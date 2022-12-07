澳中关系：剪不断理还乱

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中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，对于该国经济具有举足轻重的地位；澳大利亚国内华人移民众多，人员往来密切。但与此同时，澳大利亚又是美国在安全问题上的坚定盟友，同时对中国在太平洋地区不断扩展影响力心存戒备。
经贸往来密切的澳大利亚与中国近年来外交冲突不断。两国关系为何出现这样的变化？
自新冠疫情爆發以來，澳大利亞首個跨黨派國會議員出訪台灣。儘管澳國總理試圖淡化爭議，稱此行為「非政府訪問」，中國官媒《環球時報》仍以英文版社論嚴厲批評，威脅此行將為台灣帶來危險。
六名澳大利亚议员将于周日抵台进行访问，预计与台湾总统蔡英文见面。不过，澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示不会参与此次访问，也不清楚此行的目的是什么。阿尔巴尼斯最近正试图修补与中国的关系。
澳大利亚众议院通过投票谴责前总理莫里森在疫情期间秘密任命自己担任五个部长级职位。现任总理阿尔巴内塞呼吁莫里森道歉，莫里森以疫情危机为自己辩护。
澳洲总理阿尔巴尼斯称，不太可能支持台湾加入CPTPP，因为该协议只针对“公认的国家”而非经济体。有学者指出，阿尔巴尼斯会晤习近平不久后发表此番言论，可能被视为对中国的一种让步。澳洲政府已向台湾作出澄清。
意大利新当选的极右翼总理梅洛尼周三（11月16日）在G20峰会期间和中国国家主席习近平举行会晤，并接受了习近平向她发出的访问中国的邀请。在G20峰会上，习近平已与澳大利亚、法国等多国领导人举行双边会晤，但与英国首相的会晤临时取消。
时隔6年澳中领导人首次重新举行正式会晤。本周二，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在巴厘岛举行的G20峰会期间与中国国家主席习近平进行会晤。双方谈话时间为32分钟。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯将在本周二G20领导人峰会期间与中国国家主席习近平举行一对一会晤。日本首相岸田文雄确认周四将在泰国参加日中首脑面对面会谈。相当长时间以来，澳中、日中关系均处于紧张状态。澳、日两国都希望可以同中国改善关系。
11月13日，柬埔寨举行的东盟系列峰会期间，澳大利亚总理阿尔巴尼斯与中国总理李克强进行了简短会谈。此举引发了人们对于阿尔巴尼斯可能会同中国国家主席习近平在二十国集团峰会上会面的猜测。
媒体报导，上个月在澳大利亚被捕的前美军飞行员杜根曾与南非飞行培训学校签约，而该校过去曾与一名中国商人合作，组织中国解放军飞行员前往南非参加培训课程。
下周一，美国总统拜登将在G20印尼巴厘岛峰会期间举行会晤。这将是2021年1月拜登就任美国总统以来美中领导人之间首次举行面对面的会晤。峰会期间，习近平还将与包括法国总统马克龙在内的多国领导人举行会谈。澳大利亚总理也表示希望与习近平举行会面。
澳大利亚国防部长马尔斯要求军方审查保密措施，以阻止中国招募澳大利亚退役军人培训中国空军。英国和加拿大也表达了同样的担心。
朝阳路67号财满街1-1号楼——在澳大利亚被捕的前美军飞行员杜根，被发现与承认和中国军方合作盗窃美军情报的中国黑客苏斌使用相同的北京地址。
澳大利亚和日本周六就情报共享、深化防务等合作签署了一项安全合作协议，应对中国日益崛起的军事挑战。专家指出，这是日本在安全领域变得更加积极的一个信号。
在澳大利亞工黨新政府於今年5月上台後，中國與澳大利亞僵持的外交關係迅速改善。不少澳洲專家和媒體都認為，中方已經一改戰狼外交作派，放低姿態，官媒也刊出習近平家族訪澳歷史。這是否代表雙方會愈走愈近？
澳外长黄英贤在与中国外长王毅于纽约会面后表示，尽管澳中两国在贸易等方面存在分歧，但是澳大利亚的目标是与中国建立稳定关系。这位澳外长也呼吁中国利用其作为大国的影响力，帮助结束乌克兰战争。截至发稿，中方尚未针对这次会面进行报道。
乌克兰战火阻挡不了德国联邦国防军增加在印太地区军事存在的雄心。近年来，德国逐渐告别二战后聚焦本土防御的国防政策，开始着眼印太地区。最近的一次行动是派出战斗机前往遥远的澳大利亚，参加联合军事演习。
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