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澳中关系：剪不断理还乱

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，对于该国经济具有举足轻重的地位；澳大利亚国内华人移民众多，人员往来密切。但与此同时，澳大利亚又是美国在安全问题上的坚定盟友，同时对中国在太平洋地区不断扩展影响力心存戒备。

经贸往来密切的澳大利亚与中国近年来外交冲突不断。两国关系为何出现这样的变化？

ARCHIV 1993 *** ADELAIDE, AUSTRALIA: File photo dated 28 August, 1993 of the first high-tech Collins class conventional powered submarine being lowered into the water at Port Adelaide. A top-secret US Navy probe has found that Australia's USD 3.1 billion frontline fleet attack submarines are noisy duds incapable of defending themselves. AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD (Photo credit should read TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/T. Blackwood

澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国 10.11.2021

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
French President Emmanuel Macron delivers a speech at the Quai Branly museum, in Paris, on October 27, 2021 after visiting an exhibition of Benin's treasures displayed at the museum before being shipped to the West African country later this month. - The Paris museum exhibits over a dozen colonial-era treasures taken from Benin, the last time they will be shown in France before being handed back in a landmark gesture. The decision to return them follows growing calls in Africa for European countries to return the colonial spoils from museums. The move is part of a drive by French President Emmanuel Macron to improve his country's image in Africa, especially among young people. (Photo by Michel Euler / POOL / AFP) (Photo by MICHEL EULER/POOL/AFP via Getty Images)

好消息还是坏消息？马克龙短信外泄 莫里森反击 02.11.2021

在被马克龙指责撒谎后，澳大利亚总理莫里森向记者表示，他在今年6月的一次晚宴上曾向马克龙明确表示，常规潜艇无法满足澳大利亚的战略需求。澳媒此间披露马克龙回复莫里森的一则短信，以此质疑马克龙的可信度，但《卫报》则对该短信有不同解读，并披露更多细节。
U.S. President Joe Biden, left, and French President Emmanuel Macron shake hands during a meeting at La Villa Bonaparte in Rome, Friday, Oct. 29, 2021. A Group of 20 summit scheduled for this weekend in Rome is the first in-person gathering of leaders of the world's biggest economies since the COVID-19 pandemic started. (AP Photo/Evan Vucci)

马克龙说莫里森撒谎 法澳裂痕修复难 01.11.2021

法国总统马克龙在G20峰会期间直截了当地称，澳大利亚总理莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。莫里森予以否认，澳副总理乔伊斯反击说，"我们没有偷一个岛，没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"
July 23, 2020, Hong Kong, China: British National Oversea (BNO) passport (R) and Hong Kong passport (L) displayed. .Britain reported on Wednesday that it will start accepting visa applications from January 21, 2021 to allow British National (Overseas) citizens from Hong Kong the right to live and work in the UK, and applicants will not need to hold a current BNO passport. (Credit Image: © May James/SOPA Images via ZUMA Wire

澳设“香港渠道” 降低港人移居澳洲门槛 29.10.2021

澳大利亚发布全新《2021 年移民規例修訂（香港）法例》，允许持有毕业生或临时工作签证的港人，在澳居留或持有签证一定年限后，申请永久居留权。
Störung | WhatsApp, Facebook und Instagram

七张图看一周大事 09.10.2021

脸书、Instagram、WhatsApp大当机，日本新首相岸田文雄上任，法澳政治人物接续访台，习近平双十之际再提两岸统一……本周还有哪些不容错过的大事要闻？
08.10.2021 Tony Abbott delivered speech in Taiwan visit

澳前总理台北演说重批北京 吁中国尊重澳洲 08.10.2021

澳大利亚前总理艾伯特在台北进行了一场言辞激烈的演说。香港、新疆、人权、网络审查到中国与周遭各国的区域争议皆被他一一点名、抨击。他也呼吁民主国家，要团结支持台湾。
French senators visiting Taiwan time:Oct.06, 2021 place: Taipei keyword: Alain Richard, Max Brisson, Else Joseph, Olivier Cadic copyright: CNA

不顧北京反對 法澳政治人物接續访台 06.10.2021

中国从10月1日以来飞近台湾的149架战机没有吓跑法国前国防部长李察和澳洲前总理阿博特。两人前后脚访问台湾，并将与台湾总统蔡英文见面。
picture-alliance/dpa/S.Hoppe Der ehemalige Premierminister von Australien, Kevin Rudd, spricht am 13.02.2016 während der 52. Sicherheitskonferenz in München (Bayern). Die 52. Sicherheitskonferenz dauert bis zum 14.02.2016. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

澳前总理：中国是比苏联更强的对手 27.09.2021

澳大利亚前总理陆克文接受德国媒体采访时指出，美中两国发生冷战的危险现实存在，而新的印太安全联盟AUKUS让澳大利亚面临难题。他认为美中尚无意在台海开战，但太平洋是冲突热点。
President Joe Biden walks to the Quad summit with from left, Australian Prime Minister Scott Morrison, Indian Prime Minister Narendra Modi, and Japanese Prime Minister Yoshihide Suga, in the East Room of the White House, Friday, Sept. 24, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

