中新社的相关报道中描述道，"今年6月26日一早，澳大利亚执法人员以所谓涉嫌违反澳'外国影响透明计划法'为由，分别对3家中国媒体驻澳机构4名记者的住所进行无端搜查。……扣押了手机、电脑及文字材料等物品。"

澳大利亚内政部长达顿并未对这些报道的内容做出证实。但是他说，外国势力进行干涉的时候，澳大利亚安全情报组织采取了"行动"。

本周日，达顿在接受澳大利亚广播公司采访时说："如果有人把自己的身份伪装成记者或者商务人士，同时有证据证明他们的行为违法了澳大利亚的法律，那么安全情报部门、警方和其它部门就会采取行动。"

他说："如果他们只是记者，而且公正地报道新闻，那就不会有问题。"

达顿补充说"如果他们向特定的社群提供带有偏见的观点，那我们就需要考虑，他们是不是试图进行干涉或者采取间谍行动。这是我们不能接受的。"

近期中国和澳大利亚两国国内发生的一系列涉及新闻工作者的事件令两国关系进一步恶化。

澳籍中国央视英语财经频道主持人成蕾于今年8月中旬失踪。本周二（9月8日），中国外交部新闻发言人赵立坚在记者会上表示，成蕾"涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动"，而因此"有关部门最近开始对成蕾进行必要的调查"。

9月7日，澳广驻北京记者博特尔斯 (Bill Birtles) 和《澳大利亚金融评论报》驻上海的记者史密斯（Michael Smith）搭机紧急撤离中国。澳洲媒体报道称，此前他们已在澳洲驻华使领馆避难数日，并曾遭中国国家安全部派来的公安要求面谈。

《澳大利亚人》报道称，据澳大利亚高级政府消息人士称，中国对澳大利亚记者博特尔斯和史密斯的骚扰和拘留未遂被认为是对中国官方媒体代表进行突袭的报复。文章称，目前尚不清楚中国安全部门对澳大利亚记者成蕾的拘留是否也是对澳大利亚安全情报组织突击搜查的报复。

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洪沙/文山 （德新社、路透社）