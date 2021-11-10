澳中关系：剪不断理还乱

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中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，对于该国经济具有举足轻重的地位；澳大利亚国内华人移民众多，人员往来密切。但与此同时，澳大利亚又是美国在安全问题上的坚定盟友，同时对中国在太平洋地区不断扩展影响力心存戒备。
经贸往来密切的澳大利亚与中国近年来外交冲突不断。两国关系为何出现这样的变化？
澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
在被马克龙指责撒谎后，澳大利亚总理莫里森向记者表示，他在今年6月的一次晚宴上曾向马克龙明确表示，常规潜艇无法满足澳大利亚的战略需求。澳媒此间披露马克龙回复莫里森的一则短信，以此质疑马克龙的可信度，但《卫报》则对该短信有不同解读，并披露更多细节。
法国总统马克龙在G20峰会期间直截了当地称，澳大利亚总理莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。莫里森予以否认，澳副总理乔伊斯反击说，"我们没有偷一个岛，没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"
澳大利亚发布全新《2021 年移民規例修訂（香港）法例》，允许持有毕业生或临时工作签证的港人，在澳居留或持有签证一定年限后，申请永久居留权。
脸书、Instagram、WhatsApp大当机，日本新首相岸田文雄上任，法澳政治人物接续访台，习近平双十之际再提两岸统一……本周还有哪些不容错过的大事要闻？
澳大利亚前总理艾伯特在台北进行了一场言辞激烈的演说。香港、新疆、人权、网络审查到中国与周遭各国的区域争议皆被他一一点名、抨击。他也呼吁民主国家，要团结支持台湾。
中国从10月1日以来飞近台湾的149架战机没有吓跑法国前国防部长李察和澳洲前总理阿博特。两人前后脚访问台湾，并将与台湾总统蔡英文见面。
澳大利亚前总理陆克文接受德国媒体采访时指出，美中两国发生冷战的危险现实存在，而新的印太安全联盟AUKUS让澳大利亚面临难题。他认为美中尚无意在台海开战，但太平洋是冲突热点。
本次“四方安全对话”峰会的正式议题是“科研合作与交流”，但实际上，美国总统、日本首相、印度总理、澳大利亚总理9月24日在白宫的会晤，主要还是谈论如何抗衡中国。
中国外交部23日公开反对台湾申请加入CPTPP的举动，而台湾外交部则是重申中国无权置喙相关的议题。同日，中国派出24架军机飞入台湾的西南防空识别区，创下有纪录以来的单日第三高。
台湾宣布正式提交申请加入CPTPP。由于中国大陆也刚刚提出同样的申请，会员国会如何处理双方的申请将会面对众多变数。
为了修补因AUKUS而出现嫌隙的双边关系，美国总统拜登与法国总统马克龙22日进行通话，除了同意下个月在欧洲会面外，法国下周也将派大使回美国。但与此同时，英国首相约翰逊却出言批评法国。
欧盟国家外长对在美英澳新的印太安全联盟（AUKUS）框架下被排挤出局的法国表示声援。三位欧盟最高领导人也分别对媒体表态，要求堪培拉和华盛顿做出解释。
正在华盛顿进行访问的澳大利亚防长达顿在接受澳大利亚媒体采访时，针对中国官媒对AUKUS美英澳三国联盟的批评做出回应称，中国官媒的言论“不成熟”且“令人难堪”。
澳大利亚宣布终止与法国签订的至少价值400亿美元的潜艇建造协议，转而从美国购买核动力潜艇。法国宣布召回驻美及驻澳大使，美澳作出回应。
在同英美结成新印太联盟的框架下，澳大利亚将获得自己的核动力潜艇。中国对此表示不满，澳大利亚原本的潜艇项目伙伴法国则感到被排挤出局。
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