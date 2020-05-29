 澳公民在中国被判死刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2020

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澳公民在中国被判死刑

一名澳大利亚公民因走私毒品罪在中国被判处死刑，此项裁决或将进一步加剧北京与堪培拉之间的紧张关系。

China Guangzhou Volksgerichthof (picture-alliance/AP Photo/P. Traynor))

资料照片：广州市中级人民法院门外

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以澳国内“针对亚裔的歧视性事件”为由，北京对该国发布旅游和留学警告。澳总理莫里森称，不会向威胁屈服。中国外交部发言人称，相关警告乃“基于大量事实”。 (11.06.2020)

对澳大利亚大麦加征关税、主要牛肉商发出禁令之后，中国文化旅游部本周五表示，因种族歧视显著增加，提醒国民切勿前往澳大利亚。澳大利亚反驳指出，这种说法缺乏事实根据。 (06.06.2020)

一名支持中国人权事业的澳大利亚学生被校方停学。背景是他曾参与支持与香港反送中运动有关的校内活动，并和亲中的学生发生冲突。在被中国官媒定义为“辱华”人士后，他收到了死亡威胁。 (29.05.2020)

澳大利亚战略政策研究所的一份报告，分析了中国统一战线系统的组织架构与中国政府如何运用该系统拓展海外影响力。研究发现，北京运用统一战线系统去控制政治代表性与中国内部各族群的发言权。此外，近期中国的海外活动显示，统一战线系统也成为中国海外扩张的利器。 (09.06.2020)

（德国之声中文网）澳大利亚外交部表示，对判决书"深感悲痛"，并重申了澳大利亚反对死刑的立场。广州市中级人民法院官网消息，2020年6月10日上午，该法院对澳大利亚籍被告人卡姆·吉莱斯比走私毒品案作出一审判决，以走私毒品罪判处其死刑，并处没收个人全部财产。 除提及澳大利亚国籍外，通告中并未透露有关被告的其它信息。

据中国当地媒体报道，这名男子于2013年12月在广州白云机场被捕，海关人员在其托运的行李中查获7500多克的冰毒。

澳大利亚外交部的一名发言人指出，已向该名男子提供领事协助，但中以保护隐私为由拒绝提供他的具体身份。 这名发言人表示："听闻有关他的案子的判决后，我们深感悲痛。"他补充说，澳大利亚"反对在任何情况下对任何人执行死刑。" "我们支持普遍废除死刑，并致力于通过我们力所能及的手段实现这一目标。"

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，也是利润丰厚的国际学生和游客的主要来源。 但是近年来，两国关系陷入低潮，尤其在澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行独立调查后，中国反应强烈，澳中关系进一步恶化。

Australia Perth - Chinesische Studenten (picture-alliance/dpa/H. He)

如果少了中国留学生，澳大利亚高校将失去重要的财源

北京随后对澳大利亚大麦征收关税，并以澳国内"针对亚裔的歧视性事件"增加为由，向中国公民发布旅游和留学警告。澳洲总理斯莫里森驳斥了有关种族歧视的指责，称之为"一派胡言"，并表示，他的政府"绝不会向威胁屈服"，"也不会出卖我们的价值观，无论胁迫来自何方"。

华为高管孟晚舟在加拿大被捕后，中国和加拿大关系吃紧。去年，北京以毒品相关罪名分别将两名加拿大公民判处死刑。截至目前，加拿大政府要求中方对罗伯特·谢伦贝格（Robert Schellenberg）和范威（Fan Wei）宽大处理的努力仍未奏效。 中国还以间谍罪名逮捕了包括前外交官在内的两名加拿大公民，此举被普遍视作对孟晚舟被捕的报复行为。

安静/任琛（法新社）

 

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