澳中贸易争端 美国贸易代表署表明挺澳

（德国之声中文网）美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）周三 (7月21日)表示，美国正在「密切关注」澳大利亚和中国之间的贸易紧张局势，并将支持堪培拉以解决中国国家主导丶非市场的行为。

美国贸易代表署说，戴琪传达了美国与澳大利亚站在一起丶应对这一共同的挑战，并支持基于规则的国际贸易，以促进公平丶以市场为导向的贸易做法。该署补充，两位部长承诺继续就「经济胁迫」进行高层讨论。

美国贸易代表署在戴琪与澳大利亚贸易部长特汉（Dan Tehan）会晤后的声明中说，两国部长同意继续努力制定数位贸易政策，以解决劳工的需求，也认识到「拥有开放丶自由丶民主制度的国家之间合作的重要性」。

澳大利亚在2018年禁止其5G通讯网络基础建设使用中国电信巨头华为的设备後，澳中之间的贸易紧张关系已经很不稳定。而自从堪培拉呼吁对新冠病毒的来源进行国际调查后，这种情况更加恶化。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，其回应却是对澳大利亚的葡萄酒和大麦征收关税，并限制澳大利亚牛肉丶煤炭和葡萄的进口，这些举措都被美国描述为「经济胁迫」。

澳大利亚于6月在世界贸易组织（WTO）对中国课徵的葡萄酒关税提出质疑。

5月，中国外交部发言人赵立坚说，中国「一个健康稳定的中澳关系符合两国人民的根本利益」。但他补充说，两国关系下降的责任不在於中国，澳大利亚应以「客观」和 「理性」对待中国。

（路透社等）

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