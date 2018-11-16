澳亚裔政治家黄英贤:若当选外长将改变对华政策

（德国之声中文网）黄英贤本周三暗示，如果工党在5月18日的大选中胜出，澳大利亚的外交政策将转向亚洲。

出生于马来西亚的黄英贤表示，如果工党执政，澳大利亚学校里将会教授更多亚洲语言，驻海外的外交官将增加。此外，她表示希望与北京建立更具建设性的外交关系。

"我们不会先入为主地只把中国当作威胁"，她这样说道，并以此拉开了与澳大利亚现任总理莫里森的距离。

和以前的工党政府一样，黄英贤承诺在澳大利亚与中国的关系上，将采取更为深思熟虑、更为连贯有序的政策。

多届澳大利亚政府一直试图在与中国活跃的贸易往来和回应中国政府专制统治之间找到平衡。但随着习近平进一步巩固权力，并趁美国影响力减弱之机扩大自己的地区势力，澳大利亚寻找平衡点的努力越发艰难。

黄英贤表示，与中国的关系今后会越来越不容易。她说："有时我们的利益会出现分歧，我们的关系将受到更多挑战……我们必须着眼于现实。中国既不是一个民主国家，也不遵循我们的法治原则。"

但是她说，地区现实正在发生改变："这些现实包括中国将继续对澳大利亚的繁荣起到重要作用。"

她说，"这不是简单的'外交转向'。从根本上讲，我们处于双边关系的新阶段。"

在亚洲，一些小国也像澳大利亚一样纠结如何与越来越重要、却又忽视法治的中国打交道。一旦影响力受到挑战，中国更多是采取报复行动。

澳大利亚限制华为在该国5G网络建设中的作用，此举招致中方强烈谴责。同时，澳大利亚对华部分煤炭出口在港口被禁止入关。

对堪培拉政府而言，特朗普的执政风格以及对国际规则、准则以及多年联盟关系的忽视加剧了事情的复杂性。澳大利亚传统上是美国最亲密的盟友之一。

黄英贤赞成与美国的关系对澳大利亚的安全具有决定性意义，但也指出，"力量正在发生转移"。她说："二战以来我们熟知并依赖的国际秩序正在转型。"

这样的改变在澳大利亚引发疑问。澳大利亚一直将自己视为西方社会在南太平洋的前哨，但其人口组成、文化和经济却与亚洲有千丝万缕的联系。

"澳大利亚的繁荣和安全决定于我们生活的印度洋-太平洋地区"，黄英贤表示，而出现一名亚裔澳大利亚外长的可能性本身就反映了这一现实。

"重要的是，这一可能性的出现不是因为我个人的贡献"，她说，"而是说明了我们是谁。"

"东南亚不仅是我们的地区，也是我出生的地方"，她说。

黄英贤说，澳大利亚独立而多元，她对澳洲在世界的地位充满信心。她表示，一旦当上外长，将把印尼和马来西亚作为出访首站。

乐然/叶宣（法新社）