澤連斯基赴美晤拜登 俄烏戰爭後首次外訪

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句

“生存还是毁灭?”——“绝对是生存”

3月8日,泽连斯基透过视频向英国下议院发表演讲,誓言绝不投降,将战斗到底。他引用英国大文豪莎士比亚名句描述俄罗斯入侵后乌克兰处境:“生存还是毁灭(to be or not to be),这是我们现在的问题”。他说, “在过去的13天里,这个问题一直存在。但现在我可以给你们一个明确的答案。是的,绝对是生存。”