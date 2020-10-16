澳中政经摩擦 克制态度能否带来出路？

（德国之声中文网）新冠疫情爆发之后，澳大利亚迅速控制和中国之间的人员往来，并且迅速实施外国投资管制。外国投资审查委员会（FIRB）将外国投资审查门槛降至0澳元。

澳大利亚情报和安全联合委员会主席安德鲁·哈斯蒂（Andrew Hastie）在接受墨尔本《时代报》采访时曾指出此举是为了防止“外国国有企业违反我们的国家利益”。哈斯蒂是著名的自由党对华强硬派议员，曾将中国共产党比喻为德国纳粹。

澳大利亚以空前的力度审查外国投资，阻止外国资金进入包括通信、科技、能源、重要基建和国防项目中。

澳大利亚是五眼联盟中继美国之后第一个全面禁止中国通信巨头华为进入本国5G市场的国家。分析普遍认为，澳大利亚此举意在防止中国利用疫情期间经济下行的机会大肆购入本国资产、染指敏感项目。

贸易成为两国交锋的战场

澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）在4月建议世界卫生组织以“武器核查人员”一样的力度来调查新冠疫情的起因。

尽管澳大利亚政府多次强调这样的提议并非针对中国，但是在美国总统特朗普反复将新冠病毒称为“中国病毒”并将其作为自己竞选连任的政治筹码之后，中国对于任何新冠病毒起源于中国的说法都予以强烈回击。

中国驻澳大使成竞业在接受《澳大利亚金融评论报》采访时公开威胁称，如果澳大利亚继续推进调查，中国民众可能会抵制澳大利亚产品或不再到澳大利亚旅行。

威胁发出不久后，澳大利亚对华出口的农产品遭受了第一波冲击。今年5月，中国以倾销为由宣布对澳大利亚大麦征收的关税激增至80%。几天后，四家澳大利亚屠宰场的牛肉被禁止销往中国，原因是标签和卫生证明存在问题。

6月，服务贸易也开始受到打击。中国文化和旅游部提醒中国游客提高安全防范意识，不要前往澳大利亚旅游。同月，中国教育部发布2020年第一号留学预警，称澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件，提醒留学生谨慎选择赴澳或返澳学习。

中国对于澳大利亚的经济制裁并未就此结束。中国商务部在8月的时候宣布对澳大利亚葡萄酒进行反倾销调查。最新的贸易争端传闻是，10月中国私下要求企业停职进口澳大利亚煤炭和棉花。

政治制裁还是贸易摩擦？

位于西澳州的珀斯美亚研究中心（Perth USAsia Centre）研究室主任杰弗里·威尔逊（Dr Jeffrey Wilson）认为中国的制裁会给澳大利亚的产业造成影响。

他在该研究中心的博客文章 中说：“中国对澳大利亚葡萄酒的贸易调查重复了近期对大麦的调查方式，在‘技术性’贸易措施的幌子下，本质上是政治制裁。”

昆士兰科技大学从事中国相关的研究人员姜源对德国之声表示，目前两国之间的经贸摩擦还没有升级为“制裁”。

他说：“两国经贸关系完全没有到制裁这一步，我觉得应该叫做摩擦更妥帖一点。相关的人员不能入境、相关公司所有财产都冻结掉，这叫制裁。但是，但是澳中之间是没到这一步的。”

姜源还指出，受到冲击的产业相对具有可替代性。

“比如说铁矿石，中国一直没有采取任何相关措施，因为铁矿石除了澳大利亚之外，中国暂时没有任何的一个可替代的进口来源国家。”

对于中国市场的高度依赖在澳大利亚也引起了关注。

“作为对中国新一轮贸易制裁的回应，澳大利亚政府和行业已明确表示，它们无意对这些压力作出回应。相反，他们打算向印尼和越南等新市场多元化发展，” 威尔逊在其博客文章中写道。

双方言辞降温

澳大利亚政府方面一直也在以低姿态回应中国方面的压力。

教育部长丹·特汉（Dan Tehan）曾在一份声明中表示，澳大利亚是国际学生的热门目的地，并反对种族歧视，以此来反驳中国教育部的留学预警。

在农产品方面，农业部长大卫·利特普劳德（David Littleproud）强调不会和中国打贸易战，也不会进行报复。贸易部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）也说会继续就经贸问题游说北京。

莫里森总理则是尽量淡化和中国方面的经贸矛盾，称中国对于煤炭进口延期、实施配额是为了顾及本国行业和就业，这“并不罕见”。

姜源认为，虽然目前两国贸易摩擦不断，但是双方已经开始有所克制。

他说：“当然，如果双方在做出决定之前先知会对方一声，加强沟通，我觉得就会有所缓和。我觉得现在已经在做这一步了，双方都有所克制。特别是最近，前驻澳大使傅莹提出两国都需要表现出诚意和勇气摆脱目前的困境，是来自北京善意的信号。”

“这是一个很好的现象，而不是像前段时间话语相对极端。毕竟在外事上，词语就是子弹。”

澳大利亚外交贸易部的数据显示，中国是澳大利亚最大的商品和服务双边贸易伙伴，占对外贸易的27.4%。2019年，双边贸易额达到创纪录的2520亿澳元。

澳大利亚和中国在2015年签订了自由贸易协定。



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