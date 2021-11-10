澳中关系：剪不断理还乱

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，对于该国经济具有举足轻重的地位；澳大利亚国内华人移民众多，人员往来密切。但与此同时，澳大利亚又是美国在安全问题上的坚定盟友，同时对中国在太平洋地区不断扩展影响力心存戒备。

经贸往来密切的澳大利亚与中国近年来外交冲突不断。两国关系为何出现这样的变化？