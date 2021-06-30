 澳中贸易争端 美国贸易代表署表明挺澳 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2021

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澳中贸易争端 美国贸易代表署表明挺澳

美国贸易代表戴琪在7月21日与澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）会晤后的声明中说，美国密切关注澳中的贸易紧张，并会与澳大利亚站在一起。

USA Neues Kabinett Joe Biden Handelsbeauftragte Katherine Tai

美国贸易代表戴琪周三与澳大利亚贸易部长特汉会晤，谈论美澳贸易关系的重要性。

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澳中关系能还更糟吗?双边外交裂痕还未弥补，现在又传出两国有疫苗外交上的冲突。

一间澳大利亚智库22日发布2021年的民意调查，结果显示过去一年，澳大利亚人民认为中国带来越来越多的安全威胁，而北京的经济胁迫政策也影响了澳大利亚人在经济议题上对中国的观感。

澳大利亚一资深外交官、前驻华大使表示，中国缺乏安全感，草木皆兵，在原无威胁的情况下也以为自己受到威胁。

中国在世贸组织（WTO）起诉澳大利亚的举动引起两国媒体的高度关注。澳大利亚专家认为这是中国表达不满的方式，但是相关争端不会对两国企业产生实质性影响。

（德国之声中文网）美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）周三 (7月21日)表示，美国正在「密切关注」澳大利亚和中国之间的贸易紧张局势，并将支持堪培拉以解决中国国家主导丶非市场的行为。

美国贸易代表署说，戴琪传达了美国与澳大利亚站在一起丶应对这一共同的挑战，并支持基于规则的国际贸易，以促进公平丶以市场为导向的贸易做法。该署补充，两位部长承诺继续就「经济胁迫」进行高层讨论。

美国贸易代表署在戴琪与澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）会晤后的声明中说，两国部长同意继续努力制定数位贸易政策，以解决劳工的需求，也认识到「拥有开放丶自由丶民主制度的国家之间合作的重要性」。

澳大利亚在2018年禁止其5G通讯网络基础建设使用中国电信巨头华为的设备後，澳中之间的贸易紧张关系已经很不稳定。而自从堪培拉呼吁对新冠病毒的来源进行国际调查后，这种情况更加恶化。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，其回应却是对澳大利亚的葡萄酒和大麦征收关税，并限制澳大利亚牛肉丶煤炭和葡萄的进口，这些举措都被美国描述为「经济胁迫」。

澳大利亚于6月在世界贸易组织（WTO）对中国课徵的葡萄酒关税提出质疑。

5月，中国外交部发言人赵立坚说，中国「一个健康稳定的中澳关系符合两国人民的根本利益」。但他补充说，两国关系下降的责任不在於中国，澳大利亚应以「客观」和 「理性」对待中国。

（路透社等）

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