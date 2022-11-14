澳中两国关系回暖 但未走入“新时代”

（德国之声中文网）德新社指出，澳中领导人时隔6年举行的正式双边会晤是两国紧张关系的转折点。

澳大利亚ABC新闻报道称，阿尔巴尼斯总理称这次会谈“热烈”而具有“建设性”。他认为两国迈出了“向前发展”的重要一步。阿尔巴尼斯说：“当然，有许多步骤我们还没有采取...... 我们将在我们能够合作的地方进行合作，在我们必须为国家利益采取行动的地方提出不同意见。”

在会晤前一天，阿尔巴尼斯被问到，这次会晤有多大希望可以推动中国取消一系列官方和非官方的贸易制裁和贸易壁垒？阿尔巴尼斯没有直接回答。他回应说：“我们带着善意参加这次会晤。这次会晤不设任何先决条件。”

美联社报道指出，中国对澳大利亚采取的贸易制裁和贸易壁垒导致澳大利亚出口商每年损失130亿美元。

2018年6月，澳大利亚国会通过两项反外国干预的法案，要求游说人士申报是否为其他国家服务，并大幅加重从事间谍活动的刑罚。时任澳大利亚总理的特恩布尔此前在宣布修改国家安全法时，曾引述澳大利亚安全情报机构的报告，提到“关于中国干扰的报道令人不安”。特恩布尔并以普通话称，“澳大利亚人民站起来了”，他呼吁澳大利亚人应捍卫自己的主权。同年8月23日，澳大利亚联邦政府称出于对国家安全的考虑，将禁止中国科技巨头华为参与5G移动基础设施的铺设工作。澳中两国关系渐渐趋于紧张。

新冠疫情在全球爆发后，澳大利亚要求对新冠病毒展开国际溯源调查之后，中国做出愤怒回应，宣布对一系列澳大利亚产品实施进口制裁，中澳关系急剧恶化。

澳洲學者: 外國代理人法不應針對特定國家

今年5月澳大利亚工党新政府上台后，中国与澳大利亚僵持的外交关系展现出回暖的迹象。

据澳联社报道，澳中首脑在周二（11月15日）举行的会晤中谈及俄罗斯对乌克兰的入侵、中国对澳大利亚采取的贸易制裁以及两名澳大利亚公民被关押在中国监狱等议题。阿尔巴尼斯还表示，会谈双方都认知到澳中经济具有“高度互补性”。

中国外交部发表的新闻稿中指出，中国国家主席习近平在会谈中表示：“过去几年，中澳关系遇到困难，这是我们不愿看到的。”他说：“中澳之间从来没有根本利害冲突，有的是两国人民传统友谊和高度互补的经济结构，有的是维护联合国宪章宗旨和原则的共同诉求。中方重视澳方近期展现的改善和发展两国关系的意愿。”

习近平表示：“双方应该总结经验教训，探讨如何推动两国关系重回正确轨道并可持续地向前发展。双方经贸合作潜力巨大，希望澳方为中国企业赴澳投资经营提供良好营商环境。”

澳大利亚ABC新闻在澳中领导人会晤结束后发表分析评论文章指出，“习近平和阿尔巴尼斯的会晤标志着一个重要的时刻，也预示着中国自2020年初以来实施的外交冻结现在已经真正解冻。澳大利亚和中国再次建立了对话关系。但这并不能消除两国政府之间的深刻分歧，也不能神奇地迎来一个友好和合作的新时代”。

文章指出，澳大利亚总理可能很快就不得不面对一系列充满挑战的新问题，这很可能使双边关系重新陷入困境。文章例举阿尔巴尼斯即将面对的新问题包括：堪培拉政府需要决定是否要利用反外国干涉权限来否决澳大利亚各大学在其校园内建立孔子学院的协议，决定是否要取消中国公司岚桥对达尔文港的颇具争议的租约，以及受到来自盟友的压力，要求使用新近通过的马格尼茨基制裁措施（Magnitsky sanctions），制裁在新疆侵犯人权的中国官员。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



（德新社、路透社、ABC新闻）

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