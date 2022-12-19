澤連斯基赴美晤拜登 俄烏戰爭後首次外訪

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在當地時間週三（12月21日）早上，證實自己正前卦美國。他在推特上發佈帖文，稱此行會與美國總統拜登（Joe Biden）商議烏克蘭與美國的合作，「強化烏克蘭的韌性和國防能力」。澤連斯基還透露，他將會在美國國會發表演說和出席一系列雙邊會議。

這是自2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤連斯基首度出國訪問，此行的安保問題也備受關注。根據他的官方日程安排，其最後一次離開烏克蘭是在今年的 2月19日，當時他赴往德國參加慕尼黑安全會議。

美國政治新聞網站Punchbowl News報導，澤連斯基將會見美國共和黨及民主黨的國會領導人，以及美國國安會負責人。較早時，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示將於週三（12月21日）晚上召開國會會議，議程為「特別關注民主」。

爭取援助

美國有線新聞網絡（CNN）報導，澤連斯基此行恰逢拜登打算向基輔政府提供愛國者地對空導彈，以保護烏克蘭免受俄羅斯猛烈轟炸。早前有報導引述消息人士指，預計澤倫斯基會與拜登在白宮會面，並於週三到美國國會。

英國天空新聞（Sky News）報導，美國政界人士將表決年底支出計劃，其中包括向烏克蘭提供約450億美元的緊急援助。與此同時，美國正準備派遣愛國者地對空導彈，協助該國擊退俄羅斯入侵。

這筆資金將是美國迄今為止向烏克蘭提供的最大筆援助，超過了拜登總統提出的370億美元緊急請求，並將確保資金在未來幾個月內用於戰爭。

在俄羅斯入侵期間，澤倫斯基通過視頻向各國議會和國際組織發表講話，並派他的妻子前往外國尋求支持。

烏克蘭總統澤連斯基20日赴前線視察

訪問前線

天空新聞也報導，在傳出訪問美國的消息之前，澤倫斯基突然訪問了烏克蘭具爭議的頓涅茨克省前線城市巴赫穆特的軍隊。

澤倫斯基視察了自俄羅斯入侵烏克蘭以來，最激烈的戰鬥現場，讚揚烏克蘭部隊的「勇氣、韌性和力量」。在其辦公室發布的一段影片中，澤倫斯基收到了一面烏克蘭國旗，並暗示要將它交給美國領導人。

澤倫斯基說：「這些人遞交了帶有簽名的美麗烏克蘭國旗，讓我們傳遞下去」。他說，「我們的處境並不輕鬆。敵人正在增加軍隊，我們的人民更勇敢，需要更強大的武器。我們會將它從男孩們傳遞給國會，傳遞給美國總統。我們很感激感謝他們的支持，但這還不夠」。

