澳公民在中国被判死刑

（德国之声中文网）澳大利亚外交部表示，对判决书"深感悲痛"，并重申了澳大利亚反对死刑的立场。广州市中级人民法院官网消息，2020年6月10日上午，该法院对澳大利亚籍被告人卡姆·吉莱斯比走私毒品案作出一审判决，以走私毒品罪判处其死刑，并处没收个人全部财产。 除提及澳大利亚国籍外，通告中并未透露有关被告的其它信息。

据中国当地媒体报道，这名男子于2013年12月在广州白云机场被捕，海关人员在其托运的行李中查获7500多克的冰毒。

澳大利亚外交部的一名发言人指出，已向该名男子提供领事协助，但中以保护隐私为由拒绝提供他的具体身份。 这名发言人表示："听闻有关他的案子的判决后，我们深感悲痛。"他补充说，澳大利亚"反对在任何情况下对任何人执行死刑。" "我们支持普遍废除死刑，并致力于通过我们力所能及的手段实现这一目标。"

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，也是利润丰厚的国际学生和游客的主要来源。 但是近年来，两国关系陷入低潮，尤其在澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查后，中国反应强烈，澳中关系进一步恶化。

北京随后对澳大利亚大麦征收关税，并以澳国内"针对亚裔的歧视性事件"增加为由，向中国公民发布旅游和留学警告。澳洲总理斯莫里森驳斥了有关种族歧视的指责，称之为"一派胡言"，并表示，他的政府"绝不会向威胁屈服"，"也不会出卖我们的价值观，无论胁迫来自何方"。

华为高管孟晚舟在加拿大被捕后，中国和加拿大关系吃紧。去年，北京以毒品相关罪名分别将两名加拿大公民判处死刑。截至目前，加拿大政府要求中方对罗伯特·谢伦贝格（Robert Schellenberg）和范威（Fan Wei）宽大处理的努力仍未奏效。 中国还以间谍罪名逮捕了包括前外交官在内的两名加拿大公民，此举被普遍视作对孟晚舟被捕的报复行为。

安静/任琛（法新社）