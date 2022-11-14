澳中两国关系回暖 但未走入“新时代”

时隔6年澳中领导人首次重新举行正式会晤。本周二，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在巴厘岛举行的G20峰会期间与中国国家主席习近平进行会晤。双方谈话时间为32分钟。
（德国之声中文网）德新社指出，澳中领导人时隔6年举行的正式双边会晤是两国紧张关系的转折点。
澳大利亚ABC新闻报道称，阿尔巴尼斯总理称这次会谈“热烈”而具有“建设性”。他认为两国迈出了“向前发展”的重要一步。阿尔巴尼斯说：“当然，有许多步骤我们还没有采取...... 我们将在我们能够合作的地方进行合作，在我们必须为国家利益采取行动的地方提出不同意见。”
在会晤前一天，阿尔巴尼斯被问到，这次会晤有多大希望可以推动中国取消一系列官方和非官方的贸易制裁和贸易壁垒？阿尔巴尼斯没有直接回答。他回应说：“我们带着善意参加这次会晤。这次会晤不设任何先决条件。”
美联社报道指出，中国对澳大利亚采取的贸易制裁和贸易壁垒导致澳大利亚出口商每年损失130亿美元。
2018年6月，澳大利亚国会通过两项反外国干预的法案，要求游说人士申报是否为其他国家服务，并大幅加重从事间谍活动的刑罚。时任澳大利亚总理的特恩布尔此前在宣布修改国家安全法时，曾引述澳大利亚安全情报机构的报告，提到“关于中国干扰的报道令人不安”。特恩布尔并以普通话称，“澳大利亚人民站起来了”，他呼吁澳大利亚人应捍卫自己的主权。同年8月23日，澳大利亚联邦政府称出于对国家安全的考虑，将禁止中国科技巨头华为参与5G移动基础设施的铺设工作。澳中两国关系渐渐趋于紧张。
新冠疫情在全球爆发后，澳大利亚要求对新冠病毒展开国际溯源调查之后，中国做出愤怒回应，宣布对一系列澳大利亚产品实施进口制裁，中澳关系急剧恶化。
今年5月澳大利亚工党新政府上台后，中国与澳大利亚僵持的外交关系展现出回暖的迹象。
据澳联社报道，澳中首脑在周二（11月15日）举行的会晤中谈及俄罗斯对乌克兰的入侵、中国对澳大利亚采取的贸易制裁以及两名澳大利亚公民被关押在中国监狱等议题。阿尔巴尼斯还表示，会谈双方都认知到澳中经济具有“高度互补性”。
中国外交部发表的新闻稿中指出，中国国家主席习近平在会谈中表示：“过去几年，中澳关系遇到困难，这是我们不愿看到的。”他说：“中澳之间从来没有根本利害冲突，有的是两国人民传统友谊和高度互补的经济结构，有的是维护联合国宪章宗旨和原则的共同诉求。中方重视澳方近期展现的改善和发展两国关系的意愿。”
习近平表示：“双方应该总结经验教训，探讨如何推动两国关系重回正确轨道并可持续地向前发展。双方经贸合作潜力巨大，希望澳方为中国企业赴澳投资经营提供良好营商环境。”
澳大利亚ABC新闻在澳中领导人会晤结束后发表分析评论文章指出，“习近平和阿尔巴尼斯的会晤标志着一个重要的时刻，也预示着中国自2020年初以来实施的外交冻结现在已经真正解冻。澳大利亚和中国再次建立了对话关系。但这并不能消除两国政府之间的深刻分歧，也不能神奇地迎来一个友好和合作的新时代”。
文章指出，澳大利亚总理可能很快就不得不面对一系列充满挑战的新问题，这很可能使双边关系重新陷入困境。文章例举阿尔巴尼斯即将面对的新问题包括：堪培拉政府需要决定是否要利用反外国干涉权限来否决澳大利亚各大学在其校园内建立孔子学院的协议，决定是否要取消中国公司岚桥对达尔文港的颇具争议的租约，以及受到来自盟友的压力，要求使用新近通过的马格尼茨基制裁措施（Magnitsky sanctions），制裁在新疆侵犯人权的中国官员。
（德新社、路透社、ABC新闻）
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