（綜合報導）

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “如果俄罗斯不受严惩，其他国家可能会更胆大妄为” 泽连斯基在3月31日通过视讯向澳大利亚议会发表演讲。据路透社报道，这位乌克兰总统警告，如果不严惩莫斯科，可能会鼓励其他国家对邻国发动战争。他说：“如果我们现在不阻止莫斯科、不追究莫斯科的责任，那么世界上其他一些同样觊觎对邻国发动类似战争的国家，可能会认为，这样的事情是可行的。”泽连斯基没有具体说明他担心哪些国家会受到莫斯科启发。他提出，应对俄罗斯实施更严厉的制裁。泽连斯基也在他16分钟的讲话中要求澳方向乌克兰提供更多的军事援助，特别是提供装甲车。澳大利亚总理莫里森4月1日表示，澳大利亚将向乌克兰提供进一步的军事支持，包括布什马赫装甲车。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “乌克兰人非常喜欢日本的文化” 乌克兰总统泽连斯基3月23日傍晚以在线方式在日本国会发表演讲。日经新闻分析报道说，在日本的演讲中，泽连斯基既没有提出严苛的要求，也没有引用日本领导人等的名言。他在演讲中赞扬日本是亚洲第一个对俄罗斯施压的国家，“要阻止侵略的海啸，必须引入禁止与俄罗斯贸易的措施”。他说，“乌克兰人非常喜欢日本的文化”。最后他用日语说了“谢谢”，结束了演讲。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “阻止一个人，就能让数百万人活下去” 乌克兰总统泽连斯基在向意大利议会发表视讯讲话时发出了一些呼吁，其中包括不应该再允许俄罗斯船只停靠外国港口，就像西方国家对俄罗斯航班关闭领空一样。他说：“你们知道是谁发起了战争，是谁在下令轰炸，是谁在做政治宣传。”泽连斯基呼吁意大利冻结俄罗斯方面的资产，没收游艇等奢侈品。他说，这对于阻止俄罗斯领导人普京来说是必要的，“你们只需要阻止一个人，就能让数百万人活下去”。在谈到俄罗斯军队时，他补充说：“他们不会停止杀戮。”泽连斯基提到了正受到俄方猛烈轰炸的马里乌波尔，提到了这座黑海港口城市人民的苦难，将其与意大利城市热那亚相类比。“想象一下，热那亚被完全摧毁。……俄罗斯军队想进入欧洲。绝不能让这种野蛮行径得逞！”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “冷漠会杀人，算计会杀人” 乌克兰总统泽连斯基3月20日通过视讯连线向以色列国会发表讲话。他呼吁以色列协助击退俄罗斯对乌克兰的攻击，对以色列不愿向乌克兰出售先进的导弹防御系统提出质疑。具有犹太血统的泽连斯基在15分钟的演讲中表示：“我们知道你们懂得如何保护自己的利益，保护乌克兰人和乌克兰的犹太人。但我们要问，我们为什么没有收到你们的武器？为什么你们没有对俄罗斯以及俄企进行制裁？”这位乌克兰总统也在周日的演讲中将当下的乌克兰与80年前的犹太人相类比，表示“冷漠会杀人，算计会杀人”，他说，“国家之间可以斡旋，但善与恶之间不行。……乌克兰在80年前做出了拯救犹太人的选择。现在是以色列做出选择的时候了。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “请推倒这堵墙” 3月17日，泽连斯基在向德国联邦议院发表的视频讲话中，提醒人们不要忘记二战的破坏：“德国政治家们每天都在说‘再也不会了'。而现在我们看到，这些话毫无意义。”他对德国政府在北溪2号上的犹豫不决以及德国企业和俄罗斯密切的经济关系提出批评，并称这已“成为一堵将我们隔开来的墙”。泽连斯基呼吁道，“亲爱的肖尔茨总理，请推倒这堵墙，给德国应有的领导地位”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生命一定会战胜死亡” 3月1日，俄罗斯入侵乌克兰的第6天，泽连斯基向欧洲议会发表视讯演说，向前一天在砲火袭击中丧命的16名孩童致哀。他针对普京控诉说：“昨天你杀了16个孩子 ...... 这是什么特别行动？”泽连斯基指出，乌克兰人民正为自由、生命及生存而战，“生命一定会战胜死亡，光明一定会战胜黑暗。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生存还是毁灭？”——“绝对是生存” 3月8日，泽连斯基透过视频向英国下议院发表演讲，誓言绝不投降，将战斗到底。他引用英国大文豪莎士比亚名句描述俄罗斯入侵后乌克兰处境：“生存还是毁灭（to be or not to be），这是我们现在的问题”。他说， “在过去的13天里，这个问题一直存在。但现在我可以给你们一个明确的答案。是的，绝对是生存。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价” 在向英国下议院发表演讲时，泽连斯基还引用了丘吉尔抗击纳粹德国时的名言：“我们将在海上、在空中战斗到底。我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价。我们将在森林里、田野里、海岸上和街道上作战。”泽连斯基向英国首相约翰逊表示感谢，并请求英国加大对俄罗斯的制裁压力，将俄罗斯定性为“恐怖主义国家”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平!” 3月12日，泽连斯基向聚集在佛罗伦萨等地广场上的意大利民众和欧洲人民发表视频讲话，呼吁继续支持乌克兰卫国战争。他说，成千上万的人在战争中死亡，79名儿童已经在战争中死亡，79个乌克兰家庭被这场可耻的战争——俄罗斯的入侵所摧毁。他呼吁欧洲社会团结一致，“现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平! 为了我们所有人的利益。荣耀归于乌克兰!”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你能想像多伦多国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？” 3月15日，泽连斯基向加拿大国会发表演讲，恳求加拿大能支持设立禁飞区，助乌克兰人民度过这场浩劫。他说，“你能想像多伦多著名的国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？当然，我不希望这会发生，但这是我们所处的现实。”他指出，如果乌克兰垮掉，不仅是乌克兰人民的悲剧，也是对国际秩序和民主的严重威胁。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你必须成为世界的领导者” 3月16日，泽连斯基通过视讯向美国国会发表近20分钟讲话，呼吁美国在乌克兰“最黑暗的时期”“采取更多行动”。他也向美国总统拜登喊话道：“今天，仅仅成为一个国家的领导人是不够的。今天，你必须成为世界的领导者。如果你是世界的领导者，你就是和平的领导者。”



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