美日澳印聚首白宫 四方对话剑指中国 25.09.2021

本次“四方安全对话”峰会的正式议题是“科研合作与交流”，但实际上，美国总统、日本首相、印度总理、澳大利亚总理9月24日在白宫的会晤，主要还是谈论如何抗衡中国。
08.03.2018, Chile, Santiago de Chile: Heraldo Munoz, Außenminister von Chile, unterzeichnet das Pazifik-Handelsabkommen CPTPP. Nach dem Ausstieg der USA aus dem geplanten Pazifik-Handelsabkommen TPP haben die verbliebenen Länder nun Ernst gemacht. Regierungsvertreter aus Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Mexiko, Chile, Peru, Vietnam, Malaysia, Brunei und Singapur unterzeichneten das Nachfolgeabkommen CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership/Umfassende und Fortschrittliche Transpazifische Partnerschaft). (zu dpa «Auch ohne die USA: Elf Länder schließen Pazifik-Handelsabkommen CPTPP» vom 08.03.2018) Foto: Rodrigo Saenz/Agencia Uno/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

两岸抢进CPTPP 日澳表态 24.09.2021

中国外交部23日公开反对台湾申请加入CPTPP的举动，而台湾外交部则是重申中国无权置喙相关的议题。同日，中国派出24架军机飞入台湾的西南防空识别区，创下有纪录以来的单日第三高。
CHINESE TOURISTS SYDNEY, People are seen at Bondi Beach, Sydney, Saturday, June 6, 2020. China s Ministry of Culture and Tourism has advised the public to avoid travelling to Australia, citing racial discrimination and violence against Chinese people in connection with the COVID-19 pandemic. ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG, KEINE ARCHIVIERUNG UND KEINE BUCHNUTZUNG SYDNEY NSW AUSTRALIA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJAMESxGOURLEYx 20200606001472603269

台湾中国双双申请加入CPTPP 门槛高变数多 23.09.2021

台湾宣布正式提交申请加入CPTPP。由于中国大陆也刚刚提出同样的申请，会员国会如何处理双方的申请将会面对众多变数。
BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 14: US President Joe Biden (R) and French President Emmanuel Macron (L) have a conversation ahead of the NATO summit at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, on June 14, 2021. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

拜登10月会马克龙 约翰逊批法国反应过度 23.09.2021

为了修补因AUKUS而出现嫌隙的双边关系，美国总统拜登与法国总统马克龙22日进行通话，除了同意下个月在欧洲会面外，法国下周也将派大使回美国。但与此同时，英国首相约翰逊却出言批评法国。
European Council President Charles Michel (R) is watched by European Commission President Ursula von der Leyen as he addresses media on the second day of a European Union (EU) summit at The European Council Building in Brussels on October 2, 2020. (Photo by JOHN THYS / various sources / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images)

欧盟高层：AUKUS将法国踢出局“不可接受”  21.09.2021

欧盟国家外长对在美英澳新的印太安全联盟（AUKUS）框架下被排挤出局的法国表示声援。三位欧盟最高领导人也分别对媒体表态，要求堪培拉和华盛顿做出解释。
(FILES) In this file photo taken on March 6, 2020 Australia's Home Affairs Minister Peter Dutton announces measures against online sexual exploitation during a press conference at the Department of Justice in Washington, DC. - A senior Australian politician tested positive for the new coronavirus and was quarantined in hospital on March 13, 2020, days after returning from Washington where he met Ivanka Trump and US Attorney General William Barr. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

是否与中国开战？澳防长：“这是中国的问题” 18.09.2021

正在华盛顿进行访问的澳大利亚防长达顿在接受澳大利亚媒体采访时，针对中国官媒对AUKUS美英澳三国联盟的批评做出回应称，中国官媒的言论“不成熟”且“令人难堪”。
(FILES) A file photo taken on May 2, 2018 shows French President Emmanuel Macron (2/L) and Australian Prime Minister Malcolm Turnbull (C) standing on the deck of HMAS Waller, a Collins-class submarine operated by the Royal Australian Navy, at Garden Island in Sydney. - Australia is expected to scrapped a 66 billion USD deal for France to build submarines, replacing it with nuclear-powered subs using US and British technology. (Photo by BRENDAN ESPOSITO / POOL / AFP)

史无前例！法国召回驻美和驻澳大使 18.09.2021

澳大利亚宣布终止与法国签订的至少价值400亿美元的潜艇建造协议，转而从美国购买核动力潜艇。法国宣布召回驻美及驻澳大使，美澳作出回应。 
QLD EXERCISE TALISMAN SABRE 2021, A general view is seen of the flags of Australia and the United States during a ceremony to mark the official commencement of Exercise Talisman Sabre, RAAF Base Amberley, in Brisbane, Wednesday, July 14, 2021. The Australia US bilateral military training activity to be held across Queensland. ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG, KEINE ARCHIVIERUNG UND KEINE BUCHNUTZUNG BRISBANE QLD AUSTRALIA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xALBERTxPEREZx 20210714001557177911

"历史一步"? "失去理性"?AUKUS出炉 各方反应大不同 16.09.2021

在同英美结成新印太联盟的框架下，澳大利亚将获得自己的核动力潜艇。中国对此表示不满，澳大利亚原本的潜艇项目伙伴法国则感到被排挤出局。
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