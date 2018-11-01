澳中关系：外长访华谈合作 总理高调言竞争

（德国之声中文网）中国外长王毅周四(11月8日)表示，北京和堪培拉应在南太平洋地区合作，而不应被视为战略竞争对手。王毅在北京与到访的澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）举行会晤后，作出了上述姿态缓和的表述。佩恩此次访华，被视为两国关系陷入低谷后重启正常化的一个步骤。

王毅称，他与佩恩达成共识，两国应结合相互的优势，努力与南太平洋岛国开展“三边”合作。中国外长表示，中澳不是对手，完全可以成为合作伙伴，并称此次会谈是双边关系近期经历“起伏” 后的一次重要对话。佩恩也表示，与王毅的会谈是“可贵、充实和坦率的”。

南太平洋是谁的势力范围？

几乎就在两国外长会晤的同时，澳大利亚政府刚刚宣布斥巨资成立基金用于南太平洋地区基础建设，以抗衡中国的势力扩张。澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）周四宣布，澳大利亚将成立30亿澳元(2.18亿美元)的基金，为太平洋岛国的基础建设提供贷款。

太平洋岛国人口稀少但是拥有丰富天然资源。中国和澳大利亚多年来都一直争取区域性的影响力，例如中国从2011年至今已经花费13亿美元在优惠贷款和礼品上，成为仅次于澳大利亚的第二大金主。西方国家担忧太平洋岛国会因为被债务压垮，沦为中国的债奴。

就在外长访华之际，总理莫里森周四还强调太平洋地区是澳大利亚的势力范围。这位今年8月上任的总理在迄今为止最详尽阐述外交政策的演讲中称：“这是我们的地方，是我们在这个世界的地盘。”

澳大利亚总理莫里森

莫里森还在演讲中表示，澳大利亚将在这一地区投资电信、能源、交通和水利项目，并扩大在太平洋国家的外交存在，向帕劳（Palau）、纽埃（Niue）、马歇尔群岛、库克群岛、法属波利尼西亚增派外交人员。

澳大利亚还计划通过联合演习和培训加强同太平洋岛国的防卫和安全合作。莫里森在演讲中没有提到中国，但分析人士认为，讲话内容明确指向中国在该地区不断扩大的影响力。

矛头针对北京

外交政策学者认为，澳大利亚的新基金将再次考验已经降到冰点的中澳关系。墨尔本莫筹伯大学国际关系教授毕斯里(Nick Bisley)表示：“现在重点是，澳大利亚在实施这些曾经惹恼中国的政策时，是否还能跟中国保持良好关系。”

自从澳大利亚去年底指控中国干涉其国内竞选，并推动立法限制国外政治献金之后，两国关系便陷入紧张。

今年五月，澳大利亚曾宣布要斥资2亿元美金，帮助巴布亚新几内亚和所罗门群岛建造海底电缆，原因是这两个国家对中国华为的技术存有国安疑虑。这个月稍早，澳大利亚又打败了竞争对手中国，成为协助巴布亚新几内亚建设海军基地的国家。

本周三，澳大利亚财政部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）表示，政府将反对澳大利亚最大的天然气管道公司APA集团以130亿澳元价格出售给香港长江实业的计划，原因是这样做不符合国家利益。长江实业的创始人是香港巨富李嘉诚。

正在北京访问的澳大利亚外长佩恩在重申了澳政府对这一收购案的立场后，强调澳大利亚对中国投资是开放的。中国外长王毅则表示，北京欢迎澳方的这一承诺。

叶宣/罗法（综合报道）

